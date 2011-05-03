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В Китае спущен на воду второй из четырех балкеров для FESCO
03 Мая 2011, 01:58 | Приморье
Китайская верфь Qingshan 23 апреля спустила на воду второй балкер из четырех судов серии, строящейся в КНР для транспортной группы FESCO (базовая компания - ОАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Как сообщила пресс-служба пароходства, судно получило название FESCO Simferopol («FESCO Cимферополь»). Первое судно серии, FESCO Saratov, было спущено на воду на верфи Qingshan 16 ноября 2010 года и в настоящее время находится на ходовых испытаниях в Шанхае. После достройки у стенки причала на верфи Qingshan FESCO Simferopol отправится на ходовые испытания в порту Шанхая. Приемка судна планируется в конце 2011 года.
Автор: Юрий Рогов
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