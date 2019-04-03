За державу по-прежнему обидно

Состояние пограничных пунктов пропуска в Приморье продолжает оставаться не только огромной проблемой, но и не меньшим позором

Работу пунктов пропуска в Приморье, а также их состояние полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ охарактеризовал как неудовлетворительное. При этом отметив их неустроенность и низкую пропускную способность. Если бы в официальном чиновничьем обороте существовали более крепкие выражения, то представитель главы государства, несомненно, их использовал бы. В любом случае, уничижительную оценку он поставил на совещании, посвященном планируемым объемам производства и экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, состоявшемся во Владивостоке 19 марта.

По словам министра развития Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА, присутствующего на мероприятии, работать эффективнее пунктам пропуска поможет специальное оборудование, приобретенное в рамках пилотного проекта с Министерством транспорта РФ. Его должны установить в 2019 году на двух погранпереходах – в Бурятии и Приморье.

Напомним, что Юрий Трутнев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал неприглядность и техническую отсталость российских погранпереходов в Китай. В феврале текущего года вице-премьер, опять же, мягко назвал их «точками уязвимости». Подчеркнув, что низкая пропускная способность пунктов пропуска существенно осложняет взаимоотношения российских бизнесменов с зарубежными партнерами. И, как следствие, не позволяет выстроить в полном объеме грузопоток, в том числе по проектам МТК-1 и МТК-2.

На минувшей неделе корреспондент газеты «Золотой Рог» побывал на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» (ПП «Пограничный») и убедился в правоте слов полпреда.

Есть сроки, нет ответственности

Автомобильный ПП «Пограничный» на границе с Китаем, что в 15 км от административного центра Пограничного района, самый большой и самый загруженный из девяти таможенных постов и восьми приграничных пунктов пропуска, находящихся в зоне деятельности Уссурийской таможни. Его паспортная пропускная способность - 2500 человек и 44 автобуса в сутки, 22 – в Китай и 22 – из Китая. При 7-дневном режиме работы с 9 часов до 21 часа. В реальности здесь ежедневно пересекают границу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса. По 32 машины в каждую сторону. На круг это почти 5000 туристов. Рекорд был поставлен в первом квартале 2018 года, когда через ПП «Пограничный» проследовало 68 автобусов. Что превысило пропускную способность пункта пропуска на 55%.

За годы эксплуатации ПП «Пограничный» морально устарел и не соответствует реалиям дня сегодняшнего. В сравнении с соседним китайским пунктом пропуска в городе Суйфэньхе, здание нашего поста – сарай, который давно пора снести. Его бытовая неустроенность, а также неприглядное состояние прилегающей территории, многочасовые очереди автобусов с туристами и большегрузных фур в ожидании пересечения границы многократно становились объектом критики не только краевых, но и федеральных СМИ. Притом что реконструкция и строительство нового ПП «Пограничный» включены в федеральную целевую программу «Государственная граница 2012 – 2021 гг.», принятую еще накануне саммита АТЭС 2012 года. На корректировку документации и на окончание строительства планировалось выделить 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.

Согласно планам компании «Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, новый ПП «Пограничный» должен появиться в декабре текущего года. Тем более, что Юрий Трутнев неоднократно требовал закончить его реконструкцию именно в 2019 году, как предписано федеральной целевой программой. Тем не менее, всякий раз назначались новые сроки сдачи объекта, которые успешно срывались по «объективным причинам», при этом ответственности никто не понес.













Строителей нет, пробки остались

На календаре - начало апреля, а строителей на «Пограничном» как не было, так и нет. По всему, грядет очередной перенос срок сдачи в эксплуатацию нового пункта пропуска. Зато остались затяжные автомобильные пробки перед въездом на территорию перехода, а также недовольство туристов, водителей автобусов и большегрузных авто.

Не далее как 23 марта автобус со школьниками из Владивостока простоял три часа, дожидаясь таможенного оформления перед пересечением границы. Зашел в 9 часов 20 минут, вышел в 12 часов 30 минут. И это еще не рекорд. Были случаи, когда туристы вообще не смогли попасть в Поднебесную из-за неразберихи и столпотворения транспорта перед въездом на территорию перехода.

В 2018 году через ПП «Пограничный» в Китай путешествовала делегация из Словении. Чтобы не стоять в пробках и не показывать иностранцам весь «ужас нашего городка», автобус с братьями-славянами прошел таможенное оформление без захода на территорию пункта пропуска. Такая возможность есть. Как сказал бы в данной ситуации герой известного кинофильма таможенник Павел Верещагин, «за державу обидно».

