В Китае спущен на воду второй из четырех балкеров для FESCO

Китайская верфь Qingshan 23 апреля спустила на воду второй балкер из четырех судов серии, строящейся в КНР для транспортной группы FESCO (базовая компания - ОАО «Дальневосточное морское пароходство»).

Как сообщила пресс-служба пароходства, судно получило название FESCO Simferopol («FESCO Cимферополь»). Первое судно серии, FESCO Saratov, было спущено на воду на верфи Qingshan 16 ноября 2010 года и в настоящее время находится на ходовых испытаниях в Шанхае. После достройки у стенки причала на верфи Qingshan FESCO Simferopol отправится на ходовые испытания в порту Шанхая. Приемка судна планируется в конце 2011 года.