Вспышка ящура поставила под угрозу развитие животноводства в Приморье

История с заражением поголовья свиней в новом свинокомплексе, расположенном в селе Прохоры Спасского района, во всех отношениях беспрецедентная для свиноводческой отрасли нашего края. И даже сейчас, когда еще не до конца ясны все обстоятельства произошедшего, не окончено расследование и не названы причины, которые, возможно, сами по себе окажутся сенсацией, уже понятно, что восстановление утраченного потребует колоссальных сил, средств и времени.

При самом благоприятном развитии ситуации вернуться на прежний уровень производства, по оценкам руководства предприятия, свинокомплекс сможет только через год. Пессимистичные сценарии этот срок увеличивают, по меньшей мере, в два раза.

Строительство свинокомплекса в селе Прохоры было начато в 2011 году, в том же году были завезены первые 600 голов свиней высокопродуктивной породы. По плановым расчетам, реализация большого агропромышленного проекта стоимостью более 12 млрд рублей должна завершиться в 2017 году, его проектная мощность составит 500 тыс. голов в год. Собственно, эта цифра и составляет тот показатель поголовья, который был в советские времена в Приморском крае. Фактически реализация только одного этого проекта означала бы восстановление обеспеченности собственной свининой в регионе на уровне 1989 года.

Впрочем, структура производства мяса в Приморском крае сегодня существенно отличается от советской. Тогда свинина занимала чуть больше 50%, сейчас же ее доля крайне низка. По некоторым оценкам, потребность в свинине обеспечена собственным производством примерно на 5-10% при наличии в крае в общей сложности порядка 100 тыс. голов свиней. При этом статистика говорит о том, что в целом приморские хозяйства производят примерно 30% мяса от потребности, и в большинстве своем все эти проценты приходятся на мясо курицы.

Задачи по восстановлению свиноводства в Приморье после того, как в середине 90-х годов африканская чума свиней уничтожила крупнейший с советских времен свиноводческий совхоз «Тихоокеанский», похоронив фактически тем самым отрасль в регионе, ставились неоднократно. Первая волна этих попыток еще до кризиса 2008-2009 годов принесла определенные результаты. В производство свинины тогда с одной стороны стали вовлекать личные подсобные хозяйства, с другой - нацпроект привел в свиноводство первых относительно крупных на тот момент инвесторов. Возникли свинокомплекс «Армада» на китайских финансовых и трудовых ресурсах, свинокомплекс в селе Зеленодольское в том же Спасском районе на российских ресурсах с привлечением специалистов из США. Кроме того, появилось несколько мелких свиноводческих ферм.

После кризиса политика в области свиноводства на уровне правительства страны стала меняться. Государство решило стимулировать создание крупных холдинговых предприятий. На этой волне в крупный холдинг превратилась китайская «Армада», а на поле вышел новый крупный местный российский инвестор - Инвестиционная группа «МИГ», приступившая к реализации проекта свинокомплекса в селе Прохоры Спасского района. Мелкие производители от этих перемен не получили особых выгод, скорее, наоборот - кто-то из них стал уходить в тень.

Особая ситуация сложилась со свинокомплексом в селе Зеленодольском. Как на многих предприятиях, попавших в немилость местных руководителей отрасли, его история сводилась к беспрерывной войне с чиновниками. Об этих перипетиях генеральный директор рассказывал «ЗР» не раз. Но итогом этих войн стала максимальная закрытость свинокомплекса от всевозможных «официальных лиц при исполнении». Предприятие фактически полностью ушло в тень.

По иронии судьбы, а может быть и по вполне выверенному расчету, два свинокомплекса - в селе Прохоры и в селе Зеленодольское - оказались рядом, на расстоянии 2,5 км друг от друга. Возможно, возникновение конфликта между предприятием, обласканным бюджетной и прочей поддержкой, и предприятием, лишенным любого внимания, кроме разве что различных исков в суды, было вопросом времени.

Собственно, конфликт этот и возник, а точнее, длился достаточно долго. И сейчас, когда случилась такая беда, он естественным образом дает повод для конспирологических версий. Тут, кстати, и вспомнилась история с обнаруженным какое-то время тому назад захоронением сожженных останков свиней в Спасском районе. История эта туманная, и никакой мало-мальски надежной информации об этом найти не удалось. В то же время именно она на сегодняшний день оказалась в центре обсуждаемых событий, связанных с происшедшим на свинокомплексе в Прохорах.

Со слов одного из топовых менеджеров агропредприятия в Прохорах, это захоронение несколько месяцев тому назад уже попадало в поле зрение ветеринарных служб. Тогда даже предположили, что причиной сожжения животных могла стать обычная чумка свиней. Правда, взятые пробы на анализ с этого захоронения предполагаемый диагноз не подтвердили. Сейчас же эту яму взялись обследовать заново. Результаты анализов ждут на следующей неделе.

Но даже если анализы позволят утверждать, что причиной тайного захоронения, по некоторым данным, порядка двухсот свиней в той яме стал вирус ящура, то могла ли эта история повлиять на драму в селе Прохоры? Прошло ведь несколько месяцев. А вирус ящура, как мы видим по развитию ситуации в Спасском районе, распространяется мгновенно. Россельхознадзор уже сообщил о том, что обнаружены еще несколько возможных очагов. Падеж свиней с признаками вируса ящура зафиксирован в подсобных хозяйствах уже двух исправительных колоний, расположенных на территории района, и в одном личном подсобном хозяйстве.

Эта история, если допустить ее подлинность, говорит скорее о другом - об условиях в крае существования свиноводства. Конечно, эти события сейчас, когда грянул гром, станут поводом для пересмотра, поиска решений многих проблемных вопросов отрасли. Одна из ключевых - санитарное состояние животноводческих ферм и качество ветеринарной услуги на селе. О том, что это качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего, трубят уже много лет. Но воз и ныне там.

Еще одна проблема, выплывшая на поверхность, - это защищенность существующих производств от подобных происшествий. Вопрос безопасности, конечно же, имеет отношение к менеджменту самих предприятий. Но условия развития свиноводства сегодня таковы, что мелкие хозяйства зачастую просто не в состоянии финансово обеспечить защиту. И если руководители свинокомплекса в Прохорах сейчас говорят о неизбежности усиления мер по обеспечению безопасности, то остальные свиноводческие хозяйства края не могут даже мечтать о такой защите, которая существовала в этом свинокомплексе на момент вспышки там ящура.

Что же в этой ситуации делать и каким образом дальше развивать свиноводство в Приморье? На этот вопрос ответы, очевидно, будут даны через какое-то время. Но уже сегодня поднимающееся свиноводство в крае может оказаться в ситуации конфликта интересов. С одной стороны, крупные агропромышленные предприятия в целях наведения порядка с санитарным состоянием в отрасли, теневыми производствами и прочими пережитками старых хозяйств, в том числе личных подсобных, на которые, кстати, приходится пятая часть от существующего поголовья свиней в крае, могут потребовать «зачистки поля», что, собственно, и прозвучало в частной беседе с корреспондентом «Золотого Рога». С другой стороны, по словам президента Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Алексея РАЧЕНКОВА, малые хозяйства в ближайшее время соберутся на свое мероприятие, где будут выработаны предложения по обеспечению безопасности их производства и развития свиноводства в крае. За этими интересами крупных и мелких производителей, очевидно, стоит вопрос перераспределения господдержки.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.