- Конечно, нужен новый пограничный переход. И не только для района, но и для края, для страны, - убежден глава Пограничного района Николай ТОДОРОВ. – Этот переход мы открывали в феврале 1996 года, я тогда работал заместителем главы района. Прошло 23 года, за это время в Китае, на сопредельной стороне, построен третий переход. У нас новый переход должны были построить еще в 2012 году. Но, к сожалению, не все зависит от нас. В 2016-2017 годах процесс вроде бы пошел. Подрядчик выиграл аукцион на строительство. И даже были инвесторы, готовые вкладывать деньги в инфраструктуру нового перехода. Но его не построили, поэтому сегодня мы имеем то, что имеем. Тесноту в здании пункта пропуска и столпотворение автомобилей перед въездом на его территорию.





Доходило до мордобоя

По словам водителей туристических автобусов, проблемы у пассажирского автотранспорта, следующего в Китай, начинаются примерно за километр до пограничного поста. Тому причина - фуры, припаркованные на правой половине узкой дороги. Выстроившись в два ряда, они занимают всю полосу. Нередко автопоезда паркуются на мосту. Ни пройти, ни проехать. Многие длинномеры стоят по несколько суток, даже неделями, в ожидании документов на груз, которые им должны подвезти. То есть, карго водители получили, но без документов для его транспортировки через границу. Чтобы эти большегрузы объехать, надо выехать на «встречку», которая также может быть занята. Случается, что между припаркованными фурами остается просвет, в который с трудом втискивается легковушка, а для автобуса хода нет.

Налицо - грубейшее нарушение правил дорожного движения (ПДД), но инспекторов ГИБДД здесь не видно. Как рассказали корреспонденту «Золотого Рога» водители, «гаишники» на переходе время от времени появляются. Составят 5-6 административных протоколов за неправильную парковку и исчезают, как приведения. А нарушители ПДД как стояли, так и стоят. Им эти штрафы - что слону дробина. Маржа с выручки от реализации груза все покроет. По факту, неправильно припаркованные авто надо убирать с дороги, но это проблематично. Длинномеры на узкой дороге не могут ни развернуться, ни сдать назад. И кому нужен такой «липовый» контроль? Разве что руководству отделения Госавтоинспекции МВД России по Пограничному району для положительной статистики и отчетности перед начальником краевого ГИБДД. Мол, работа с нерадивыми водителями проведена, нарушители наказаны.

К сожалению, инспекторы Территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Приморскому краю, которые дежурят на погранпереходе от рассвета до заката, не имеют права влиять на водителей - нарушителей ПДД. Регламент их действий ограничен Постановлением правительства РФ от 9 июня 2010 года № 409. В сфере интересов сотрудников транспортной инспекции - проверка состояния водителя, его авто и документов, в том числе на грузы. И то, контроль выборочный: машин много, проверяющих мало.

Вывод отсюда пессимистичный: низкая пропускная способность ПП «Пограничный» плюс скученность грузового автотранспорта вдоль дороги зачастую создают транспортный коллапс. Это когда все хотят попасть в Китай как можно быстрее и желательно без очереди. По словам представителей компаний-автоперевозчиков, такая аномалия наблюдается едва ли не каждую пятницу или в теплое время года, во время большого наплыва желающих отдохнуть в Поднебесной. Отсюда - конфликты руководителей туристических групп и водителей регулярных автобусов, следующих через границу по расписанию, с коллегами, чьи автобусы пытаются прорваться за кордон вне графика.

Конфликты предсказуемы

Как рассказал «Золотому Рогу» начальник Уссурийской таможни Николай ЛОЩИНИН, движение пассажирских автобусов, действительно, одно из самых проблематичных векторов деятельности пункта пропуска «Пограничный». В соответствии с Соглашением о международном пассажирском сообщении между РФ и КНР, определено два направления движения пассажирских автотранспортных средств, регулярные и нерегулярные. Расписание движения регулярных рейсов туристических автобусов через государственные границы РФ и Китая регламентировано Министерством транспорта РФ. Это гарантирует им беспрепятственное прохождение пункта пропуска.

Нерегулярных автобусов в графике движения через границу нет. Их водители нагло пытаются вклиниться в очередь, если, конечно, повезет. Были случаи, когда первенство таможенного оформления устанавливалось… с помощью кулаков или перекрытием трассы. Не пущу и все, хоть убей! Потому что руководители туристических групп, прибывших на нерегулярных автобусах, не хотят ждать. Из-за простоя на границе они могут потерять клиентов.

