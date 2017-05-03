ДЭК вышла на прибыльность

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») в январе - марте 2017 года увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 4,5 раза - до 514,953 млн рублей.

При этом выручка выросла на 5,2% - до 23,477 млрд рублей, себестоимость - на 4,4%, до 13,492 млрд рублей. Рост чистой прибыли объясняется в том числе сокращением «прочих расходов» в 3 раза - до 123,569 млн рублей.

Кредиторская задолженность ПАО сократилась с 7 млрд 114,462 млн рублей на 31 декабря 2016 года до 5 млрд 700,204 млн рублей на 31 марта 2017 года. Дебиторская задолженность выросла на 12,96%, до 9 млрд 272,233 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.