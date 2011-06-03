Правила автопарковки в аэропорту Владивосток доработают

Рассмотрен и удовлетворен в полном объеме протест Приморского транспортного прокурора в отношении ОАО «Международный аэропорт Владивосток» об отмене незаконно изданного правового акта – приказа генерального директора авиапредприятия от 31.01.2011 № 64 «Об утверждении стоимости стоянки и хранения автотранспорта на привокзальной площади», сообщает пресс-служба ДВТП.

Основанием для принесения протеста прокурором явились нарушения административного законодательства РФ в ОАО «Международный аэропорт Владивосток», установленные в ходе проверки.

Так, в нарушение положений Кодекса об административных правонарушениях РФ в ОАО «Международный аэропорт Владивосток» за утерю либо порчу физическим лицом квитанции на бумажном носителе со штрих-кодом, подтверждающей въезд на привокзальную площадь аэропорта, взимался штраф в размере 2000 рублей.

Согласно положениям с ч. 1 ст. 3.2, ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться административные наказания, в том числе, административный штраф. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наряду с изложенным, действующим законодательством РФ строго определен круг органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых, применяются административные наказания, в том числе, административный штраф.

При этом генеральный директор акционерного общества к числу указанных органов (лиц) не относится и такими полномочиями на законодательном уровне не наделен.

Таким образом, взимание любых штрафов вне рамок административного законодательства, в т.ч. и устанавливаемых коммерческими структурами, является незаконным, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ZRPRESS.Ru по поводу информации, переданной Дальневосточной транспортной прокуратурой в СМИ и содержащей сведения об удовлетворении протеста Приморского транспортного прокурора, обратился к ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) за разъяснением ситуации.

Отдел по связям с общественностью ОАО «Международный аэропорт Владивосток» сообщает, что "доводы Приморской транспортной прокуратуры о незаконности взимания ОАО «МАВ» штрафа за утерю либо порчу физическим лицом квитанции, подтверждающей въезд на привокзальную площадь аэропорта, основывались на нарушении предприятием норм административного законодательства.

Однако комиссия ОАО «МАВ», рассмотревшая протест Приморского транспортного прокурора, пришла к выводу, что установленный штраф регулируется нормами не административного, а гражданского законодательства, и в силу ст. 209, ст. 887 Гражданского кодекса РФ и Постановления Правительства РФ № 795 от 17.11.2001г. факт взимания штрафа является законной мерой обеспечения исполнения автовладельцем обязательств по оплате оказанных ему услуг.

Принимая решение об удовлетворении протеста Приморского транспортного прокурора, комиссия ОАО «МАВ» предложила доработать Правила пользования парковкой в части уведомления автовладельцев о том, что штрих-код является расчетным документом, его возврат водителем контролеру-кассиру обязателен, а утеря влечет оплату неустойки в размере 2000 рублей".

Досье "ЗР": ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.