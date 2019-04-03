Чуркин: По ту сторону Золотого моста

Территория стареющих микрорайонов Первомайки реализует свои блестящие перспективы

Трудно представить, каким был бы сегодня Первомайский район Владивостока, если бы Золотой мост появился лет на семьдесят раньше. О том, что идея моста пришла еще с царских времен, свидетельствовал один из футуристических видов будущего города, долгое время экспонировавшийся в музее им. Арсеньева. На нем это сооружение, правда, было иного, чем сегодня, типа. Однако даже без такого удобного сообщения с центром города Первомайский район за историю города смог вырасти конкурентным по населению и экономике таким городам, как Уссурийск и Находка.

Сегодня в Первомайском районе живет и работает около 155 тыс. человек, и половина из них – в части, расположенной на мысе Чуркине, он же полуостров Голдобина (ранее Черкавского). Особенно динамично, помимо района Патрокла, сегодня развивается часть Первомайки, примыкающая к мосту через бухту Золотой Рог.





Первомайские контрасты.

Новый статус

Нельзя сказать, что район Чуркина в прошлом не баловали вниманием. Его застройка планировалась еще с царских времен и частично реализовывалась с созданием современной по тем временам инфраструктуры. Сначала военно-оборонной, но со временем промышленность и порты освоили южное побережье бухты Золотой Рог, а большой частный сектор сильно потеснили микрорайоны из кирпича и сборного железобетона, строившиеся в 60-80-е годы.

Один из самых известных приморских архитекторов Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что в то время планировке полуострова придавалось особое значение. «Этот вопрос рассматривался на заседаниях градостроительного совета у главного архитектора Юрия ТРАУТМАНА в 60-х. Тогда я был еще главным инженером проекта в институте ДВ «ПромстройНИИпроект» и был включен в градосовет, без которого серьезные вопросы развития города не решались», - вспоминает профессор ДВФУ.

Валентин Васильевич рассказывает, что на одном из заседаний градосовета рассматривался проект планировки северной части полуострова Голдобина, который представляла архитектор из ЦНИИЭП жилища Мальвина ЛИПОВЕЦКАЯ.

«Запомнились некоторые моменты из обсуждения. В проекте была заложена интересная идея организации пешеходных связей на сложном рельефе», - говорит профессор.

Между улицами Калинина и Интернациональной было предложено поставить поперек рельефа «дома-ножи» переменной этажности: от 9-ти этажей со стороны улицы Калинина до 3-х этажей на Интернациональной. К торцам «домов-ножей» на Калинина пристраивались лифтовые шахты, по которым пешеходы прямо с улицы могли бы подниматься на 5-6 этажи, на которых предусматривались коридоры с общественными объектами – продовольственными магазинами, киосками, мелкими объектами обслуживания. Эти коридоры выходили на уровень улицы Интернациональной, создавая удобную для пешеходов связь, позволяющую преодолевать перепады рельефа.

«Тогда при обсуждении я отметил один существенный недостаток проекта. Раскрытие пространств на бухту Золотой Рог перекрывалось огромными брутальными зданиями холодильников рыбного порта», - говорит Аникеев.

В целом тогда проект был одобрен, и многое было построено в соответствии с ним, но оригинальные «дома-ножи» так и не появились.

Руки не доходят

В 1974 году, когда Валентин Аникеев был уже главным архитектором края, на всесоюзном конкурсе разрабатывался проект детальной планировки центра Владивостока. Его выиграл коллектив мастерской № 4 московского института «Гипрогор». Москвичами часть Чуркина также рассматривалась как продолжение центра Владивостока.

Разрабатывались проекты планировки северной части полуострова и институтом «Приморгражданпроект». Его главный архитектор Владимир ВОРОБЬЕВ сегодня отмечает, что проекты детальной планировки территорий Владивостока в основном разрабатывались еще в советское время, и сегодня, чтобы развивать комплексную застройку нового типа, включая реновацию территории, для Первомайского района, безусловно, надо выполнить новый проект, учитывающий интересы города, его жителей и застройщиков. Однако заказа на подобную работу проектировщикам от администрации не поступало.

Это значит, что новое строительство в этом районе пока что не имеет общего замысла, способного сформировать гармоничный для города градостроительный ансамбль. Хотя, конечно, есть генплан, определенное зонирование территории городского округа, техусловия, на основе которых даются разрешения на строительство. Но создание комфортной городской среды, да еще на основе новых стандартов, принимаемых сегодня в РФ, должно опираться на детальные проработки застройки.

