В Приморье вырисовывается будущее "фиш-базара"

Уступать японским и корейским рынкам владивостокский проект может только по такому виду, как тунец

Этим летом после 10-летних ожиданий во Владивостоке должно начаться строительство полноценного рыбного рынка. Инвесторы готовы приступить к реализации проекта рыбного рынка в краевом центре, как только мэрия предоставит инвесторам земельный участок

Строительство рынка под опорами Золотого моста не раз анонсировалось администрациями Владивостока и Приморского края. Однако несколько лет у властей ушло только на оформление земельного участка, так как он был из насыпного грунта и не стоял на учете. Все формальности были улажены еще год назад, и инвесторы стали присматриваться к проекту.

Несколько «пристрелок» от потенциальных инвесторов прошли вхолостую. Несмотря на громкие и известные вывески предприятий, обещающих Владивостоку рыбно- торговое изобилие и инфраструктурное совершенство объекта, на заднем плане маячило одно «Но». Владивостоку не нужен торговый центр с рыбными рядами, пусть даже в оригинальном архитектурном решении. Городу необходим рынок, который будет подкреплен сырьевой базой, а от успеха будущего «фиш-базара» зависит, будет на прилавках свежая рыба и морепродукты, или нет.

По оценкам экспертов, минимум в торговые ряды должно поставляться не менее 25 тонн продукции, при этом общее количество прибрежных позиций должно быть не менее 50. Однако сделать это не так просто. Прибрежное рыболовство в крае оставляет желать лучшего. В регионе работает не более пяти компаний, которые и будут главными поставщиками морских деликатесов.

Главной ударной прибрежной силой приморских рыбаков является группа компаний «Акватехнологии». Наличие 17 единиц прибрежного флота и собственных перерабатывающих мощностей - рыбозавод «Каменский» - позволяет компании ежегодно добывать в водах Приморского края более 8 тыс. тонн биоресурсов. В их числе минтай, терпуг, камбала, треска, скаты, бычок, морской еж, ламинария, горбуша, анадара, спизула, корбикула, кукумария, кальмар, мерценара.

Это видовое многообразие может поставляться как в свежем, так и в переработанном виде. Ведь у компании есть собственный завод на севере края и наработанные пищевые технологии. Не случайно именно эту компанию выбрали реализовать совместный проект по строительству рыбного рынка. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, вместе с «Акватехнологиями» в проект войдет корейское предприятие «Hanaro Holdings».

Общая сумма инвестиций составит около 800 млн рублей, большую часть средств составят российские инвестиции. Отметим, что компания, созданная ООО «Акватехнологии» как инициатором проекта, уже стала резидентом Свободного порта Владивосток.

Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО рассказал Деловой газете «Золотой Рог» что будет представлять из себя рыбный рынок.

- На первом этаже будут расположены технические службы, а также бассейны для живых морепродуктов и рыбы, помещения для охлажденной продукции. На втором этаже расположится сам рынок, третий предусматривает размещение бизнес-центра, аукционной площадки и зал переговоров. Четвертый этаж займет ресторанная зона. В настоящее время готовится техническое задание на проектирование рынка.

Кроме того, в проект заложим причалы для швартовки судов с уловами. Это будут сооружения, позволяющие подходить судам среднего класса. Ведь рыбы в непосредственной близости к Владивостоку не так много, как хотелось бы. Поэтому, кроме москитного флота, на обеспечение рынка будут работать и среднетонажные траулеры.

Уловы с севера Приморского края будем доставлять как транспортными и добывающими судами, так и автотранспортом. У нас на предприятии есть льдогенераторы, которые позволят довезти рыбу в надлежащем качестве. При этом на рынке будет сезонность добываемых видов. Основной ассортимент будет приходиться на весну, лето и осень. Горбуша в Приморье ловится раз в два года, кальмар и камбала - это весна и лето, терпуг - осень. Зимой в Приморье добывается в основном минтай и треска, но эта белая рыба является наиболее раскрученной в странах Азии, и рестораны могут работать на ней круглогодично.

