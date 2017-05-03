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Приморцы распробовали автомобили ГАЗ
Новый дилерский центр популярной отечественной марки открылся во Владивостоке
Новый дилерский центр марки ГАЗ – «АвтоцентрГАЗ Восток» - открылся во Владивостоке. Это уже второй фирменный центр по продажам и обслуживанию популярной марки в столице Приморья и пятый на Дальнем Востоке. Все центры открыты Группой компаний «Восток».
Стоит отметить, что сегодня прямыми конкурентами продукции крупнейшего российского автопроизводителя Горьковского автомобильного завода являются марки Ford и Fiat, но их стоимость превышает отечественный прайс-лист едва ли не в разы, а на продукцию ГАЗ к тому же установлены три года гарантии. А для предпринимателей, которые выстраивают высокоэффективный бизнес, это дополнительный бонус. Клиент, как говорится, выбирает рублем.
Организованный в полном соответствии с корпоративными стандартами «Группы ГАЗ», ведущего российского производителя коммерческого транспорта, входящего в состав одной из крупнейших диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», центр будет заниматься реализацией всей продуктовой линейки Горьковского автозавода. Здесь же клиенты смогут воспользоваться выгодными кредитными и лизинговыми предложениями, застраховать авто, провести тест-драйв, обменять свою машину на новый автомобиль ГАЗ, приобрести оригинальные запасные части и аксессуары.
Кстати, сервисно-сбытовая сеть марки ГАЗ является на сегодняшний день крупнейшей среди производителей и поставщиков коммерческих автомобилей в России.
Директор ДЦ «АвтоцентрГАЗ Восток» Сергей ГРИФ:
- Мы очень ждали этого открытия, так как спрос на продукцию ГАЗ на Дальнем Востоке растет высокими темпами. За прошлый год мы рекордно увеличили продажи автомобилей на 86%, начало этого года еще более успешно.
Мы ждем своих постоянных и будущих клиентов в центре, отвечающем самым высоким стандартам обслуживания, и предлагаем им конкурентоспособные технику и цены. Немаловажно, что сегодня производителем по целому ряду новых продуктов предлагаются лучшие условия гарантии в своем классе.
Автомобили можно приобрести как в свободной продаже со склада нашего предприятия, так и под заказ. Постоянно действуют различные скидки, акции, существенно улучшающие ценовое предложение.
Хочу отметить, что у нас очень хорошее предложение для физических лиц. Полноприводные автомобили «Соболь» идеально подходят и охотникам, и рыболовам, и обычной семье, предпочитающей комфортный отдых на природе. При этом все автомобили очень хорошо воспринимают топливо с наших АЗС, а сегодня это очень большой плюс.
В целом наша флагманская линейка – это легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы поколения NEXT. А грузовая модель «ГАЗель NEXT» и среднетоннажник «ГАЗон NEXT» уже давно являются самыми популярными в своих классах.
Михаил БАХТАРИН, заместитель директора по реализации и маркетингу ООО «Коммерческие автомобили - «Группа ГАЗ»:
- Мы и ранее были довольны динамикой продаж на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке исторически востребованы полноприводные автомобили, в том числе продукция УАЗа. И среди подержанной техники японского производства особой популярностью пользуются именно полноприводные модификации. Поэтому в своей работе мы делаем большой акцент именно на это направление, представленное марками «Соболь» и «ГАЗель». Предлагаем специальные условия покупки и обслуживания.
Второй момент – мы будем продвигать в регионе грузовые автомобили, аналогичные японским брендам. Не секрет, что в последнее время никаких уникальных условий по цене уже нет – мы можем смело конкурировать по цене с импортной техникой.
В обновленную линейку ГАЗа было вложено много ресурсов, и сейчас мы представляем продукты как в низком, так и в высоком ценовом сегментах, чтобы удовлетворить запросы всех без исключения наших клиентов.
Досье "Золотого Рого": ООО «Восток ДВ» - «АвтоцентрГАЗ Восток» образовано в 2001 году для продвижения на автомобильные рынки Дальнего Востока продукции отечественных заводов-изготовителей. Головной офис компании расположен во Владивостоке, филиалы - в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск. «АвтоцентрГАЗ Восток» предоставляет полный комплекс услуг по всему ассортименту продукции «Группы ГАЗ»: продажа автомобилей со склада и под заказ, предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, технический сервис на лицензированных станциях ТО, розничные и оптовые поставки оригинальных запасных частей на автомобили марки ГАЗ.
И еще раз о продвижении. Очень важное событие состоится в мае – это старт ежегодного Автопробега, который организуют совместно компании «Элемент Лизинг», «Группа ГАЗ» и официальные дилеры ГАЗ.
«Маршрут состоит из 56 городов России и завершится в Нижнем Новгороде. Это всероссийский тест-драйв автомобилей марки ГАЗ. Основной задачей пробега является знакомство потребителей по всей России с новыми разработками «Группы ГАЗ» и новыми финансовыми продуктами «Элемент Лизинг», - сообщил директор по продажам «Элемент Лизинг» Сергей БЕЛИЧЕНКО.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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