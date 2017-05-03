Выставка "Город" задала тон

Приоритетами нового сезона стали комплексное развитие территорий, жилищное строительство и капитальный ремонт

В приморском конгрессно-выставочном центре «Терминал Экспо» на минувшей неделе в очередной раз под эгидой администрации Приморского края и патронажем Торгово-промышленной палаты РФ прошла 24-я международная строительная выставка «Город», организованная ООО «Дальэкспоцентр».

Выступая на открытии выставки, вице-губернатор Приморья Эдуард ПОРТНОВ отметил, что его первое впечатление от знакомства с экспозицией было в том, что ее формировали с душой и качественно настоящие профессионалы.

По его мнению, «эта выставка не только возможность показать свои технологии, материалы, но и, самое главное, возможность встретиться, увидеться, поговорить о проблемах, которые сегодня присутствуют на территории края».

Для самой краевой администрации эта выставка дала возможность поработать с ее участниками и посетителями в режиме открытой приемной департамента градостроительства, где можно было в считанные минуты получить любую консультацию, связанную с вопросами строительства.

Ответы на многие вопросы участники выставки «Город» получили также в выступлениях и ответах на VI Дальневосточной конференции «Развитие жилищного строительства. Комплексное и устойчивое развитие территорий в интересах граждан и предпринимательского сообщества», в ходе заседания международного бизнес-клуба «Диалоги» «Строительная отрасль ДФО в рамках реализации долгосрочных проектов» и других мероприятий.

















Определенный интерес был проявлен к выступлениям специалистов омского Института территориального планирования «Град», которые сегодня занимаются очередной корректировкой генплана Владивостока с учетом его статуса свободного порта, развития его агломерации и территорий опережающего роста. Они отметили живое участие горожан в прошедших дискуссиях о генплане и уже в начале лета пообещали вынести на суд общественности наработки нового генплана.

Председатель думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ отметила, что город в связи с большими планами своего развития считает строительную отрасль одной из приоритетных вплоть до 2030 года. И акцентировала: «Для нас сегодня особо актуальна как система энергосбережения, так и система удешевления малоэтажного и многоэтажного строительства, производственных помещений».

Значимыми мероприятиями выставки стали открытое расширенное заседание общественных экспертных советов по обеспечению качественным жильем в Приморском крае и по качеству услуг ЖКХ, круглый стол о состоянии нормативно-правовой базы капремонта многоквартирных домов в крае и другие.

Интересом посетителей пользовались и экспозиции компаний-застройщиков, рекламирующих жилые комплексы «Надеждинское полесье» и «Академический», технологии и материалы для малоэтажного домостроения, навесных фасадных систем.

Особый акцент в работу выставки внесла санкт-петербургская выставочная компания «РЭСТЭК» c спецэкспозицией «Технодрев», на которой были представлены оборудование, технологии и услуги по проектированию и строительству заводов и спецтехники для деревообрабатывающей промышленности.

Институтам пассивного дома из Москвы и Республики Корея удалось привлечь внимание предлагаемыми приморцам решениями строительства экономичного и экологичного в эксплуатации малоэтажного жилья.

Несколько скромнее на этот раз была архитектурная выставка «Зодчество Приморья», прошедшая уже в 19-й раз. Тем не менее представленные ею проекты, как всегда, вызвали большой разброс мнений и оценок коллег и жюри. Пожалуй, особенно интересны были представленные архитекторами генпланы малоэтажной застройки территорий, в том числе участков, выданных под ИЖС для многодетных семей.

Вице-президент Приморской торгово-промышленной палаты Михаил ВЕСЕЛОВ, отмечая достоинства прошедшей Международной выставки «Город», сказал, что уже практически сейчас началась подготовка к ее юбилейной работе в следующем году. «Перспективы строительной отрасли в Приморье просто колоссальные. Резиденты территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток просто желают видеть приморские строительные компании подрядчиками и генеральными подрядчиками по реализации своих проектов», - отметил Михаил Веселов. И призвал помочь резидентам освоить эти грандиозные планы!









Общественный советник губернатора Приморья, первый заместитель АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Елена ЯСКЕВИЧ также дала высокую оценку: «Выставка «Город» сегодня стала уникальной коммуникационной площадкой между бизнесом, властью и населением Приморского края, для всей той широкой аудитории, которая может быть заинтересована в развитии строительной сферы, в оборудовании своих жилищ, офисов, промышленных объектов и так далее». Она считает, что особую ценность этому форуму придает то, что он всегда предлагает комплексные подходы и решения.

Напомним, что в работе очередной 24-й Международной выставки «Город» на новой выставочной площадке «терминал Экспо» приняли участие компании из Австрии, Германии, Китая, Латвии и Финляндии, из 15 городов России. Около 150 участников продемонстрировали свою продукцию и услуги для строительства жилых и промышленных зданий и сооружений, различные современные строительные материалы, технологии и спецтехнику, дорожные комплексы, составы и смеси для ремонта объектов и многое другое.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.