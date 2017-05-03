Руководители компаний Владивостока все чаще проверяют соискателей на детекторе лжи

Обезопасить контору от хищения личных данных, пропажи денег и ценностей стремится любой здравомыслящий руководитель. Вычислить вора до начала судебных разбирательств сегодня можно без особого труда: в этом помогут услуги полиграфологов, или детектор лжи. Одна такая проверка длительностью в три часа во Владивостоке обойдется всего в 2,9-3,9 тыс. рублей.

Однако руководители некоторых приморских компаний пошли дальше: они прибегают к тестам на полиграфе еще на этапе первого собеседования с соискателем. Такая проверка в столице Приморья длится в среднем те же три часа, а стоит всего 1,9-2,9 тыс. рублей.

Казалось бы, практика распространена и популярна в такой передовой державе, как США. Однако отдельных бизнесменов волнует этическая сторона вопроса: о каких доверительных отношениях с работодателем, о какой лояльности можно говорить, если первое знакомство с «боссом» больше похоже не на собеседование, а на допрос?

«За» и «против»

Как отмечают практикующие полиграф бизнесмены, именно такой «допрос» способствует оперативному отсеву соискателей, склонных, например, к алкоголизму, наркомании, конфликтам и даже к гомосексуальным связям.

- Раз в три месяца мы проверяем персонал на полиграфе, - рассказал руководитель по подбору персонала в одном из ресторанов Владивостока, пожелавший остаться анонимом. – Однако мы не вывозим к специалистам весь штат сотрудников – мы проверяем только одного, но если он не проходит полиграф, на проверку отправляются все. Общепит – это такой сегмент рынка, в котором недостачи по причине краж внутри коллектива – частое дело. При этом большинство членов коллектива обычно в курсе того, что происходит на предприятии.

Как пояснил Деловой газете «Золотой Рог» один из предпринимателей, компания задумывается об использовании полиграфа не только в профилактических целях, но и при приеме на работу.

- Нам нужны эффективные сотрудники. Откуда я могу знать, что человек настроен работать? – задался вопросом собеседник. – Он может оказаться алкоголиком, наркоманом. Мешать работать ему может даже спорт: вдруг он намерен ездить на соревнования и все время брать отпуск?

Генеральный директор сети магазинов электроники и бытовой техники DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ уверен, что использование полиграфа при собеседовании с соискателем равносильно проникновению в частную личную жизнь.

- Я против использования полиграфа при подборе персонала, - считает Дмитрий Алексеев. – Не считаю правильным вмешиваться в личную жизнь своих потенциальных сотрудников. По моему мнению, в нашей стране такой метод проверки кадров стали применять в силу отсутствия у нас нормальной практики рекомендаций, как это принято на Западе. Институт репутации у нас развит плохо, потому прибегают к услугам служб безопасности. Последние, в свою очередь, могут проверить только на явный криминал, а вот репутация – это не их вотчина. Думаю, применение полиграфа при собеседовании возможно только в том случае, если человек сам готов к такой проверке, причем по своей инициативе, а не по инициативе работодателя. То же самое касается и использования полиграфа при выяснении виновников в случае краж на предприятии: люди должны сами захотеть доказать свою невиновность.

С тем, что практика применения детектора лжи малоэффективна в России, согласен и руководитель Технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

- К такой практике у меня неоднозначное отношение, - добавил Виталий Веркеенко. – Её внедрение в трудовом коллективе в России не создаст преимуществ командообразования. Да и, собственно, не нужно сложной техники, чтобы выявить нарушения и потерять доверие к сотруднику. Такие кадры в нашей компании точно не задерживаются и в коллектив попадают нечасто.

«Шишек» не проверяют

Как отметила полиграфолог, представитель Национальной школы детекции лжи Москвы, а также Дальневосточной ассоциации полиграфологов Наталья КУЛИК (работает в Уссурийске и по Приморью), первыми полиграф при приме на работу начали использовать в государственных и силовых структурах РФ. Правда, под проверки в основном попадают рядовые сотрудники, а вовсе не «высшие чины». Причем, заказчик услуг не брезгует и вторжением в личную жизнь соискателя, желая проверить его в том числе и на предмет сексуальной ориентации.

- Проверка на полиграфе при собеседовании или в ходе рабочего процесса – исключительно добровольное дело, - говорит Наталья Кулик. - Однако отказ от такой проверки нередко сказывается отрицательным образом на репутации сотрудника. Само собой, проверка на детекторе лжи регулируется законом. По закону мы не имеем права задавать соискателям вопросы, касающиеся религии либо нарушающие закон о неприкосновенности частной личной жизни. К тому же человек, даже согласившись на проверку, в ходе нее может отказаться отвечать на тот или иной вопрос. Ему разве что предложат объяснить причину такого отказа.

