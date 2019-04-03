Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский бизнес выбирает китайское оборудование
«Восточная стивидорная компания» купит два контейнерных перегружателя за 6,54 млн евро
Китайский производитель портового оборудования Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) поставит ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) два контейнерных перегружателя на рельсовом ходу (RMG) на сумму 6,54 млн евро.
Конкурс проводился в форме закупки у единственного поставщика, поставка должна быть осуществлена до 31 марта 2020 года.
В 2018 году ВСК закупила восемь дизельных погрузчиков производства японской корпорации TCM в рамках программы развития контейнерного терминала порта. Кроме того, терминал ВСК готовит к вводу в эксплуатацию пять новых козловых контейнерных перегружателей Liebherr грузоподъемностью 50 тонн.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Контейнерный терминал ВСК в порту «Восточный» является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. ВСК также осуществляет перевалку угля. По данным участников рынка, в 2017 году ВСК перевалила около 1,6 млн тонн угля. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.
Компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd - государственное китайское предприятие, производитель портового, морского и судостроительного оборудования, инженерных судов, буровых платформ и крупногабаритных металлоконструкций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Приморский бизнес выбирает китайское оборудование
- Один из крупнейших угольных портов Приморья недосчитался прибыли
- В Приморье микрокредиты для бизнеса в 5-7% станут реальностью
- В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик
- 12 приморцев стали финалистами конкурса "Лидеры России"
- Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- "Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
Новости раздела
- В Приморье за три месяца легализовали более 1600 работников
- Tele2 запускает "умный тариф"
- В финансовом полку прибыло
- "Фокусы" с землей, которой нет
- К молочным рекам Приморья тянутся федералы и иностранцы
- Приморский бизнес выбирает китайское оборудование
- Китай замахнулся на дальневосточные порты
- Чуркин: По ту сторону Золотого моста
- За державу по-прежнему обидно
- Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей и пакетный тариф без абонентской платы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем
- Хабаровский сэнсэй продал миллион холодильников, научил плавать 16 тысяч ребятишек и построил храм
- Курилы на связи
- Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
- В Москве задержали сына бывшего министра Дальнего Востока
- Координационно-сложные действия Алексея Дешпета
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Александр Цветников: Владивосток - город 3D
- По якутскому счету
- Приморский художник создает новые специальные призы фотоконкурса LookAtVladivostok.ART