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Пшеница из Приморья - в дар КНДР
Три вагона зерна - 150 тонн приморской пшеницы, отправляются в КНДР из Приморского края.
Так Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП), которую возглавляет Валентин ПАК, проявляет свое дружеской участие, чтобы поддержать жителей Северной Кореи в один из самых непростых периодов года, так называемый, «ячменный перевал». Он наступает после празднования «Дня солнца», 15 апреля, и продолжается до июля, когда всходит первое ячменное семя.
- Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, - говорит Валентин Пак. - Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно. На этот раз активное участие в скорейшем осуществлении гуманитарной акции принял посол Российской Федерации в КНДР Александр Иванович Мацегора, с которым мы недавно встречались во Владивостоке. Рад, что пшеница из Приморья отправляется в Раджин.
Посол поблагодарил Валентина Пака за такой значимый вклад в поддержку граждан КНДР. Он также отметил, что это важный шаг в деле укрепления дружбы между Россией и КНДР.
На фото: Российские корейцы протягивают своим собратьям руку помощи, наполненную зерном.
Фото из архива.
Лариса РЕКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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