Несмотря на то, что прибрежный промысел в Приморье набирает силу в теплое время года, рыбный рынок своей продукцией готовы поддержать коллеги «Акватехнологий». «Очень приветствуем усилия полпреда Юрия ТРУТНЕВА и врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО по созданию настоящего рыбного рынка в Приморье. Наша компания готова стать поставщиком деликатесной продукции произведенной из глубоководных объектов промысла. У нас есть эксклюзивные позиции по черному и пепельному макрорусу. Это уникальные виды, которые найдут себя как в ресторанах, так и на столах потребителей. Есть у нас предложения и по глубоководным окуням. Для нас это прилов, но мы может ими украсить рынок. Кроме того, сегодня мы являемся одним из самых крупных поставщиков палтуса на внутренний рынок в регионе. Причем, можем поставлять не только жирный синекорый палтус, но и диетический белокорый. Для добывающих компаний строительство рынка - это возможность продвигать свою продукцию среди российских потребителей», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН.

Особой изюминкой рынка могут стать живые креветки и крабы. Бассейны для живых биоресурсов позволят не только приобретать живую продукцию жителям и гостям Владивостока, но и ресторанам в центральной части России. «Сегодня большинство компаний, отправляющих продукцию в европейскую часть России, не имеют накопительного центра. Есть спрос, но нет технической возможности сформировать партию из краба, гребешка, устрицы. С появлением рынка этот бизнес получит новые возможности», - уверен Сергей Слепченко.

«Углохвостая креветка - самая дешевая в России. Цена в рознице 350 рублей. Мы готовы поставлять эту продукцию на рынок, также у нас есть и прибрежные объекты, которые мы может в живом виде поставлять», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в компании «Басантур».

Имея такое изобилие видов, ресторанное направление рынка может стать достойным конкурентом крупнейших рыбных рынков в Азии. И это несмотря на то, что пока в Приморье нет промысла южных видов рыб-мигрантов.

Уступать японским и корейским рынкам владивостокский проект может только по такому виду, как тунец, считают эксперты. Но при этом профессиональные спортивные рыболовы предсказывают, что и промысел южных видов может вестись на промышленной основе. Более трех лет в заливе Петра Великого добывают лакедру. Это рыба семейства ставридовых. В Японии и Корее это практически вторая позиция после тунца. Стада лакедры подходят к Владивостоку, и их можно облавливать небольшим бригадам, кто ведет легальный лов в прибрежной зоне. Потребуется время освоить технологии промысла. Но это всего несколько лет. Кроме того, если сюда зайдет цусимское стадо сардины иваси, то возможно, по сезону будет попадаться и тунец. В отдельные теплые годы уловы синеперого тунца были привычны, - рассказывают рыбаки.

Перспективы российского проекта уже несколько лет интересуют японскую компанию «Коямура», которая является покупателем российской продукции, для дальнейших поставок в ресторанную сеть Японии. Это предприятие имеет опыт возведения и управления такими объектами в Японии и США. Теперь, когда определены российские инвесторы проекта, японская сторона уже вышла с предложением о сотрудничестве.

«Японские партнеры имеют опыт представления блюд из ресторанной сети из таких объектов, как ракушки, морской еж, ламинария. Также их фишка - традиционные для страны Восходящего солнца суши и сашими - рассказывает Сергей Слепченко. - Российская изюминка - это уха, заливное, рыбные котлеты, жареная навага, корюшка. Этот симбиоз двух подходов к приготовлению блюд из рыбы и морепродуктов можно будет встретить только на рынке во Владивостоке. Также большие перспективы будут для тех, компаний кто сегодня выращивает объекты марикультуры. В крае более 30 компаний, выращивающих гребешок, устрицу, мидию, трепанг. Нами уже проведены консультации с крупными предприятиями, и они заверили нас, что, несмотря на повышенный спрос на их продукцию на рынках Азии, приоритетными для них будут поставки на рынок во Владивостоке».

КСТАТИ

Поставщиками краба на рынок могут стать компании «Антей», «Находкинская БАМР», «Примкраб», «Восход». Все они имеют суда, оборудованные под перевозку живого краба. Есть в Приморье и предприятие, имеющее квоты на гребенчатую креветку, которая является сегодня самой ценной из всех промысловых видов диких креветок в России. Также в подзоне Приморья налажена добыча северной и углохвостой креветки.

На фото: Строительство рынка под опорами Золотого моста не раз анонсировалось администрациями Владивостока и Приморского края, но...

Фото Сергея КУЗЬМИНА.