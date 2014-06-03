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"МегаФон" разгоняет интернет

03 Июня 2014, 14:14 | Приморье

Журналистам Дальнего Востока и Забайкалья были продемонстрированы возможности сверхскоростного мобильного интернета. LTE-Advanced. 300 Мгбит/сек - это реально, и, по словам генерального директора Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Андрея ЛЕВЫКИНА, компания будет готова запустить в коммерческую эксплуатацию эту сеть, как только на подобную услугу сформируется спрос.

«МегаФон», позиционирующий себя как компания мирового уровня, ориентированная на прогресс в отрасли связи, два года назад первым из крупнейших российских операторов запустил в коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения. Сегодня LTE-сеть стала привычным способом коммуникации для 1,4 млн клиентов «МегаФона» в 54 регионах страны. До конца года такая сеть появится в большинстве регионов России - их общее число достигнет 72.

Сегодня 4G+ от «МегаФона» - это самая быстрая мобильная сеть страны. Конкурентное преимущество оператору обеспечивает наличие широкого частотного спектра в 40 МГц в диапазоне 2600 МГц.

Скорость интернет-доступа напрямую связана с шириной частотного спектра. Объединив на первом этапе частотные возможности «МегаФона» и «Скартел» в диапазоне 2600 МГц, оператор получил непрерывный частотный спектр в 40 МГц - в 4 раза больше, чем у любого из конкурентов.

«Благодаря наличию сверхширокого спектра LTE-частот, «МегаФон» обеспечивает клиентам самые высокие скорости мобильного интернет-доступа в России, - отмечает директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. - Сегодня суперскоростной мобильный интернет доступен на территории проживания 60 млн россиян. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сеть 4G+ развернута во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Улан-Удэ, Иркутске, Ангарске и Шелехове. И этот список пополнится новыми городами уже в самое ближайшее время».

С апреля текущего года услуги скоростного интернет-доступа от «МегаФона» оказываются под брендом «4G+». Под новым брендом компания объединила как LTE, так и его дальнейшее развитие - LTE-Advanced. Сейчас сеть LTE-Advanced со скоростью скачивания данных до 300 Мбит/с работает в Москве. В ближайшее время она появится и в других мегаполисах страны.

Появление суперскоростной сети «МегаФона» в новых регионах и расширение ассортимента 4G-устройств ведут к лавинообразному росту LTE-трафика. В период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года LTE-трафик вырос в 4,5 раза, а его доля в общем объеме выросла до 39%. За этот период LTE-абоненты оператора скачали свыше 200 петабайт данных.

Два года назад на рынке было только одно 4G-устройство - наш USB-модем. Сегодня 67 моделей устройств, представленных в России, поддерживают LTЕ. Среди них 45 смартфонов и 14 планшетов. По результатам первого квартала 2014 года, доля 4G-смартфонов в структуре продаж смартфонов в сети фирменных салонов «МегаФон» достигла 7%, а в фирменном интернет-магазине оператора - 30%, сообщили в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».

Сергей КУЗЬМИН.

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Теги: интернет  Мегафон  связь 



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