«Город, как я понимаю, постоянно жалуется на отсутствие бюджета на эти вещи и пытается переложить их на застройщиков, но застройщика интересует только своя стройка, а все остальное - нет. Я считаю, что заказчиком и куратором проектов детальной планировки однозначно должен быть только город. Мы делали часть проекта детальной планировки в границах улиц Черемуховая – Харьковская – мостовой переход - Надибаидзе, и это рассматривалось на градосовете», - отмечает девелопер, генеральный директор ООО «Стройзаказ» Олег ПИКАЛОВ.

Стоит отметить, что градосовет, на котором эта работа рассматривалась уже после проведения саммита АТЭС 2012 года, был довольно интересным с точки зрения «мозговой атаки» специалистов на перспективы застройки района. На нем было высказано много ценного. А главное – появилась хорошая основа для работы над планом детальной планировки. Однако развитие она так и не получила. И каждый застройщик на этой территории сегодня действует без какой-то оглядки на то, что сегодня делают другие рядом с ним.

Развитие по наитию

Пожалуй, именно так идет экспансия центра города в Первомайский район. А надо понимать, что в перспективе центр города неизбежно должен охватить и север этого полуострова, и практически весь Эгершельд, и Первую речку с районом нефтебазы и, вероятно, Третью Рабочую. Тем более после появления новой растущей городской окраины – острова Русского.

То, что будущее Чуркина будет играть большое значение для Владивостока, подразумевалось давно, когда еще в конце 80-х решались вопросы по проекту моста через бухту и финансированию его строительства. Тогда же на улице Черемуховой велось строительство Приморского краевого диагностического центра. Поскольку оно приостанавливалось, то просто каким-то чудом объект удалось завершить к 31 декабря 1991 года. Однотипному объекту по соседству, в котором должен был разместиться рыбацкий специализированный медцентр, в этом отношении не повезло – он более двух десятков лет ожидал своей участи, пока его готовую коробку не перестроили в новый офисный центр.

Помимо этого, центр Владивостока сегодня выражается здесь еще в нескольких новых законченных проектах. Это - торгово-развлекательный центр «Черемушки» на ул. Запорожской, ориентированный на людей со средними доходами, реновированный в детский развлекательный центр бывший кинотеатр «Чайка», Театр оперы и балета. К этому обязательно надо добавлять и сам мост через Золотой Рог, и дорогу от него на о. Русский. Можно приплюсовать и только что достроенный отдаленный от моста ТВК «Калина Молл», если бы он сегодня не был бы транспортно заперт и достаточно удален от основной точки роста.

Плюс, сегодня здесь, рядом с мостом, осуществляется еще несколько проектов городского и краевого значения, в том числе - здания для налоговиков, идет активное строительство нового нетипового высотного жилья, рассчитанного на состоятельных горожан. Ну, а таковые сегодня для жизни выбирают либо центр города, либо приличное место в пригороде со своим коттеджем или особняком.

При всей активности застройщиков на этой территории, сегодня все же трудно представить, какой она должна стать, когда все их замыслы воплотятся в здания и сооружения.

25-этажный жилой дом на ул. Очаковской, построенный компанией «Ремстройцентр».



Взгляд эксперта

Олег Пикалов развивает эту территорию с 2005 года, когда начинал «Черемушки», и считает, что достаточно неплохо знает и саму эту территорию, и ее возможности. По его мнению, положения генплана города по Чуркину, принятые еще в 1982 году, в основном уже определяли, что здесь со временем должно быть. Тогда в нем уже был «нарисован» мост, проходящий примерно так же, как проходит построенный. Он выходил на улицу Харьковскую, и по нему должен был ходить троллейбус. На месте, где сейчас расположена Приморская сцена Мариинки, предполагалось построить Дворец культуры моряков, а чуть ниже его – поликлинику. Предполагалось, что на возвышении будет построено пять таких же 25-этажных домов, как первый во Владивостоке на ул. Фастовской.

Дороги на остров Русский по тому генплану не было, поскольку строить на нем тогда ничего не планировали. Соответственно, транспортная схема предусматривалась кольцевой в привязке к мосту и не имела пересекающей эту территорию магистрали, пожалуй, федерального уровня. Теперь же эта дорога определяет здесь и основной трафик автотраспорта, и само развитие этого крупного района города.

