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В Приморье можно провести выходные в компании с животными
Провести выходные дни в Приморском крае можно очень разнообразно – в регионе найдутся предложения и для экстремалов, и для любителей спокойного семейного отдыха. Последним придется по душе общение с животными – в зоопарках туристов порадуют не только «местные» обитатели, но и довольно экзотические виды. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», жители и гости края смогут познакомиться с ними поближе.
В пригороде Владивостока дети и взрослые смогут провести целый день, наблюдая за обитателями животного мира Приморья и других стран. В зоопарке «Садгород» выходцы из жаркой Африки: зебры, крокодилы, обезьяны и львы соседствуют с жителями Уссурийской тайги: медведями, лисами, волками, амурскими тиграми. Каждый желающий может прокатиться верхом на верблюде, пони или ослике. Совсем маленькие посетители зоопарка могут потрогать и покормить цыплят, утят, кроликов или мини поросят. С угощением можно зайти и в вольер к копытным: оленям и косулям. И даже грозные хозяева тайги – тигры не откажутся от кусочка мяса, который им предложит гость зоопарка, находясь на безопасном расстоянии.
Время пребывания в зоопарке не ограничено – в течение дня посетители могут воспользоваться местами отдыха на территории. Практически все животные зоопарка «Садгород» пострадали от рук человека, либо остались сиротами, и в естественной среде обитания выжить не смогут. Тех же, кого удается реабилитировать, сотрудники зоопарка возвращают в природу.
Здесь же, в пригороде Владивостока туристы смогут прокатиться на лошадях. Во время прогулки, которая длится около двух часов, путешественники смогут насладиться красотой уникального природного ландшафта. Конный маршрут проходит через сосновые и кедровые пади, видовые площадки на вершинах сопок, по долине реки Малая Седанка. Конечной точкой прогулки станет скала «Роза ветров». Увлекательное путешествие на лошадях доступно даже тем, кто не имеет опыта конной езды. Прогулки организованы таким образом, что не требуют от всадников специальных навыков, а послушные лошади не доставят неприятностей. Рядом с туристами постоянно находится опытный инструктор.
Для тех, кто готов покинуть пределы Владивостока, Шкотовский район предложит свои уникальные места. Так, в нескольких километрах от села Шкотово находится сафари-парк, в котором обитают знаменитые тигр Амур и козел Тимур. На участке леса, огороженном от посетителей сетчатым забором, свободно перемещаются дикие животные, давая возможность гостям парка наблюдать за жизнью копытных и хищников.
Сафари-парк стал домом для редких и грациозных кошек – амурских тигров. Помимо «звезды» Амура, по территории парка гуляют еще несколько полосатых обитателей. Другой участок парка облюбовали леопарды. Каменистые склоны создают укромное убежище, которое острожные кошки используют в качестве логова. Другие хищные обитатели парка соседствуют друг с другом – енотовидные собаки, дальневосточные коты, лисы и гималайские медведи легко уживаются вместе. Гости сафари-парка могут также понаблюдать за жизнью красных волков, которые содержатся в отдельных вольерах. Пять гектаров другой части сафари-парка принадлежат травоядным. Тут перед посетителями появляются косули, кабаны, олени и кролики. Многие из них являются ручными и сами выходят к людям. Их можно гладить, кормить и фотографировать в свое удовольствие.
На фото: Увлекательное путешествие на лошадях доступно даже детям.
Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.
Наталья КОМИССАРОВА.
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