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Приморский бизнес выбирает китайское оборудование

03 Апреля 2019, 17:21 | Приморье

«Восточная стивидорная компания» купит два контейнерных перегружателя за 6,54 млн евро

Китайский производитель портового оборудования Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) поставит ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) два контейнерных перегружателя на рельсовом ходу (RMG) на сумму 6,54 млн евро.

Конкурс проводился в форме закупки у единственного поставщика, поставка должна быть осуществлена до 31 марта 2020 года.

В 2018 году ВСК закупила восемь дизельных погрузчиков производства японской корпорации TCM в рамках программы развития контейнерного терминала порта. Кроме того, терминал ВСК готовит к вводу в эксплуатацию пять новых козловых контейнерных перегружателей Liebherr грузоподъемностью 50 тонн.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Контейнерный терминал ВСК в порту «Восточный» является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. ВСК также осуществляет перевалку угля. По данным участников рынка, в 2017 году ВСК перевалила около 1,6 млн тонн угля. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.

Компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd - государственное китайское предприятие, производитель портового, морского и судостроительного оборудования, инженерных судов, буровых платформ и крупногабаритных металлоконструкций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: закупка  ВСК  китай  перегружатели  терминал  контейнеры 



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