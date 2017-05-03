"Мраморную" говядину из Приморья будут поставлять в Японию

На очереди курица от «Михайловского бройлера»

Два российских предприятия, в том числе ООО «Ратимир» из Приморья, уже в этом году могут начать поставки термически обработанной говядины в Японию. Речь идет о бесквотных поставках, производители сами будут определять объемы. Отметим, что японский рынок достаточно консервативен, поэтому приморскому производителю придется быть как минимум не хуже местных.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2016 году Россия поставила в Японию продовольствия на $330 млн,​ что на 19% больше, чем годом ранее. Сегодня Страна восходящего солнца занимает лишь 11-е место среди стран-потребителей российских продуктов питания, на первом месте Китай.

Сегодня в мировую торговлю мясом больше всего вовлечены страны ЕС, которые активно как экспортируют, так и импортируют, а также Австралия и Новая Зеландия, которые во многом ориентируются на экспорт мяса на весь европейско-азиатский континент. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона имеют высокие показатели мясной отрасли, но обеспечивают в основном себя, что связано с большой численностью населения.

Пока только термообработка

Напомним, что в декабре 2016 года ООО «Мираторг» (калининградская «дочка» агрохолдинга «Мираторг», одного из крупнейших производителей говядины в России) и ООО «Ратимир» (крупнейший мясопереработчик в ДФО) получили разрешение на поставки мяса парнокопытных, прошедшего термическую обработку, в Японию. Как отмечал тогда Россельхознадзор, подписание указанного сертификата подвело итог длительной (с 2013 года) и сложной процедуры по допуску российской готовой мясной продукции на японский рынок.

Решение о допуске «Ратимира» было принято после того, как представители Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.

Досье "Золотого Рога": Сегодня в цехах «Ратимира» выпускается 360 наименований продукции общим объемом 30 тыс. тонн в год. Это колбасы, сосиски, различные полуфабрикаты, паштеты, охлажденное мясо и другая продукция. Производственный комплекс располагается в пригороде Владивостока, в районе станции Весенняя. На производственной площадке площадью шесть гектаров размещены пять цехов, оснащенных самым передовым оборудованием. В 2015 году «Ратимир» наладил партнерство со Спасским свинокомплексом, благодаря чему заложил фундамент для обеспечения завода стабильной сырьевой базой.

«Мираторг» делает ставку на так называемую мраморную говядину black angus. В апреле «Мираторг» объявил о том, что стал официальным поставщиком премиальной говядины для московского представительства Japan Airlines - национальной авиакомпании и флагманского перевозчика Японии. Холдинг поставляет премиальные отруба стриплойн и тендерлойн для приготовления стейков в меню бортового питания бизнес-класса рейсов JAL из Москвы в Токио. Рассматривается возможность расширения объемов и ассортимента поставок.

На японском рынке присутствует около 250 видов мраморного мяса. Несмотря на то что мраморное мясо содержит много жира и вроде должно считаться неполезным, на самом деле оно полезнее обычного мяса, так как все жиры в мраморном мясе - ненасыщенные. Также в нем присутствуют в избытке ненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6, потому что коров никогда не кормят антибиотиками.

Досье "Золотого Рога": «Мираторг» основан в 1995 году. В рамках вертикально интегрированной структуры холдинг осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети. Реализует крупный проект по производству крупного рогатого скота специализированной мясной породы абердин-ангус. На более чем 60 фермах компании в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской и Калининградской областях содержится свыше 420 тыс. животных. Холдинг в 2016 году произвел свыше 40,5 тыс. тонн мраморной говядины.

Экспорту свинины угрожает АЧС

Минэкономразвития (МЭР) РФ рассчитывает на открытие японского рынка термически обработанной курицы до конца весны. В дальнейшем речь может идти об открытии рынка сырой свинины, говядины и птицы. Правда, в случае со свининой камнем преткновения служит не решенная пока в Приморье проблема африканской чумы свиней (АЧС). Так, два года назад масштабная вспышка АЧС была зарегистрирована в Спасском районе. Выступая на II Восточном экономическом форуме (ВЭФ), гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ сообщил, что в отличие от регионов в Центральной России, где складывается худшая за последние годы ситуация с распространением АЧС, на Дальнем Востоке ситуация достаточно благоприятная, но требует принятия дополнительных мер, чтобы защитить территории от заноса этого заболевания.

«Нам предстоит с Министерством сельского хозяйства и с губернатором принять дополнительные меры, которые позволят повысить безопасность этого региона и защитить свои инвестиции», - сказал Максим Басов.

Что касается возможного экспорта птицы, то в декабре 2016 года в Токио был подписано соглашение между АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и японскими компаниями Mayekawa и Marubeni по расширению производственных мощностей «Михайловского бройлера» (производство и переработка мяса птицы) и организации экспорта в страны АТР. Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в настоящее время на базе «Михайловского бройлера» действует другая компания - ООО «Дальневосточная птица».

Зерно в очереди

Отметим, что в настоящее время Россия обсуждает с Японией перспективы создания инфраструктуры на островах по торговле российской зерновой продукцией, а также кормовыми составляющими. На российской территории возможно создание совместных предприятий для торговли этой продукцией с третьими странами.

Минсельхоз рассчитывает на значительное увеличение поставок зерна в Японию после реконструкции портовых мощностей в Приморье.

Речь идет прежде всего о поставках кукурузы и сои, в перспективе - пшеницы. На данный момент объемы зерна, экспортируемого через Приморье, незначительны. В то же время, по данным аналитического центра ЗАО «Русагротранс», в этом сельхозгоду (с июля 2016 года по март 2017 года) Япония импортировала 341 тыс. тонн российского зерна, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.

Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует завершить до конца 2017 года проектно-изыскательские работы в порту Зарубино для строительства Дальневосточного специализированного зернового терминала (ДВЗТ). Начало строительства запланировано на первое полугодие 2018 года после получения разрешения.

Проект реализуется на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции.

До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен первый пусковой комплекс терминала мощностью 3 млн тонн зерна в год, к 2023 году планируется увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн.

Олег КЛИМЕНКО.