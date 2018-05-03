Инвестиционная программа Slavda Group учитывает требования нового технического регламента

Предприятие ведет масштабную модернизацию производства минеральной воды и напитков на ее основе

В отрасли производства воды и напитков грядет значительное изменение нормативной документации, касающейся условий производства продукции. В 2019 году в силу вступает новый технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды», который устанавливает обязательные требования для безопасности упакованной питьевой воды, к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке и упаковке.

Как предприятия Приморского края, работающие на этом рынке, готовятся к исполнению новых требований Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор Slavda Group – лидера рынка по производству экологически чистой питьевой и минеральной воды на Дальнем Востоке России – Роман АНТИПЬЕВ.

- Роман Валерьевич, в каких условиях рынок воды и напитков встречает новые требования?

- Потребление воды и напитков снижается, так как это не продукт первой необходимости. В этих условиях для многих актуален вопрос снижения издержек. Многие предприятия сократили затраты. Однако для будущего предприятий важно не просто соответствовать новым требованиям, но и повышать свою конкурентоспособность.

Мы считаем, что, инвестируя в производство, мы инвестируем в качество продукта и стабильность будущего. Технологии не стоят на месте, оборудование имеет свои сроки эксплуатации, соответственно, чтобы поддерживать высокое качество продукции и гарантировать безопасность сотрудничества, мы вкладываем значительные средства в обновление производственных линий.

- Какие изменения в новых требованиях отразились на производстве в большей степени?

- Самым чувствительным для нас оказался пункт, касающийся производства питьевой воды для детского питания. Согласно принятому техническому регламенту, розлив питьевой воды для детей от 0 до 3 лет осуществляется на производственных линиях, предназначенных только для розлива природной питьевой воды и природной минеральной воды.

Это означает, что для производства данного вида продукции запрещено использовать производственные линии, предназначенные для напитков. Сейчас это ограничение значительно усложнило логистику, так как производство напитков и воды пришлось разделить – и здесь остро встал вопрос покупки повой линии.

В рамках реконструкции и модернизации производства сегодня завершаются пуско-наладочные работы новой линии, на которой будут выпускаться напитки форматом 0,5 литров: «Гринк», «Таежная Русь», вся серия «Монастырских» напитков. Ее производительность - до 5 тыс. бутылок в час. В настоящий момент на заводе работают специалисты компании производителей оборудования, и, после завершения пусконаладочных работ, они проведут обучение наших операторов. Напитки форматом 1,5 литра пока выпускается на итальянской линии Devin, модернизация которой также в планах компании на 2019-2020-е годы.

Помимо установки нового оборудования, мы обновили и помещения завода, в том числе складские комплексы.

До конца 2020 года планируется инвестировать в проекты модернизации производства завода около 150 млн рублей. На сегодняшний день инвестиции составили около 50 млн рублей.

- То есть сейчас выпуск детской воды будет регламентирован значительно жёстче, чем ранее?

- Да, и это правильно. Сегодня на рынке есть недобросовестные производители детской воды, которые ориентируются только на снижение затрат при выпуске данного вида продукции, при этом качество часто оставляет желать лучшего. Новый регламент заставит их более ответственно подойти к производству воды для малышей. Мы, как лидеры рынка, отлично понимаем всю ответственность, которая возложена на нас. Сегодня эта мера необходима, чтобы не только исполнить необходимые требования, но и обеспечить конкурентоспособность предприятия. Следуя букве жёстких требований нового регламента, мы дополнили схему водоподготовки минеральной воды ещё одной стадией фильтрования – современной, высокопроизводительной.

- SlavdaGroup - одно из немногих предприятий на Дальнем Востоке, имеющее собственные аттестованные и лицензированные лаборатории. Скажите, почему это для вас так важно?

- Для нашей компании качество выпускаемой продукции – это приоритетное направление. А выпуск детской воды – это еще и огромная ответственность. Наша вода разрешена с первых дней жизни. Для того чтобы всегда быть уверенным, что наша продукция безопасна и соответствует всем нормам, мы и создали с самого начала работы аттестованную и лицензированную лабораторию. Наши специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации и обучение в Москве на базе аккредитованного в международной системе аналитического центра РОСА. Вода берется на анализ каждый час.

В рамках инвестиционной программы для своевременного и дополнительного контроля санитарно-гигиенического состояния оборудования мы внедрили экспресс метод, позволяющий специалистам производственной лаборатории сделать заключение о качестве санитарной мойки в течение 30 секунд. Приобрели прибор нового поколения «Люминометр». Мы получаем самое высокое качество анализов. А это особенно важно при производстве детской воды.

Поэтому наличие лаборатории дает нам огромное преимущество перед другими производителями, ведь мы можем оперативно контролировать качество продукта на всех стадиях производства. Я вообще не представляю, как другие производители воды, не имея лаборатории на предприятии, могут выпускать детскую воду, да и вообще пищевую продукцию. Считаю это не допустимым.

- Можно ли выпускать детскую воду, не имея на производстве собственной лаборатории?

- Это не запрещено нашим законодательством, но я не понимаю, почему некоторые производители идут на такой риск. Ведь как тогда они могут уверенно гарантировать качество воды для детей? И самое печальное в этой ситуации то, что так работают многие производители на Дальнем Востоке. По моему мнению, гораздо важнее было бы предусмотреть в техническом регламенте обязательное наличие собственной лицензированной лаборатории для выпуска детской продукции. Ведь производитель в полной мере должен нести ответственность за здоровье своих потребителей.

- Что еще компании дает техническое переоснащение?

- Важно, что необходимость в модернизации открывает нам пути наращивания производства. В том плане, что мы имеем и определенные обязательства перед покупателями: каждый год расширяем ассортимент продукции и предлагаем новинки, а для поддержания этой хорошей традиции необходима современная техническая база. Именно поэтому компания развивается, модернизируется и расширяет свой ассортимент. В прошлом году освоен выпуск новой продукции - питьевой воды для детского питания «Славда для малышей» и минеральной природной столовой воды «Славда Курортная». Сейчас проводятся мероприятия по введению источника минеральной воды и самой продукции «Славда Курортная» в национальный ГОСТ Р.

Кстати, воду сегодня можно производить по «Техническим условиям» (ТУ) и «Стандартам предприятия» (СТО), которые каждый производитель делает «под себя», то есть под параметры той воды, которую он производит. Выпуск воды по ГОСТу дает потребителям дополнительную гарантию качества. В ГОСТ продукция вносится после многочисленных экспертиз по результатам испытаний скважин и самой продукции в институте курортологии в Москве. Для нас это крайне важно.

При производстве напитков мы стараемся работать с натуральными концентратами, красителями. Сейчас во многих наших напитках в качестве красителя, например, используется морковный сок или сахарный колер. Но здесь есть свои нюансы и сложности, которые замедляют производство. Новая линия позволяет решить и эту проблему.

В апреле 2018 года мы, например, выпустили два новых напитка серии «Монастырские» - «Слива» и «Виноград». Напиток «Слива» в своем составе содержит натуральный сок. Уже в мае мы анонсируем вывод на рынок новых напитков Grink с совершенно неожиданными вкусами.









На фото: Компания успешно развивается, модернизируется и расширяет свой ассортимент.

На верхнем фото: Генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев: «Важно, что необходимость в модернизации открывает нам пути наращивания производства».

Фото Slavda Group.