Предприниматели чаще проверяют на полиграфе менеджеров среднего звена, кандидатов в управляющие магазинами, рядовых сотрудников, «новичков». Спросом пользуется даже проверка сторожей.

- В этом плане необходимо убедиться, что у человека нет террористических либо экстремистских намерений, - отметила Кулик. – Были случаи, когда руководители проверяли на детекторе сторожей крупных, стратегически важных объектов. Однако проверяют и обычных охранников торговых центров. Казалось бы, стоит такой сотрудник недорого, однако у него в карманах ключи от всех помещений ТЦ, где скапливаются крупные потоки людей. Кто его знает, что может задумать обычный охранник?

В практике приморского полиграфолога были и случаи краж, в которых владельцы бизнеса подозревали кого угодно, в то время как реальные виновники находились в зоне их беспрецедентного доверия.

- Так, в одной из приморских сетей магазинов владелец бизнеса все время отмечал недостачу у себя на предприятии, из-за чего часто проводил смену кадров – образовалась текучка, - рассказала Кулик. - Но недостачи не прекращались. Он приводил на полиграф «новичков», надеясь вычислить вора, однако впоследствии оказалось, что недостачи лежали на совести сотрудницы, которой он доверял и с которой был в тесных личных отношениях. Собственно по последней причине он и не спешил проводить ее через полиграф.

Железяку не обманешь

Как отмечают эксперты, успешность полиграфического анализа зависит не столько от машины, сколько от анализа специалиста- полиграфолога.

- Это как с отпечатками пальцев, - отметил приморский адвокат Сергей ПОПОВ. – Три разных аналитика могут предоставить три совершенно разных анализа по одному и тому же отпечатку пальцев. Такие случаи отмечались и в судебной практике, то же самое и с полиграфом: сколько специалистов – столько и анализов.

Обмануть полиграф невозможно, но возможно обмануть полиграфолога, согласна Наталья Кулик.

- Полиграф – это всего лишь железка, ее обмануть нельзя. Все дело в человеке, который проводит анализ данных с полиграфа, - добавила Кулик. - Как минимум у него должно быть одно-два высших образования. К примеру, у меня высшее педагогическое образование и высшее психологическое. Кроме того, у полиграфолога обязательно должен быть диплом о прохождении профессиональной переподготовки для работы именно на полиграфе. Это не справка, не выписка, а именно диплом, за которым стоят многие часы обучения и практики. К сожалению, на рынке подобных услуг РФ много «шарлатанов», которые предлагают обучение работе на полиграфе через интернет в течение всего нескольких часов. Увы, такой специалист вряд ли предоставит вам качественные услуги. К тому же в деле полиграфолога важно установить контакт не только с обследуемым, но и с заказчиком: важно соблюсти массу этических и моральных факторов. Поэтому перед тем, как принимать заказ, я всегда убеждаюсь в том, что мой заказчик адекватен, что он не намерен использовать результаты обследования в злых целях. Он должен четко определить цели, в которых нужно провести обследование, сформулировать вопросы, ответы на которые хочет получить, и предоставить все это специалисту. Тот уже подстраивает полученные вопросы под полиграф и приступает к тестам. Тестирование может длиться от двух до пяти часов. В зависимости от сложности процесса используются разные методики, чаще всего - несколько.

Допросить в шутку

Как отмечает психолог Ирина ГАРЕЦКАЯ, практика применения полиграфа в компании – дело спорное: сотрудники будут реагировать на него в зависимости от того, как такую проверку подавать.

- Если вы хотите навсегда превратиться во врага для своего сотрудника, вы можете поставить ему четкое и капризное условие, то есть подать проверку на полиграфе в качестве вызова. Особенно на собеседовании такой жест будет означать, что вы заведомо не доверяете сотруднику и вообще не доверяете никому. Само собой, сформируется соответствующая атмосфера в коллективе. Если же вы норовите предложить проверку на полиграфе сотруднику с хорошей репутацией, с опытом работы и рекомендациями, то такой жест может быть расценен им и вовсе как оскорбление. Что касается молодых сотрудников, скорее всего к такой практике они отнесутся с легкостью, да и вообще будут готовы на что угодно лишь бы получить свой первый профессиональный опыт. Но с другой стороны, зачем вам тратить деньги и проверять сотрудника без профессиональной истории? Все равно что толкать в купюроприемник чистый лист бумаги. Сложно придумать что-то, что сформировало бы у сотрудников лояльное отношение к проверке на детекторе лжи. Однако можно подавать такую практику как игру, переводя ее в шутку, и проводить раз в полгода-год.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.