Олег Юрьевич считает, что пять километров дороги от Золотого моста до Русского моста и объездная дорога от Патрокла до Артема позволят на много лет вперед активно развивать и украшать город на примыкающих к ним территориях.

«Я считаю, что Владивостоку можно хорошо развиваться в сторону острова Русского. У нас огромные территории, которые можно осваивать, есть на Змеинке. Там имеется и тепло, и свет. Есть туда и дорога. От нее надо сделать ответвления пошире, чтобы можно было полноценно двигаться. Стоит расширить съезд, который идет в сторону Змеинки от «Радиоприбора». Можно застраивать район завода КПД, реновировать его. Там уже есть торговый центр, открыли гостиницу. Но это очень большая территория, где еще много что можно сделать – и продуктовый дискаунтер, и, если город позволит, хорошее жилье», - говорит Олег Пикалов.

Сегодня во Владивосток приходят новые инвесторы. И Чуркин, с точки зрения развития территории, невероятно эффективен. Его перспективы на ближайшие 10-15 лет очень радужные. Застройщика здесь вдохновляет большое количество свободных территорий, относительно легкая транспортная доступность, достаточно хорошая экология, наличие инженерной инфраструктуры.

Особо интересны для застройщиков, считает Юрий Пикалов, участки вблизи Золотого моста. С вводом Приморской сцены Мариинского театра оперы и балета эта территория резко изменила свое мироощущение – из гостинок «хи-хи, ха-ха» по улице Надибаидзе и заброшенного «спальника» для приморских моряков и рыбаков он превращается в полноценную часть центра города. Сам культурный уровень людей здесь существенно меняется к лучшему. И это определяет запросы и то, что здесь сегодня строится на территориях, которые можно и нужно уплотнять – сносить старые частные дома, бараки, сараи и строить на их месте современные здания.

Особенно активно на этой территории идет жилищное строительство. В прошлом году компания «Ремстройцентр» ввела здесь уже второй 25-этажный жилой дом на ул. Очаковской. В этом году ГК «Эскадра» ввела жилой комплекс «Театральный» такой же высотности. Она же строит следующий жилой комплекс – «Оникс». И в ближайших ее планах – еще один подобный проект. Три дома комплекса «Аркада-Арт» продолжает строить компания «Аркада». Строится 17-этажный дом на ул. Можжевеловой. Строительство еще нескольких высотных домов предполагается начать в ближайшее время по разные стороны от моста. В пятилетней перспективе на этой территории будет строиться минимум 10-15 новых высотных жилых зданий. Кстати, цены за 1 кв. метр в новых домах здесь сами по себе свидетельствуют, что это уже центр города – 100-150 тыс. рублей!

Особую комфортность этому району должны создать новые инфраструктурные объекты. При обсуждении на упомянутом градосовете тупиковым был вопрос, где же здесь возможно разместить школу и детские сады. А они, если новое жилье будет построено, безусловно, понадобятся. Кстати, эти объекты здесь планировались еще с советских времен. А еще на нем рассматривался больной вопрос о зеленой зоне отдыха, без которой этот район города тоже не должен оставаться.

Нежилые проекты на этой территории продолжает осуществлять и ООО «Стройзаказ». К концу мая предполагается завершить остекление, а в сентябре - начать сдачу 29-этажного 100-метрового здания нового делового центра. Общая площадь помещений этого здания составит около 30,5 тысяч кв. метров. Олег Пикалов отмечает, что сдача будет осуществляться с отделкой мест общего пользования, а отделка остальных помещений будет выполняться уже под конкретных арендаторов, с которыми сейчас ведутся переговоры. Вероятно, что один из потенциальных арендаторов может занять половину здания. Ниже по ул. Черемуховой от диагностического центра сегодня в высокой степени готовности находится и строящееся здание будущего магазина-дискаунтера. А в запасе на перспективу у компании остается еще готовый проект второй очереди комплекса «Черемушки».

Ближе к территории завода «Радиоприбор», по ул. Одесской, 9, в итоге реконструкции бывший жилой дом усилиями застройщика Матвея ПРИБЫТКОВА превратился в 4-этажное здание нового торгового центра. Небольшое, но несколько удивляющее своей формой и цветом. Вероятно, скоро он откроется.