Нерегулярные рейсы туристических автобусов идут через границу, когда появится «окно» в расписании их узаконенных собратьев. «Окно» может появиться через час, через два или даже через пять часов. При этом нет гарантии, что оно вообще появится.

Как правило, нерегулярные автобусы прибывают на границу за несколько часов до начала работы пункта пропуска. Долгое стояние в ожидании пробела в расписании регулярных автобусов вызывает негодование пассажиров, которые могут вообще не пройти через пункт пропуска, если не будет окна. Во-первых, туристическая путевка на руках не дает гарантию своевременного перехода границы. Зачастую туристические компании и туроператоры не сообщают своим клиентам, на каком автобусе они повезут туристов в Китай, на регулярном или нерегулярном. Во-вторых, пограничная служба и таможенные органы, в соответствии с законодательством, не уполномочены устанавливать очередность проезда транспорта на территорию пункта пропуска.

Николай Лощинин считает, что конфликты на границе с туристами и с грузовым автотранспортом не исчезнут, пока не будет построен новый пункт пропуска, спроектированный для приема большого потока граждан, въезжающих в Россию или выезжающих из нашей страны.

Стационарный пост ГИБДД – не панацея

Между тем, представители компаний-автоперевозчиков убеждены, ПП «Пограничный» мог бы работать эффективнее даже сегодня, без реконструкции и дополнительного дорогостоящего оборудования, если не будет бардака на дороге перед въездом на территорию поста. Они считают, что от поста транспортной инспекции до шлагбаума перед въездом на автопереход должен стоять грузовой транспорт, у которого есть пакет документов, готовый к таможенному оформлению. Есть документы, пересекай границу в порядке очереди. Нет, отдыхай на отведенной площадке или где-нибудь на обочине. Предложение интересное и, самое главное, малозатратное. Остается установить, кто будет проверять наличие документов и регулировать очередь.

По мнению Антона ХАЛИНА, первого заместителя главы администрации Пограничного муниципального района, сегодня для нормальной деятельности автоперехода «Пограничный» необходимо взаимодействие всех структур, участвующих в его работе, а также нужен жесткий контроль со стороны краевых властей. В том числе, Госавтоинспекции. И не показушный, для «галочки», а реальный. С большими административными штрафами и даже арестом автомобилей - злостных нарушителей ПДД. А таких на переходе предостаточно.

В то же время, данный пункт пропуска находится в ведении Федерации, поэтому его состояние – федеральная проблема, а не администрации края. Что касается дороги, прилегающей к переходу, то у нее, действительно, статус краевого значения. И ее содержание – в полномочии администрации Приморья. Администрация Пограничного района не может ее ремонтировать, даже если захочет. Это будет нецелевое использование денежных средств.

- Но проблема ПП «Пограничный» - не в дороге, а в огромных очередях автотранспорта, дожидающегося выезда в Китай. Я считаю, что здесь надо усилить работу контролирующих органов и, прежде всего, краевого УМВД. Это работа именно Госавтоинспекции, - уверен Антон Халин. - Из года в год мы получаем одни и те же жалобы от туристов, водителей автобусов и большегрузных автомобилей на пробки перед пунктом пропуска. И если ситуация не меняется, тогда давайте установим здесь постоянно действующий пост ГИБДД. Когда-то здесь был пост ГАИ, и не было несанкционированных парковок на проезжей части. Потом пост убрали, и начался беспредел. Возможно, такое положение дел кому-то выгодно. Но это не частная лавочка, это - «ворота России», где должен быть порядок. Мы многократно обращались к руководству краевой Госавтоинспекции с просьбой вернуть стационарный пост на подъезде к переходу. И получали один и тот же ответ: «Нет средств и не хватает сотрудников из-за сокращения штатной численности». Мы также неоднократно подавали в департамент дорожного хозяйства и транспорта предложения установить соответствующие знаки на дороге перед въездом на территорию пункта пропуска. Но нас не слышат!

По мнению господина Халина, даже организация стационарного поста ГИБДД будет полумерой в увеличении пропускной способности ПП «Пограничный», который изначально не был предназначен для перемещения такого количества людей, грузов и товаров. Ситуацию может изменить в лучшую сторону скорейшее строительство современного пункта пропуска, который удовлетворит потребность туристов и бизнеса, занимающегося автоперевозками. Вспомните, какие были пробки во Владивостоке, когда не было моста через бухту Золотой Рог. Даже не помогло реверсивное движение в центре города. Но как только мост построили, пробки исчезли. Проблемы решаются, если ими заниматься. Будет новый пункт пропуска - не будет очередей.

Сергей КОЖИН, фото автора.

Владивосток – ПП «Пограничный» - Владивосток.