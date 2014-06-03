Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"МегаФон" разгоняет интернет
Журналистам Дальнего Востока и Забайкалья были продемонстрированы возможности сверхскоростного мобильного интернета. LTE-Advanced. 300 Мгбит/сек - это реально, и, по словам генерального директора Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Андрея ЛЕВЫКИНА, компания будет готова запустить в коммерческую эксплуатацию эту сеть, как только на подобную услугу сформируется спрос.
«МегаФон», позиционирующий себя как компания мирового уровня, ориентированная на прогресс в отрасли связи, два года назад первым из крупнейших российских операторов запустил в коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения. Сегодня LTE-сеть стала привычным способом коммуникации для 1,4 млн клиентов «МегаФона» в 54 регионах страны. До конца года такая сеть появится в большинстве регионов России - их общее число достигнет 72.
Сегодня 4G+ от «МегаФона» - это самая быстрая мобильная сеть страны. Конкурентное преимущество оператору обеспечивает наличие широкого частотного спектра в 40 МГц в диапазоне 2600 МГц.
Скорость интернет-доступа напрямую связана с шириной частотного спектра. Объединив на первом этапе частотные возможности «МегаФона» и «Скартел» в диапазоне 2600 МГц, оператор получил непрерывный частотный спектр в 40 МГц - в 4 раза больше, чем у любого из конкурентов.
«Благодаря наличию сверхширокого спектра LTE-частот, «МегаФон» обеспечивает клиентам самые высокие скорости мобильного интернет-доступа в России, - отмечает директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. - Сегодня суперскоростной мобильный интернет доступен на территории проживания 60 млн россиян. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сеть 4G+ развернута во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Улан-Удэ, Иркутске, Ангарске и Шелехове. И этот список пополнится новыми городами уже в самое ближайшее время».
С апреля текущего года услуги скоростного интернет-доступа от «МегаФона» оказываются под брендом «4G+». Под новым брендом компания объединила как LTE, так и его дальнейшее развитие - LTE-Advanced. Сейчас сеть LTE-Advanced со скоростью скачивания данных до 300 Мбит/с работает в Москве. В ближайшее время она появится и в других мегаполисах страны.
Появление суперскоростной сети «МегаФона» в новых регионах и расширение ассортимента 4G-устройств ведут к лавинообразному росту LTE-трафика. В период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года LTE-трафик вырос в 4,5 раза, а его доля в общем объеме выросла до 39%. За этот период LTE-абоненты оператора скачали свыше 200 петабайт данных.
Два года назад на рынке было только одно 4G-устройство - наш USB-модем. Сегодня 67 моделей устройств, представленных в России, поддерживают LTЕ. Среди них 45 смартфонов и 14 планшетов. По результатам первого квартала 2014 года, доля 4G-смартфонов в структуре продаж смартфонов в сети фирменных салонов «МегаФон» достигла 7%, а в фирменном интернет-магазине оператора - 30%, сообщили в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».
Сергей КУЗЬМИН.
Новости тематики
- Число пользователей личного кабинета Tele2 в Приморье выросло на 24%
- Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS
- Tele2 и ДВФУ подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ во Владивостоке
- "Ростелеком" подключит ТОРы к оптическим сетям связи
- "Ростелеком" будет развивать цифровую экономики в Приморском крае
- "МегаФон" подготовил сеть к ВЭФ во Владивостоке
- "Ростелеком" обеспечит услугами связи Восточный экономический форум
- Tele2 в День города Уссурийска приглашает на виртуальный квест
- В Приморье более тысячи абонентов Tele2 посетили фуд-фестиваль по другим правилам
- Говорите как дома
Новости раздела
- Число пользователей личного кабинета Tele2 в Приморье выросло на 24%
- Приморье хочет догнать Ботсвану
- Приморский филиал РАНХиГС как центр подготовки профессионалов проектного менеджмента
- Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS
- Пример Приморью
- Приморским аграриям подсыпят гранул
- Банкир вышел из офшора
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморский Трамп