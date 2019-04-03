Автобус в будущее

Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» «везет» кадры из школы

Несмотря на каникулы, во дворе средней школы села Многоудобное Шкотовского муниципального округа в прошедшую пятницу было многолюдно и празднично. Героем торжества был украшенный шарами школьный автобус ПАЗ, который дождавшись завершения положенных по такому случаю речей, с удовольствием прокатил ребятню по родному селу. Уже через несколько дней начало новой учебной четверти, и ему выходить на работу – доставлять школьников из соседнего села Андреевки, подвозить детей с отдаленных улиц самого Многоудобного.

Ключи от новенького автобуса директор школы Ольга НОВОСЕЛОВА получила из рук президента АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» ( ХК «СДС») Михаила ФЕДЯЕВА. Руководитель многопрофильного российского холдинга посчитал важным передать автобус школьникам Многоудобного лично. В мероприятии приняли участие его коллеги, которые непосредственно отвечают за реализацию здесь крупнейшего частного инвестиционного проекта – строительство современного специализированного порта в бухте Суходол: генеральный директор ООО «Морской порт Суходол» Василий ВАРЕНЯ, генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий АЛЕКСЕЕВ, зам. генерального директора по портовому строительству ООО «СДС-Строй» Алексей ПОБЕДИНЦЕВ.

Особый гость – он же важнейший бенефициар события – глава Шкотовского муниципального района Виктор МИХАЙЛОВ. Вверенная ему территория с проектом кемеровских угольщиков получает новую точку развития, а сам район - дополнительные возможности для решения социальных проблем. Таких за рыночные времена накоплено немало, но позитивных перемен много, и они на виду. Та же школа № 13 в Многоудобном на 150 мест, сданная еще в 2010 году, сегодня еще имеет небольшой резерв, но учеников здесь год от года все больше. Детский сад уже нуждается в открытии дополнительной группы. Рядом строится современный дом культуры, действует новенький ФАП. У села есть перспективы стать на самом деле многоудобным.

В начале года глава ХК «СДС» встречался с губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО.

- Мы обсудили с главой региона вопросы долгосрочного сотрудничества, - говорит Михаил Федяев. - Передачей сегодня автобуса наша помощь не заканчивается, в этом году будут выделены более 4 млн рублей на ремонт школы в селе Романовка. В районе есть хорошая школа по боксу, мы хотим ее в этом году полностью переоснастить, купить новый инвентарь. По ходу строительства, после ввода в эксплуатацию порта будем активными участниками жизни района.

Отметим, что проект создания современного специализированного порта в бухте Суходол только в середине декабря прошлого года вступил в активную строительную фазу. До этого за несколько лет и инвестор, и власти муниципального района прошли немалый путь вместе, пока решались земельные вопросы, отрабатывалась проектная документация, проект проходил все необходимые государственные экспертизы. За это время СДС уже принял участие в строительстве современного спортивного комплекса в поселке Смоляниново. И он не пустует, стал местом притяжения местной молодежи. Компания успела даже вложиться в современную спортивную площадку во Владивостоке. Таким образом СДС транслирует на новую для себя территорию свои корпоративные ценности и пристрастия. В их числе – спорт.

В своем домашнем регионе холдинг построил спортивно-развлекательный комплекс «Арена», региональный центр дзюдо, теннисный центр «Лазурный», поддерживает волейбольный клуб «Кузбас». При спонсорской поддержке «СДС-Угля» в Кемерово открыт региональный центр спортивной подготовки по боксу. Самый последний объект, которым гордятся в холдинге СДС – стадион «Енисей», который построен в Красноярске, и стал одной из центральных арен недавно прошедшей здесь Международной универсиады.

Программы охраны здоровья сотрудников холдинга, закрепления молодых кадров (не только жилье, но и детские сады, интересные мероприятия), поддержки ветеранов – все это в кузбасском холдинге направлено на решение вполне прагматичных задач. Любое производство – это, прежде всего, люди, квалифицированные кадры, их мотивация на эффективный труд. Социальные вложения окупаются - доказано практикой.

