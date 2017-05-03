Приморский сенатор хочет вернуть российских рыбаков в Мировой океан

Российский рыболовный промысел необходимо развивать в открытых и удаленных районах Мирового океана. Такое заявление представитель Приморья в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА сделала в ходе состоявшегося с участием главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА круглого стола по вопросам развития отечественного океанического рыболовства.

Участники круглого стола обсудили возможные меры государственной поддержки, участие России в международных организациях, а также вопросы эффективности рыболовства и доставки рыбной продукции из районов Мирового океана. Также предметами разговора стали состояние ресурсного потенциала, рыбопромыслового и научного флота, возможности увеличения добычи водных биоресурсов, проведение научно-исследовательских работ.

Как отметила Людмила Талабаева, целью работы круглого стола стало обсуждение проблем, сдерживающих океанический промысел, и выработка мер по минимизации рисков ухудшения международных правовых условий российского доступа к водным биологическим ресурсам Мирового океана. Достичь прежнего уровня развития океанического промысла мешают устаревание рыбоперерабатывающих и научно-исследовательских судов, сокращение числа крупнотоннажных судов и финансирования научных исследований, а также прекращение государственных дотаций такого промысла. Кроме того, практика работы российских рыбохозяйственных организаций по освоению ресурсов открытого моря свидетельствует о наличии ряда неурегулированных, проблемных вопросов и административных барьеров, снижающих эффективность рыболовства и приводящих к удорожанию производимой продукции.

«Современный российский вылов базируется преимущественно на уже разведанных запасах водных биоресурсов исключительной экономической зоны. Дальнейший рост улова возможен преимущественно за счет экспедиционного океанического промысла в перспективных районах Мирового океана», - сказала Людмила Талабаева, подчеркнув, что освоение биоресурсов Мирового океана является стратегически важным и экономически перспективным направлением развития российского рыболовства.

По мнению сенатора, расширение океанического промысла, кроме выгод геополитического характера, позволит России восстановить статус ведущей рыболовной державы. Но сегодня отсутствие единого понимания определения статуса рыбопродукции, произведенной на российском судне в открытой части Мирового океана из уловов, добытых иностранным судном, привело к невозможности поставки этой продукции на внутренний рынок РФ. Игнорирование таких вопросов может привести к ограничению и полному прекращению отечественного рыболовства, считает Людмила Талабаева.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что развитие промыслов водных биоресурсов в различных районах Мирового океана и экономических зонах иностранных государств - это важная часть Морской доктрины РФ и приоритетное направление отечественного рыболовства на ближайшие десятилетия. Кроме того, глава Росрыболовства затронул тему экономической эффективности промысла. «Необходимо создать условия для развития, консолидации усилий государства и бизнеса на наиболее экономически привлекательных направлениях, а также частично субсидировать затраты», - сказал Илья Шестаков.

Юрий РОГОВ.