Кавалеровские крестьяне получили опору

Семь крестьянско-фермерских хозяйств Кавалеровского района получили господдержку в рамках реализации краевой целевой программы развития сельхозпроизводства в прошлом году. Всего им досталось около 1 млн рублей, пошедших на компенсацию части затрат хозяйств на произведенную продукцию, выполненные работы, приобретенную технику.

Чтобы получить такую поддержку и в этом году, 9 хозяйств района уже заключили соглашения с департаментом сельского хозяйства. Согласно приложению к соглашениям, крестьяне должны выполнить ряд расчетно-целевых показателей, например, какой урожай они соберут, сколько молока или мяса реализуют и т. д.