Именно такие же прагматичные задачи решает компания и в Приморском крае. Уже скоро – через два года - в Суходоле начнет работать современный порт, мощностью 12 млн тонн перевалки угля на первом этапе, а при завершении строительства второй очереди – 20 млн тонн. И как говорит Михаил Федяев, предприятие потребует порядка 1000 работников разных специальностей – от слесаря и оператора конвейерных линий до директора самого порта. И об этом в компании начали заботиться еще вчера.

Порт будет очень большой и современный, где многими производственными процессами будут управлять компьютеры. Для молодых людей, тех, кто сегодня не может найти работу или только готовится выйти на рынок труда, - это настоящий вызов. Не надо ехать за тридевять земель, чтобы получить интересную работу с хорошей зарплатой, нужно самим озаботиться собственной капитализацией.

- Мы всегда делаем ставку на местные кадры, и здесь будем местных учить, - объясняет кадровую политику глава холдинга. – С кадрами сложно везде. Меня иногда поражает, в службах занятости на учете стоят тысячи людей, тем временем мы нуждаемся в большом количестве работников. Чтобы сошлись интересы, нужно не просто создавать рабочие места, но уже в школе помогать ученикам делать выбор в пользу востребованных работодателем профессий. И учить. Мы договорились с губернатором, что выберем учебное заведение в крае, и на его базе будем готовить необходимые для нас кадры. Но жизнь человека состоит не только из одной работы, нужны и социальные условия, чтобы было куда пойти, где заняться спортом и так далее. Если мы хотим иметь стабильные кадры, – все эти вопросы и должны решаться в комплексе.

- Когда я выступаю перед молодыми людьми, я всегда говорю: «Не надо искать что-то на стороне, на родной земле есть работа, которая обеспечит зарплату выше, чем в среднем по экономике Приморского края. – Это уже глава муниципального района Василий Михайлов обращается к самим школьникам, которые уже готовы прокатиться на новом автобусе.

Не исключено, что именно на нем ребята из Многоудобного впервые приедут на экскурсию на стройплощадку будущего порта. Как говорит директор школы, новые колеса раздвигают возможности местной детворы – она становятся еще более мобильной, и на районные, и на краевые мероприятия может ездить.

Перед школьным мероприятием делегация кузбасских инвесторов побывала и на стройплощадке. Здесь уже полным ходом идут земляные работы, готовятся площадки под многочисленные объекты, которые и составят в итоге современный специализированный порт.

- Все объекты объемные и капиталоемкие, поэтому все будет строиться и вводиться последовательно, – объясняет логику проекта заместитель генерального директора по портовому строительству ООО «СДС-Строй» Алексей Побединцев. - В первую очередь готовится площадка под административно-бытовой комплекс, гараж, ремонтную базу, чтобы можно было принять большое количество людей и техники. В числе первых будут построены очистные сооружения, это принципиальная позиция заказчика, который и в своем домашнем регионе придает первостепенное значение вопросам экологии. Тем временем идет проектирование и изготовление технологического оборудования.

Отметим, что большой объем планировочных работ сегодня уже выполняют приморские подрядчики – из Находки, Владивостока, самого Шкотовского района. Учитывая, что сейчас в Большом Камне тоже большая стройплощадка, конкуренция за кадры будет высокой. И у региональных строителей много шансов получить хорошие заказы.

Досье "Золотого Рога": Строительство реализуется через специальную проектную компанию ООО «Морской порт Суходол» в партнерстве с ОАО «РЖД», которое через АО «РЖД - инфраструктурные инвестиции» владеет 25,1% уставного капитала компании. Инициатор проекта АО ХК «СДС», основной грузоотправитель АО ХК «СДС-Уголь». Помимо порта запроектирована железнодорожная инфраструктура на примыкание к инфраструктуре общего пользования ст. Смоляниново, с объемом перевозок 20 млн тонн в год. Общий объем капитальных затрат составит 35,5 млрд рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Михайлов, глава Шкотовского муниципального района:

- Сегодня в Приморье не много проектов, которые строятся на частные деньги. Даже если посмотреть на Большой Камень, там масштабные объекты - ДВЗ «Звезда», инфраструктура, жилье - возводятся, главным образом, за счет инвестиций компаний с госучастием. Привлечение частного инвестора в наше непростое время – это очень важное государственное дело. Мы со своей стороны готовы всячески помогать компании в решении возникающих вопросов. Что, собственно говоря, и делаем уже несколько лет вместе. Такая же позиция у краевой власти.