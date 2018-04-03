Тянуться к "звездам" лучше добровольно

Приморским гостиницам рекомендуют не затягивать с сертификацией и пройти ее добровольно

Сертификация для ряда отелей и гостиниц станет обязательной уже с середины 2019 года, но пока что эксперты Общественного экспертного совета по туризму Приморья советуют представителям гостиничного бизнеса пройти процедуру присвоения звезд добровольно. Сделать это стоит, прежде всего, потому, что с 2019 года условия прохождения обязательной сертификации станут более жесткими и могут подорожать: стоимость таких услуг будет зависеть от объема номерного фонда того или иного средства размещения.

Сегодня в Приморье добровольную сертификацию прошли 16 гостиниц, две из которых - Tigre de Cristal Hotel&Resort и Hyundai - получили статус «Пять звезд» и вывели Приморье в лидеры региона по количеству пятизвездочных отелей.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», благодаря реализации которой край в 2017 году закрепил за собой статус лидера Дальнего Востока по въездному туризму: Приморье аккумулирует более 70% всех туристов, приезжающих на Дальний Восток из других регионов России и из-за границы.

Чем раньше, тем проще

Согласно законопроекту, через полтора года эту же процедуру, но уже в обязательном порядке, предстоит пройти отелям и гостиницам с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – гостиницам, имеющие более 15 номеров, а с 1 января 2021 года – абсолютно всем гостиницам края.

По словам начальника отдела туризма в краевом департаменте по туризму Приморья Надежды УДОВЕНКО, лучше успеть пройти сертификацию в добровольном порядке, до того, как она станет обязательной.

- Для этого нужно обратиться в аккредитованную организацию, у которой есть свидетельство о праве проведения работ по классификации гостиниц и иных средств размещения, - добавила Удовенко. – У такой организации также должны быть минимум три сертифицированных эксперта с профильным образованием в сфере туризма или гостиничного бизнеса, а также с дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии».

В электронной системе федерального перечня туристских объектов есть сведения об организациях, которые имеют право проводить сертификацию гостиниц в Приморье. Так, например, классификацией отеля Hyundai занималось ООО «Приморский центр сертификации», а пять звезд для Tigre de Cristal Hotel & Resort назначил Центр экспертизы и качества «Курорт-консалтинг».

- Добровольная сертификация отличается от обязательной перечнем необходимых нормативных документов, процессом прохождения, а также ценовой политикой, - отметила эксперт по сертификации услуг туризма и средств размещения Ольга ПАМПУШИНА. – Стоимость соответствующих услуг с 2019 года будет рассчитываться исходя из номерного фонда и звёздности, на которую претендует отель. Добровольная сертификация до начала действия закона даст отельерам возможность оценить свой сервис и исправить ошибки, которые найдут эксперты. Таким образом, есть время подготовиться к обязательной классификации.

Напомним, что законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц и административной ответственности за ее отсутствие, депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в третьем чтении 19 января этого года. По новым условиям, без свидетельства о качестве услуг гостиницы и отели не смогут принимать гостей, а за нарушение этого условия их владельцы вынуждены будут платить штрафы.

Спорный вопрос

Мнения представителей туристской сферы в Приморье по части обязательной сертификации разделились. По словам одних, процесс наведет порядок на рынке, а другие уверены, что в результате номерной фонд Владивостока может обмельчать.

- Гостиничный бизнес в России достаточно молод, и развивался своеобразно, - отметила представитель ДВ-филиала Российской гостиничной ассоциации Екатерина КОЛИТЕНКО. - С одной стороны, в середине 90-х пришли первые иностранные сетевые компании со своей историей и с уже фиксированными, регламентированными бизнес-процессами, профессиональными управленцами гостиничной индустрии. С другой стороны, продолжали функционировать отели советского наследия, а также начали появляться независимые гостиницы, бизнес-процессы в которых формировались естественным путем. Сегодня мы понимаем, что гостиничная индустрия – это весьма специфическая область, требующая специальных знаний, управленческих инструментов, навыков и правил.

Приказ о порядке классификации – своеобразный ориентир, опорный документ, помогающий упорядочить материально-техническую базу гостиниц, оценить уровень персонала и наметить ориентиры для дальнейшего развития. Особенно данный порядок важен для независимых отелей. Однако, несомненно, данный приказ еще требует доработки. Срок подготовки к процедуре оценки объектов переносился уже дважды. Для сознательных собственников и управленцев, грамотно планирующих время и инвестиции, времени было вполне достаточно, чтобы подготовиться к процедуре.

- Процедура сертификации - довольно затратная, однако еще более обременительной для небольших гостиниц может оказаться стоимость работ по приведению средств размещения в соответствие классу звездности, - отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Далеко не все гостиницы в итоге останутся в строю, и край может утратить часть номерного фонда. Некоторые гостиницы располагаются в таких помещениях, которые не то что очень сложно стандартизировать, но бывает практически невозможно это сделать. И это не говорит о том, что в этих гостиницах плохой сервис – это касается именно фундаментальных требований к помещению.

Я согласен с тем, что закон актуален, и что он поможет привести в порядок ценообразование на рынке гостиничных услуг. Но он актуален только для отелей большого или среднего размера.

На фото: Отель Hyundai во Владивостоке в свое время первым получил статус «5 звезд».

Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.