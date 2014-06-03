Федеральные кондитеры подали иск на банкротство ОАО "Приморский кондитер"

Противостояние между федеральными кондитерами в лице холдинга ОАО «Объединенные кондитеры» и приморской фабрикой «Приморский кондитер» близко к логическому завершению.

Как стало известно «Золотому Рогу», входящий в «Объединенные кондитеры» концерн «Бабаевский» 30 мая подал иск на банкротство фабрики. Но москвичи рискуют получить в качестве приза пустышку - уже больше года вместо ОАО «Приморский кондитер» успешно работает его клон - ООО «Приморский кондитер», зарегистрированное по тому же адресу.

Заявителем по иску о банкротстве ОАО «Приморский кондитер» («Примкон») выступает концерн «Бабаевский». Другие предприятия «Объединенных кондитеров» судятся с приморской фабрикой не первый год. В 2011 году, после первого иска от федералов на 200 млн рублей, «Примкон», равно как и другие старейшие кондитерские фабрики России, был вынужден переименовать всю свою продукцию, что привело к резкому падению выручки фабрики: потребитель не узнает полюбившиеся ему конфеты. Однако новые наименования, по мнению «Объединенных кондитеров», оказались сходными до степени смешения с товарными знаками их фабрик.

10 июня Арбитражный суд Приморского края продолжит рассмотрение иска ОАО «Рот Фронт», ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» к ОАО «Примкон» на 35 млн рублей. А в середине мая тот же суд прекратил производство по делу о взыскании с ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» («дочка» «Примкона») 25 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака. В связи с... ликвидацией ООО.

«Красный Октябрь» и «Рот Фронт» ранее уже подавали в суд на «Примкон», обвинив его в незаконном использовании товарных знаков, правообладателями которых они являются. Первоначально истцы требовали с приморской компании 135 млн рублей - по 5 млн рублей за каждый товарный знак. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2013 года удовлетворил иск московских фабрик, взыскав с «Примкона» в пользу «Рот Фронта» 2,86 млн рублей, в пользу «Красного Октября» - 4,44 млн рублей. В рамках рассмотрения дела в апелляционной инстанции общая сумма взыскания была увеличена до 8,7 млн рублей.

Суд по интеллектуальным правам в начале мая оставил без удовлетворения жалобу «Примкона» на это решение.

Из материалов дела установлено, что ОАО «Рот Фронт» является правообладателем товарных знаков «Буратино», «Ласточка», «Пилот», «Фруктово-ягодный букет», «Школьные», «Забава», «Антошка», «Лимончики», «Фея», «Цветной горошек» и «Птичье молоко». ОАО «МКФ «Красный Октябрь» - правообладатель товарных знаков «Соблазн», «Красный мак», «Золотой ключик», «Коровка», «Буренка», «Кара-кум» и «Мишка косолапый». Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий. В свою очередь, «Примкон» использует обозначения «Золотой ларчик», «Приморская ластонька», «Карабум», «Ластонька», «Шкодные», «Забавушка», «Маг», «Косолапов», «Птичье молоко Приморское», «Коровка Мудренка», «ПИЛОТАЖ».

По сведениям «Золотого Рога», рассмотрение иска на 35 млн рублей было отложено из-за ведения переговоров ОАО «Примкон» с ООО «Объединенные кондитеры» по поводу заключения лицензионных договоров на право использования так называемых «советских» брендов.

«Предложение о заключении лицензионных договоров поступило со стороны «Объединенных кондитеров». Мы («Примкон». - Прим. авт.) в настоящее время рассматриваем такую возможность. Однако прошло две недели, но проектов лицензионных договоров от «Объединенных кондитеров» мы до сих пор не получили», - пояснил «Золотому Рогу» руководитель юридического департамента «Примкона» Олег КАРЬКОВ.

Для приморской фабрики факт заключения лицензионных договоров на право использования «советских» товарных знаков означает нормальное функционирование и дальнейшее развитие. Если не учитывать атаки с другой стороны – возможного банкротства. Но и в этом случае приморцы отступать не собираются.

Еще в 2011 году единственным акционером ОАО «Приморский кондитер» было ЗАО «СГБ Хран» (Владивосток), акционерами которого являются известные приморские бизнесмены Александр БЕККЕР и Аркадий ГОРДИЯН, а также Феликс САСС. Однако в 2012 году место «СГБ Хран» в реестре акционеров «Приморского кондитера» заняло ООО «Профит» (зарегистрировано во Владивостоке по тому же адресу, что и ОАО «Примкон» – ул. Алеутская, 52). В свою очередь, ЗАО «СГБ Хран» в настоящее время выступает единственным учредителем ООО «Примкон», также зарегистрированного по ул. Алеутская, 52.

Но это еще не все. Как уже сообщал «Золотой Рог», ОАО «Приморский кондитер» начиная с 2012 года (когда компанию уже вовсю прессовали москвичи. - Прим. авт.) последовательно сокращало выпуск продукции и в итоге досокращалось до «нуля».

Согласно отчетности «Примкона», в 2012 году фабрика выпустила 218,3 тонны кондитерских изделий, что составляет лишь… 5,5% от показателя 2011 года, когда было выпущено 3 тыс. 945,5 тонны. Компания объяснила провал прекращением выпуска товарной продукции с 1 февраля 2012 года. В итоге выручка в 2012 году упала по сравнению с 2011 годом более чем в 12 раз, до 65,777 млн рублей. Как следствие, впервые за последние годы фабрика получила убыток от продаж в размере 9,248 млн рублей (по итогам 2011 года прибыль от продаж составила 119,224 млн рублей) и 213,403 млн рублей чистого убытка.

Далее хуже. По итогам 2013 года доля доходов ОАО «Приморский кондитер» от выпуска кондитерских изделий в общих доходах составила 0%. За весь год компания не выпустила ни килограмма продукции. И это при том, что полки приморских магазинов по-прежнему украшали хорошо знакомые потребителю конфеты «Приморские» (марка создана после начала тяжб по «Птичьему молоку») и других наименований. С именем того же «Примкона», но уже в статусе ООО. И основным владельцем ООО «Примкон» выступает все тот же ООО «Профит». Круг, повторимся, замкнулся.

Добавим, что в конце 2012 года у руля ОАО «Приморский кондитер» встал Алексей ЗАЙЦЕВ, сменивший «СГБ Хран», до этого выполнявшую функции управляющей компании фабрики.

С учетом результатов от внереализационных доходов по итогам 2013 года ОАО «Приморский кондитер» получило убыток до налогообложения в сумме 18,317 млн рублей. Прочие доходы составили 430 тыс. рублей, в том числе 283 тыс. пришлось на доходы от продажи имущества. В 2013 году компания уплатила всего лишь 691 тыс. рублей налогов и взносов в бюджеты разного уровня, налог на землю - 319 тыс. рублей.

«Основные фонды отсутствуют. Запасы отсутствуют. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 21,429 млн рублей, что по сравнению с 2012 годом больше на 12,781 млн рублей, в том числе за счет возникшей задолженности по решению судов в пользу «Объединенных кондитеров», - сообщила компания.

Как видим, взять с такой пустышки москвичам мало чего удастся. Но для федералов главное – убрать с рынка любимый всеми приморцами «Приморский кондитер».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.