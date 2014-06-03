Во Владивостоке у гипермаркета "В-Лазер" может появиться прямой конкурент

Но о конкретных сроках запуска гипермаркета во Владивостоке речи пока не идет

Пример с германской сетью гипермаркетов MetroCash&Carry, о скором приходе которой в Приморье было заявлено год назад в ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса, наглядно иллюстрирует, что без активного участия местных властей завлечь иностранного инвестора в край достаточно сложно. В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава MetroGroup Олаф КОХ подтвердил намерение ритейлера о выходе на Дальний Восток России. Но проект сталкивается с ожидаемыми сложностями.

Представителей Евросоюза, похоже, не пугают пресловутые санкции в отношении России и снижение курса рубля. Немцы по-прежнему готовы идти туда, где видят выгоду. Но только туда, где их ждут.

«Мы видим впечатляющий рост в России по существующим точкам и такие же перспективы роста в плане расширения. Мы присутствуем в 40 регионах от Калининграда до Иркутска и планируем выходить во Владивосток», - сказал Кох. Он также сообщил, что MetroGroup готова увеличивать инвестиции в России, однако затруднился уточнить конкретный объем средств, которые компания планирует вложить в развитие бизнеса в РФ в ближайшие годы.

Питер Бооне уже озвучивал планы до 2018 года практически удвоить количество гипермаркетов в России. В настоящее время в России работает 72 магазина MetroCash&Carry, при этом компания планирует довести количество торговых объектов до 140.

На том же ПМЭФе о реализации инвестиционного проекта по запуску гипермаркета Metro договорились врио губернатора Курганской области Алексей КОКОРИН и гендиректор компании MetroCashandCarry Питер Бооне. Власти региона и компания договорились, что инвестиции составят 17 млн евро, годовые поступления в бюджет составят около 50 млн рублей. Также MetroCash&Carry озвучила планы, где под торговый центр будет выделен земельный участок площадью около 4 га.

Говорить, что Курган и Владимир превосходят Владивосток по потребительской способности, не стоит. Население города Кургана по данным 2013 года составляло всего 325,565 тыс. человек, Владимира - 347,930 тыс. Владивосток с его 600 тыс. населения (без учета незарегистрированных мигрантов. - Прим. авт.) и Хабаровск, который также активно сватает к себе Metro, должны быть не менее привлекательными для германского бизнеса. Но здесь все упирается не только в пресловутую логистику, но и в отсутствие необходимых площадей. По крайней мере, получить участок в те же 4 га в столице Приморья просто технически невозможно, а переводить гипермаркет в близлежащий Артем с его необъятными по местным меркам просторами уже не выгодно. А вот здесь уже нужна помощь властей.

Напомним, что губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ озвучил приглашение крупнейшим продуктовым ретейлерам еще весной 2013 года, на заседании совета директоров Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ (объединяет 24 крупнейшие торговые компании в России). «Я приглашаю их в Приморье, чтобы за счет прихода крупных сетей мы могли снизить стоимость продуктов питания и непродовольственных товаров. Приход сети означает снижение цен на продукты на 30%. Мы готовы предоставлять определенные преференции. Прежде всего, речь идет об участках, которые мы готовы, со своей стороны, подготовить с точки зрения инфраструктуры и горизонтальной планировки», - отметил губернатор. По его словам, в некоторых случаях край готов строить даже торговые объекты с последующей сдачей в аренду.

Затем губернатор успел провести переговоры с руководством MetroCash&Carry и X5 RetailGroup (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Наиболее убежденными оказались не россияне, а немцы. Уже в сентябре на Дальневосточном инвестиционном конгрессе российское подразделение MetroCash&Carry, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Павел ГРАЧЕВ и Владимир Миклушевский подписали соглашение о намерениях инвестсотрудничества.

Предполагалось, что «Метро Кэш энд Керри Россия» откроет в Приморье три торговых центра - во Владивостоке, Уссурийске и Находке. В дальнейших планах компании создание в Приморье логистического центра, который мог бы послужить стартовой точкой для развития торговой сети по всему Дальнему Востоку.

Эксперты оценивают затраты на строительство торгового центра Metro на Дальнем Востоке в 25-30 млн евро. При этом логистику придется выстраивать заново.

По сведениям «ЗР», во Владивостоке Metro в качестве варианта рассматривал новое здание на Океанском проспекте, 54а, рядом с гипермаркетом «В-Лазер». Планируется, что он будет находиться на «минус» первом этаже строящегося многофункционального комплекса. В этом случае Metro станет прямым конкурентом «В-Лазеру».

«На текущий момент наиболее удаленный к востоку торговый центр МЕТРО расположен в Иркутске (распределительный центр расположен в Новосибирске. - Прим. авт.). Для выхода в Приморский край компании необходимо, прежде всего, решить вопросы, связанные с логистикой. В компании создана рабочая группа, отвечающая за исследование рынка Приморского края, которая, в частности, изучает вопросы, связанные с логистическими возможностями региона», - сообщила «ЗР» PR-менеджер по региональным проектам «МЕТРО Кэш энд Керри Россия» Анна МАЛЕИНА.

«Metro открывают магазины не для социальной помощи населению, а для зарабатывания прибыли. Вся эта прибыль уйдет из региона и осядет в Москве и у собственников в Германии. Конечно, они дадут цены чуть ниже местных игроков, вполне вероятно, кто-то из местных предпринимателей обанкротится, люди потеряют работу, наши предприниматели перевезут свои бизнесы на запад или за границу. Общий результат - регион станет беднее», - скептиков во Владивостоке всегда хватало.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.