Насыщение этой части Чуркина инфраструктурными объектами, которых здесь постоянно не хватало, безусловно, сделает этот район Владивостока одним из самых комфортных. Хотя по некоторым из предлагаемых проектов есть вопросы. Например, строительство Морского православного храма, под которое церковное начальство запланировало использовать площадку между Театром оперы и балета и будущей башней нового бизнес-центра. Сейчас здесь имеется действующая часовня и большая пустая территория. К сожалению, в перспективе виды на храм с разных сторон, если его здесь построят, закроют высотные здания. Поэтому специалисты предлагают выбрать для него более подходящую площадку. Например, в районе полуострова Назимова по соседству с Центром управления судами, или же на острове Русском у въезда на Русский мост. То есть в каком-либо месте, где красивый храм будет виден издалека – на возвышении и рядом с морем.

Реновация в перспективе

На вопрос о том, насколько реальна реновация прилегающей к этому району береговой черты с выводом отсюда производства и портовой инфраструктуры, Олег Пикалов ответил:

- Я считаю, что в этом районе промышленности нет места. Взять, например, японский порт Иокогама, где были крупнейшие верфи. Сейчас они застроены офисными зданиями и развлекательными центрами – это дорогая земля. Думаю, что у нас такая реновация берега тоже может состояться. Но на берегу есть собственники – земель, портовых сооружений и так далее. Они эксплуатируют свои порты, у них есть свои планы. Но постепенно, я думаю, реновация будет ими принята. Пример уже есть – практически на берегу Золотого Рога построен «Калина-Молл». Это первый шаг в реновацию этой территории. Есть еще серьезная особенность – железная дорога, которая тоже проходит по берегу. Быстро все изменить на берегу не получится. Но это можно сделать постепенно. Желателен приход глобального инвестора, который мог бы там все снести и построить новое. Иначе эта территория будет приводиться в соответствие с требованием времени постепенно и дольше. При этом будет тормозить то, что постоянно появляются новые требования, интересы, решения. Тем не менее, в ближайшие 20-30 лет, я уверен, здесь все изменится.

Выбор уже есть

Сейчас на Чуркине несколько нетактично для «центра города» выглядят гостинки, хотя трудно представить, что вместо них появится, например, группа элитных небоскребов. Не говоря о других домах, которые строились в 1970-1980-е годы и тоже морально уже устарели. Но если даже в Москве до сих пор не завершили реновацию территорий под хрущевками и девятиэтажками, то до Владивостока, Чуркина, это может дойти лет через 30-40. А ведь хочется раньше.

В прошлом году на торжественной сдаче АО «Ремстройцентр» 25-этажного жилого дома на ул. Очаковской, 5 генеральный директор компании Александр ЛЕМЕШЕВ пригласил присутствовавших на этом мероприятии познакомиться с тем, что здесь ждет новоселов. Показательные квартиры с различной по стилю отделкой на разный вкус, выполненные по дизайнерским спецпроектам, конечно, были впечатляющи. То есть, для новосела всего два-три месяца, и квартира – выполненная под ключ, с отделкой на его вкус, укомплектованная на выбор мебелью и бытовой техникой. А еще – просто шикарные виды из окон – на море, на центр города, Эгершельд, остров Русский. От моста это всего несколько сот метров. Для машин – вместительная встроенная парковка, отличная детская площадка. Сейчас в этом доме отдельные этажи уже полностью выкуплены, на других осталось всего по 1-2 квартиры. То есть, спрос, несмотря на приличные цены квартир, довольно хороший.

Говоря о планах компании, Александр Степанович отметил, что одним из следующих ее проектов станет еще один 25-этажный дом в этом районе – на улице Черемуховой, недалеко от здания районной администрации. Но при его строительстве решено применить не стеклянный, а кирпичный фасад.

КСТАТИ

Без точечной застройки никак

Район за Золотым мостом интересен огромным потенциалом роста, который исторический центр Владивостока по большей части уже исчерпал.

Обновление Первомайского района началось, но нужно, чтобы оно осуществлялось продуманно, исключая ошибки, непонимание жителей, в штыки воспринимающих факт, что вблизи их домов должно быть построено новое здание. Конечно, точечная застройка - не очень хороший факт, но иногда иначе обновлять территорию невозможно. А здесь, на Чуркине, строить по-другому не получится.

На верхнем фото: Новый офисный центр на ул. Запорожская, возводимый компанией «Стройзаказ».

Виктор КУДИНОВ, фото автора.