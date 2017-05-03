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Дальний Восток заждался новых ТЭЦ
Счетная палата опубликовала результаты проверки расходования бюджетных средств на строительство четырех теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, выразив недовольство переносом сроков строительства и плохо организованной претензионной работой с подрядчиками.
Строительство ведет ПАО «РусГидро» с привлечением 50 млрд рублей из госбюджета. Проверка коснулась работы в 2016 году и истекшем периоде 2017 года.
По данным Счетной палаты, компания задержала сроки ввода электростанций. Так, Благовещенская ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 2016 году. Однако в день проверки, 22 февраля 2017 года, акт фактического завершения строительства не был подписан. В «РусГидро», правда, опровергли незавершенность строительства Благовещенской ТЭЦ-2. Акт приемки Благовещенской ТЭЦ-2 подписан приемочной комиссией 22 декабря 2016 года, напомнили в компании.
При анализе проектно-сметной документации на строительство Якутской ГРЭС-2, Счетной палатой установлено завышение сметной стоимости на 69,6 млн рублей.
В ходе проверки также установлено, что по состоянию на 31 декабря 2016 года из 50 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство направлено 40,9 млрд рублей, а 9,1 млрд рублей размещено на депозитах. На реализацию проектов электроэнергетики также привлечены доходы от размещения бюджетных инвестиций в депозиты и средства от возмещения из федерального бюджета сумм налога на добавленную стоимость. Таким образом, строительство объектов осуществлялось только за счет средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции, предоставленные «РусГидро» еще в 2012 году.
Кроме того, проверка показала неготовность регионов к приему мощностей от строящихся объектов электроэнергетики. Так, в результате ввода в 2016 году в эксплуатацию второй очереди Благовещенской ТЭЦ ее тепловая мощность была увеличена на 188 Гкал/ч. При этом планом мероприятий, разработанным правительством Амурской области, предусмотрен прирост потребления тепловой энергии в период до 2020 года только на 29 Гкал/ч. Также правительством Якутии медленными темпами реализуются мероприятия для приема мощностей от строящейся Якутской ГРЭС-2.
«РусГидро» в последнее время корректирует сроки ввода мощности станций. Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 планируется ввести в 2018 году (вместо 2017 года), первую очередь Якутской ГРЭС-2 компания перенесла на 2017 год с 2016 года, ввод ТЭЦ в Советской Гавани теперь намечен на 2019 год вместо 2017 года. В компании поясняли, что срыв сроков строительства связан с плохой работой подрядчиков, в планах «РусГидро» через суд взыскать с них неустойку.
Планируемая мощность Якутской ГРЭС-2 - 193 МВт по производству электроэнергии и 470 Гкал/ч по производству тепловой энергии. Будущая мощность ТЭЦ в Советской Гавани - 120 МВт и 200 Гкал/ч. Сахалинская ГРЭС-2 будет располагать электрической мощностью в 120 МВт и тепловой - в 18,2 Гкал/ч. Достроенная в декабре 2016 года Благовещенская ТЭЦ-2 имеет 120 МВт электрической мощности и 188 Гкал/ч - тепловой.
Олег КЛИМЕНКО.
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