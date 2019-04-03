Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей и пакетный тариф без абонентской платы

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов. Новые тарифы поступят в продажу и станут доступны для подключения 28 марта 2019 года.

ЕЩЕ БЕЗЛИМИТНЕЕ

Флагманами стали сразу два новых тарифа с по-настоящему честным безлимитным интернетом по всей России – обновленный «Анлим» и «Супер Анлим» с максимально расширенным набором услуг.

В новых тарифах также предусмотрена возможность смотреть любимые фильмы, спортивные матчи и другой видеоконтент в высоком качестве на максимальной скорости. Первые 30 дней с момента подключения тарифа возможность предоставляется бесплатно, далее стоимость для абонентов Владивостока и края составит 2 рубля в сутки.

«Анлим» нового поколения стал дешевле – всего 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения, далее стоимость тарифа варьируется в зависимости от региона. Для владивостокских клиентов размер абонентской платы, начиная со 2 месяца, составит 450 рублей в месяц.

Акция «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» доступна новым клиентам для подключения до 31 мая 2019 года. Для получения скидки достаточно набрать специальный номер 067407321 в течение 30 дней после покупки тарифа.

Тариф «Супер Анлим», помимо безлимитного интернета и возможности смотреть видео в отличном качестве на высоких скоростях, включает 1200 местных и междугородных минут и пакет SMS. Стоимость тарифа для владивостокских клиентов составляет 690 рублей в месяц.

Безлимитный интернет действует при нахождении клиента как в домашней сети, так и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Севастополь и Республики Крым.

ПЕРВЫЙ ПАКЕТНЫЙ ТАРИФ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

«Би+» - пакетный тариф Билайн без обязательного ежедневного платежа. Он создан специально для тех, кто предпочитает пользоваться услугами связи тогда, когда это необходимо.

Тариф включает самые востребованные клиентами Билайн сервисы: пакет 100 минут на Билайн за 5 рублей, пакет 100 SMS за 5 рублей, пакет интернета 5 Мб за 5 рублей в сутки для Владивостока. Стоимость и объем пакета интернета варьируется в зависимости от региона подключения.

Стоимость за суточный пакет взимается только по факту начала использования в зависимости от вида услуг: звонки на Билайн, SMS или мобильный интернет. Такой принцип тарификации доказал свою популярность в международном роуминге. Для удобства клиентов «Билайн» настроил специальные SMS-оповещения при приближении порога потребления интернет-трафика за сутки/

УМНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ УМНЫХ ВЕЩЕЙ

Новый недорогой и удобный тариф для умных вещей создан специально для IoT-устройств для Интернета вещей за 100 рублей в месяц. В состав тарифа входят востребованные способы коммуникации устройств IoT: 500Мб мобильного интернета, 100 SMS и 30 минут. Тариф по умолчанию защищен блокировкой от платных подписок, надежно оберегая клиентов от непредвиденных дополнительных трат.

ПЕРВЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ПЕРВОГО СМАРТФОНА

«Первые гиги» - тариф, созданный для тех, кто только начинает пользоваться мобильным интернетом. Тариф с абонентской платой 9 рублей в сутки для владивостокских клиентов включает пакет, состоящий из 250 минут, а также 3 Гб мобильного интернета. Стоимость тарифа и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения.

Более подробная информация о новых тарифах будет доступна, начиная с 28 марта, на сайте www.beeline.ru города подключения.

Организатор акции «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» ПАО «ВымпелКом».



Досье "Золотого Рога": ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.



