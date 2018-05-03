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АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
Всероссийская акция «Повод для обгона» прошла в Приморском крае
В апреле водители и пассажиры региона смогли стать участниками акции на автозаправочных станциях АО «ННК-Приморнефтепродукт», пройдя небольшой тест-игру. Самые внимательные автолюбители награждаются полезными призами.
Приморье стало одним из десяти регионов, в котором прошла всероссийская акция «Повод для обгона». Она является вторым этапом комплекса социальных проектов, разработанных в рамках поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения. Задачей акции является привлечение внимания водителей и пассажиров к опасным маневрам с выездом на встречную полосу движения.
Значимость мероприятия подчеркивается статистикой. Более 30% россиян недооценивают опасность обгона, а при этом последствия ДТП при встречных столкновениях очень часто влекут за собой смерть или тяжелые травмы участников движения. На автозаправочных станциях «ННК-Приморнефтепродукт», где концентрация водителей наиболее велика, организаторы акции «Повод для обгона» предлагали клиентам АЗС поучаствовать в короткой тест-
игре. На стенде изображена дорожная ситуация, и участник игры должен за 30 секунд назвать как можно больше факторов, способных повлиять на решение водителя: совершать обгон или нет. Те, кто быстро и четко называл все факторы риска, получали главный приз – светоотражающий жилет. Менее внимательные участники акции награждались другими полезными подарками: знаком «Ребенок в машине», ароматизатором, брелоком или обложкой на автодокументы.
По словам организаторов, некоторые водители заправлялись на разных автозаправочных станциях и неоднократно участвовали в акции, чтобы получить как можно больше призов. Такое поведение вполне корректно – дорожная ситуация, изображенная на картинке, постоянно меняется, и чтобы назвать все факторы риска, приходится напрягать внимание. При этом проверить свои знания ПДД и скорость реакции хотели не только сами водители, но и пассажиры, которые тоже с удовольствием принимали участие в игре. Таким образом организаторы акции надеются, что удастся воспитать культуру вождения и ответственный подход к обгону со стороны всех участников дорожного движения. Ведь даже если на дороге отсутствует знак, запрещающий обгон, такой маневр может быть нецелесообразен в силу ограниченной видимости, наличия животных возле проезжей части, неровности дорожного покрытия и других факторов риска.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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