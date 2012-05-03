В Приморье наиболее высокие темпы развития показывают предприятия энергетики и рыбной отрасли

ПРИМОРЬЕ, 3 мая, ZRPRESS. Валовой региональный продукт Приморского края в январе-марте, по предварительной оценке специалистов, вырос на 5,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержке предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки саммита АТЭС Приморского края, прирост индекса промышленного производства 109 % к уровню прошлого года отмечен в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Хорошая динамика отмечена в сферах рыболовства (рост на 21,4 %), лесозаготовке (на 6,1 %) и сельского хозяйства (увеличение на 4,5 % к аналогичному периоду 2011 года).

Оборот розничной торговли увеличился на 8,2 % и составил 50,3 млрд рублей.

Среднедушевые денежные доходы населения края выросли до 17 976,9 рублей в месяц, что на 14 % выше уровня января-марта 2011 года. Средняя начисленная заработная плата составила 25 910 рублей.

Уровень регистрируемой безработицы равен 2 % (против 2,5 % в январе - марте 2011 г.).

«Золотой Рог».