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ДЭК вышла на прибыльность
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») в январе - марте 2017 года увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 4,5 раза - до 514,953 млн рублей.
При этом выручка выросла на 5,2% - до 23,477 млрд рублей, себестоимость - на 4,4%, до 13,492 млрд рублей. Рост чистой прибыли объясняется в том числе сокращением «прочих расходов» в 3 раза - до 123,569 млн рублей.
Кредиторская задолженность ПАО сократилась с 7 млрд 114,462 млн рублей на 31 декабря 2016 года до 5 млрд 700,204 млн рублей на 31 марта 2017 года. Дебиторская задолженность выросла на 12,96%, до 9 млрд 272,233 млн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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