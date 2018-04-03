Tele2 приглашает на работу и стажировку студентов ДВФУ

В Дальневосточном федеральном университете прошел традиционный «День карьеры» для студентов. В нем активное участие принял альтернативный оператор мобильной связи Tele2. В итоге только в приморский филиал для прохождения практики и на работу подали более 50 студентов.

«День карьеры» стал самой масштабной ярмаркой вакансий в Приморском крае. Предложить работу выпускникам вузов и студентам приехали представители более 70 компаний Дальнего Востока. Но представители Tele2 убедили соискателей присоединиться к команде ведущей телекоммуникационной компании страны. Это может быть трудоустройство, стажировка или прохождение практики. В рамках проекта Tele2 Praktik компания приглашает студентов на оплачиваемую стажировку. Помимо этого, с первого дня в Tele2 стажеры участвуют в производственных проектах компании вместе с остальными сотрудниками и перенимают опыт своих наставников.

Сотрудники Tele2 общались со студентами в неформальной обстановке. Гости могли за чашкой кофе задать вопросы действующему стажеру приморского филиала Tele2, студенту ДВФУ, Матвею Кижапкину. Желающие узнали из первых рук о том, как совмещать работу и учебу, получать ценные практические навыки и профессионально развиваться.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы рады, что столько студентов увидели перспективы работы в нашей компании. Один из приоритетов кадровой политики Tele2 – создание мотивированной и энергичной команды профессионалов. Мы стремимся к тому, чтобы талантливая молодежь рассматривала Tele2, как лучшего работодателя».

Надо признать, что стремительно развивающая компания играет все большую роль в жизни Приморья. Так, она второй год поддерживает Бизнес-Премию Приморского края «Компания года и Менеджер года», став партнером конкурса.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал"