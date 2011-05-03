Земля в Кавалеровском районе заростает бурьяном

Из 5,5 тыс. га земель сельхозназначения в Кавалеровском районе «работают» лишь 57% от этой земли. Остальное поросло бурьяном. В районе 934 пайщика, формально владеющих 2,5 тыс. га земли. Реально же многие пайщики никогда на земле не работали, кто-то умер, кто-то уехал, кому-то просто не до земли. Как отнять землю у нерадивых собственников, чтобы снова пустить ее в оборот? Процедура эта долгая и дорогостоящая.

- Когда земля длительное время не используется по назначению, земельный контроль составляет акты и передает их Россельхознадзору, Роснедвижимости и Росреестру. Они принимают решения о наказании или предупреждении пайщиков. На следующий год – новые акты. Потом на основании этих актов готовятся и передаются документы в суд на пайщиков, пояснил процедуру главный специалист отдела экономики кавалеровской райадминистрации Николай ЛАПОХА.

Чтобы передать участок в собственность муниципалитета, надо предварительно описать его границы, присвоить ему кадастровый номер. А в бюджете денег на это нет. Если пайщик захочет, как положено, де-юре закрепить свои права на участок земли, ему тоже надо заплатить за работы по описанию границ участка, за кадастровую оценку земли. Всего ему потребуется примерно 1300 руб. на оформление 1 га земли. Мало кто решается на такое дорогостоящее оформление владений в сотни гектаров.