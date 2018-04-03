Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тянуться к "звездам" лучше добровольно
Приморским гостиницам рекомендуют не затягивать с сертификацией и пройти ее добровольно
Сертификация для ряда отелей и гостиниц станет обязательной уже с середины 2019 года, но пока что эксперты Общественного экспертного совета по туризму Приморья советуют представителям гостиничного бизнеса пройти процедуру присвоения звезд добровольно. Сделать это стоит, прежде всего, потому, что с 2019 года условия прохождения обязательной сертификации станут более жесткими и могут подорожать: стоимость таких услуг будет зависеть от объема номерного фонда того или иного средства размещения.
Сегодня в Приморье добровольную сертификацию прошли 16 гостиниц, две из которых - Tigre de Cristal Hotel&Resort и Hyundai - получили статус «Пять звезд» и вывели Приморье в лидеры региона по количеству пятизвездочных отелей.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», благодаря реализации которой край в 2017 году закрепил за собой статус лидера Дальнего Востока по въездному туризму: Приморье аккумулирует более 70% всех туристов, приезжающих на Дальний Восток из других регионов России и из-за границы.
Чем раньше, тем проще
Согласно законопроекту, через полтора года эту же процедуру, но уже в обязательном порядке, предстоит пройти отелям и гостиницам с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – гостиницам, имеющие более 15 номеров, а с 1 января 2021 года – абсолютно всем гостиницам края.
По словам начальника отдела туризма в краевом департаменте по туризму Приморья Надежды УДОВЕНКО, лучше успеть пройти сертификацию в добровольном порядке, до того, как она станет обязательной.
- Для этого нужно обратиться в аккредитованную организацию, у которой есть свидетельство о праве проведения работ по классификации гостиниц и иных средств размещения, - добавила Удовенко. – У такой организации также должны быть минимум три сертифицированных эксперта с профильным образованием в сфере туризма или гостиничного бизнеса, а также с дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии».
В электронной системе федерального перечня туристских объектов есть сведения об организациях, которые имеют право проводить сертификацию гостиниц в Приморье. Так, например, классификацией отеля Hyundai занималось ООО «Приморский центр сертификации», а пять звезд для Tigre de Cristal Hotel & Resort назначил Центр экспертизы и качества «Курорт-консалтинг».
- Добровольная сертификация отличается от обязательной перечнем необходимых нормативных документов, процессом прохождения, а также ценовой политикой, - отметила эксперт по сертификации услуг туризма и средств размещения Ольга ПАМПУШИНА. – Стоимость соответствующих услуг с 2019 года будет рассчитываться исходя из номерного фонда и звёздности, на которую претендует отель. Добровольная сертификация до начала действия закона даст отельерам возможность оценить свой сервис и исправить ошибки, которые найдут эксперты. Таким образом, есть время подготовиться к обязательной классификации.
Напомним, что законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц и административной ответственности за ее отсутствие, депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в третьем чтении 19 января этого года. По новым условиям, без свидетельства о качестве услуг гостиницы и отели не смогут принимать гостей, а за нарушение этого условия их владельцы вынуждены будут платить штрафы.
Спорный вопрос
Мнения представителей туристской сферы в Приморье по части обязательной сертификации разделились. По словам одних, процесс наведет порядок на рынке, а другие уверены, что в результате номерной фонд Владивостока может обмельчать.
- Гостиничный бизнес в России достаточно молод, и развивался своеобразно, - отметила представитель ДВ-филиала Российской гостиничной ассоциации Екатерина КОЛИТЕНКО. - С одной стороны, в середине 90-х пришли первые иностранные сетевые компании со своей историей и с уже фиксированными, регламентированными бизнес-процессами, профессиональными управленцами гостиничной индустрии. С другой стороны, продолжали функционировать отели советского наследия, а также начали появляться независимые гостиницы, бизнес-процессы в которых формировались естественным путем. Сегодня мы понимаем, что гостиничная индустрия – это весьма специфическая область, требующая специальных знаний, управленческих инструментов, навыков и правил.
Приказ о порядке классификации – своеобразный ориентир, опорный документ, помогающий упорядочить материально-техническую базу гостиниц, оценить уровень персонала и наметить ориентиры для дальнейшего развития. Особенно данный порядок важен для независимых отелей. Однако, несомненно, данный приказ еще требует доработки. Срок подготовки к процедуре оценки объектов переносился уже дважды. Для сознательных собственников и управленцев, грамотно планирующих время и инвестиции, времени было вполне достаточно, чтобы подготовиться к процедуре.
- Процедура сертификации - довольно затратная, однако еще более обременительной для небольших гостиниц может оказаться стоимость работ по приведению средств размещения в соответствие классу звездности, - отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Далеко не все гостиницы в итоге останутся в строю, и край может утратить часть номерного фонда. Некоторые гостиницы располагаются в таких помещениях, которые не то что очень сложно стандартизировать, но бывает практически невозможно это сделать. И это не говорит о том, что в этих гостиницах плохой сервис – это касается именно фундаментальных требований к помещению.
Я согласен с тем, что закон актуален, и что он поможет привести в порядок ценообразование на рынке гостиничных услуг. Но он актуален только для отелей большого или среднего размера.
На фото: Отель Hyundai во Владивостоке в свое время первым получил статус «5 звезд».
Фото автора.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Тянуться к "звездам" лучше добровольно
- Удар ниже бампера
- В Приморье можно провести выходные в компании с животными
- Охота на Сокола
- Tele2 приглашает на работу и стажировку студентов ДВФУ
- Геологический потенциал края далеко не исчерпан
- Леопарды, медведи и олени освоили экодук в Приморье
- Меньше предприятие - больше конкуренция
- Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
- Глава Приморья просит правительство об отсрочке повышения утилизационного сбора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Шувалов станет крупным банкиром
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей
- Дежурные силы ТОФ подняты по тревоге
- Корея, в случае объединения, может претендовать на часть территории Приморского края
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2