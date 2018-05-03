Пшеница из Приморья - в дар КНДР

Три вагона зерна - 150 тонн приморской пшеницы, отправляются в КНДР из Приморского края.

Так Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП), которую возглавляет Валентин ПАК, проявляет свое дружеской участие, чтобы поддержать жителей Северной Кореи в один из самых непростых периодов года, так называемый, «ячменный перевал». Он наступает после празднования «Дня солнца», 15 апреля, и продолжается до июля, когда всходит первое ячменное семя.

- Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, - говорит Валентин Пак. - Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно. На этот раз активное участие в скорейшем осуществлении гуманитарной акции принял посол Российской Федерации в КНДР Александр Иванович Мацегора, с которым мы недавно встречались во Владивостоке. Рад, что пшеница из Приморья отправляется в Раджин.

Посол поблагодарил Валентина Пака за такой значимый вклад в поддержку граждан КНДР. Он также отметил, что это важный шаг в деле укрепления дружбы между Россией и КНДР.

На фото: Российские корейцы протягивают своим собратьям руку помощи, наполненную зерном.

Фото из архива.