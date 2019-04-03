Китай замахнулся на дальневосточные порты

Китай, обжегжись на пиар-проекте «Большой порт Зарубино» (идея ныне находящегося под арестом владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА), выстраивает новую транспортную цепочку с российским Дальним Востоком. На этот раз с заходом не через Приморский, а через Хабаровский край.

Власти китайского приграничного города Хуньчунь (провинция Цзилинь) намерены к 2022 году построить на территории населенного пункта международный внутренний порт. Порт станет региональным центром для хранения и отгрузки контейнеров и товаров. В проект предполагается инвестировать от 500 млн до 1 млрд юаней ($73,5-147 млн). По информации администрации города, строительство внутреннего порта является частью мер по развитию торговли и логистики в Северо-Восточной Азии.

Хуньчунь расположен на берегу реки Хуньчуньхэ у границы с Россией и КНДР. В 71 км от города находится российский порт Зарубино.

Тем временем, китайские корпорации Harbin Dongjin Group и China Harbor Engineering Company Ltd. (CHEC, «Китайская компания портов») планируют совместно вложить 25 млрд рублей в растениеводческий проект и речной порт в Хабаровском крае.

Досье "Золотого Рога": Harbin Dongjin Group входит в число крупнейших китайских частных сельскохозяйственных корпораций на Северо-Востоке КНР. Основная деятельность - выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, производство сельскохозяйственного оборудования. Штаб-квартира располагается в городе Харбин. В 2017 году Компания вошла в список 100 крупнейших предприятий Китая в сфере сельского хозяйства за рубежом. Основанная в 1980 году China Harbor Engineering Company Ltd. является дочерней компанией China Communications Construction Company Ltd (CCCC), имеет более 90 филиалов в более чем 80 странах мира.

Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован в городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и селе Нижнеленинское.

Авторы проекта планируют экспортировать продукцию с российского Дальнего Востока в Китай, Японию и Южную Корею. Предполагается, что к 2024 году объем экспорта (преимущественно сои и силоса) достигнет 20 млн тонн в год.

Корпорация Dongjin вложит 10 млрд рублей непосредственно в растениеводческий проект, China Harbor Engineering Company (Китайская компания портов) - 15 млрд рублей в строительство порта на юге края близ Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров. При этом часть барж компания намерена закупить на верфях Хабаровского края.

По словам гендиректора агентства Леонида ПЕТУХОВА, China Harbor Engineering Company до конца марта планирует завершить разработку общей концепции нового речного терминала, которая будет передана российскому проектно-конструкторскому институту для актуализации проекта под российские стандарты. В марте уже были начаты инженерные изыскания на объекте, ведется работа по выбору проектного института и подрядной организации для строительства пункта пропуска.

Harbin Dongjin Group еще в августе 2018 года обратилась к властям РФ с просьбой оказать содействие в предоставлении площадки под строительство речного порта на юге Хабаровского края. К тому моменту компания уже использовала 35 тыс. га площадей в регионе для выращивания соевых бобов и зерновых культур, намеревалась увеличить их до 75 тыс. га.

Отметим, что свои планы в развитии стивидорного бизнеса в Приморье есть и у корейцев. Так, южнокорейская промышленная группа Daelim Industrial планирует построить во Владивостоке зерновой терминал и морозильный склад с комплексом мелкооптовой продажи рыбы.

«Площадь комплексов - до 10 гектаров, с объемом хранения рыбной продукции до 30 тыс. тонн. Если говорить о зерновом терминале, то предполагаемый объем хранения сырья составит от 30 до 50 тыс. тонн. Объект может быть размещен на территории портового комплекса или в отдалении от причалов, - пояснял директор московского филиала группы Со Ен Хун.

Досье "Золотого Рога": Группа Daelim занимается нефтехимией, нефтепереработкой, а также строительством промышленных объектов в области энергетики, включая возведение терминалов для сжижения природного газа и разработку газовых месторождений. Daelim реализовывал проекты в 35 странах. Представительство Daelim в России открыто в 2015 году и имеет допуски к проектированию, строительным работам и инженерным изысканиям. В России при участии Daelim реализуются проект по производству СПГ в Высоцке и совместный проект с АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода.