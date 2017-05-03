Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский сенатор хочет вернуть российских рыбаков в Мировой океан
Российский рыболовный промысел необходимо развивать в открытых и удаленных районах Мирового океана. Такое заявление представитель Приморья в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА сделала в ходе состоявшегося с участием главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА круглого стола по вопросам развития отечественного океанического рыболовства.
Участники круглого стола обсудили возможные меры государственной поддержки, участие России в международных организациях, а также вопросы эффективности рыболовства и доставки рыбной продукции из районов Мирового океана. Также предметами разговора стали состояние ресурсного потенциала, рыбопромыслового и научного флота, возможности увеличения добычи водных биоресурсов, проведение научно-исследовательских работ.
Как отметила Людмила Талабаева, целью работы круглого стола стало обсуждение проблем, сдерживающих океанический промысел, и выработка мер по минимизации рисков ухудшения международных правовых условий российского доступа к водным биологическим ресурсам Мирового океана. Достичь прежнего уровня развития океанического промысла мешают устаревание рыбоперерабатывающих и научно-исследовательских судов, сокращение числа крупнотоннажных судов и финансирования научных исследований, а также прекращение государственных дотаций такого промысла. Кроме того, практика работы российских рыбохозяйственных организаций по освоению ресурсов открытого моря свидетельствует о наличии ряда неурегулированных, проблемных вопросов и административных барьеров, снижающих эффективность рыболовства и приводящих к удорожанию производимой продукции.
«Современный российский вылов базируется преимущественно на уже разведанных запасах водных биоресурсов исключительной экономической зоны. Дальнейший рост улова возможен преимущественно за счет экспедиционного океанического промысла в перспективных районах Мирового океана», - сказала Людмила Талабаева, подчеркнув, что освоение биоресурсов Мирового океана является стратегически важным и экономически перспективным направлением развития российского рыболовства.
По мнению сенатора, расширение океанического промысла, кроме выгод геополитического характера, позволит России восстановить статус ведущей рыболовной державы. Но сегодня отсутствие единого понимания определения статуса рыбопродукции, произведенной на российском судне в открытой части Мирового океана из уловов, добытых иностранным судном, привело к невозможности поставки этой продукции на внутренний рынок РФ. Игнорирование таких вопросов может привести к ограничению и полному прекращению отечественного рыболовства, считает Людмила Талабаева.
В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что развитие промыслов водных биоресурсов в различных районах Мирового океана и экономических зонах иностранных государств - это важная часть Морской доктрины РФ и приоритетное направление отечественного рыболовства на ближайшие десятилетия. Кроме того, глава Росрыболовства затронул тему экономической эффективности промысла. «Необходимо создать условия для развития, консолидации усилий государства и бизнеса на наиболее экономически привлекательных направлениях, а также частично субсидировать затраты», - сказал Илья Шестаков.
Юрий РОГОВ.
Новости тематики
- Приморский сенатор хочет вернуть российских рыбаков в Мировой океан
- Пограничники отпустили краболов "Шанс 104"
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- В Приморье прибрежной рыбопереработке поставили шлагбаум
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Промысловые суда "Востока-1" установили рекорды по рыбе и крабу
- В Приморье трепанговые огороды не вписались в госпрограммы
- Рыбаки Приморья увеличили на 6% вылов сельди, минтая и трески
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
Новости раздела
- Дальний Восток заждался новых ТЭЦ
- ДЭК вышла на прибыльность
- Приморский сенатор хочет вернуть российских рыбаков в Мировой океан
- Руководители компаний Владивостока все чаще проверяют соискателей на детекторе лжи
- "Мраморную" говядину из Приморья будут поставлять в Японию
- Выставка "Город" задала тон
- Приморцы распробовали автомобили ГАЗ
- Бюджет главных приоритетов
- В Приморье гектар оформляют быстрее всего в России
- Приморский киловатт равняется на остальную Россию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- В Приморье повысят зарплаты
- Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда
- Льготы по имущественным налогам действуют
" хочет! " Хотеть не вредно.