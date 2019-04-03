Приморский бизнес выбирает китайское оборудование

«Восточная стивидорная компания» купит два контейнерных перегружателя за 6,54 млн евро

Китайский производитель портового оборудования Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) поставит ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) два контейнерных перегружателя на рельсовом ходу (RMG) на сумму 6,54 млн евро.

Конкурс проводился в форме закупки у единственного поставщика, поставка должна быть осуществлена до 31 марта 2020 года.

В 2018 году ВСК закупила восемь дизельных погрузчиков производства японской корпорации TCM в рамках программы развития контейнерного терминала порта. Кроме того, терминал ВСК готовит к вводу в эксплуатацию пять новых козловых контейнерных перегружателей Liebherr грузоподъемностью 50 тонн.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Контейнерный терминал ВСК в порту «Восточный» является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. ВСК также осуществляет перевалку угля. По данным участников рынка, в 2017 году ВСК перевалила около 1,6 млн тонн угля. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.

Компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd - государственное китайское предприятие, производитель портового, морского и судостроительного оборудования, инженерных судов, буровых платформ и крупногабаритных металлоконструкций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток