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Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
Социальные проекты бизнеса: важно не только делать, но и рассказывать
В Приморье завершается второй этап ежегодной XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2017 года. В начале апреля подведены итоги полуфинала – голосования в ТОП-25 четырех номинаций конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес». Мнениями о том, в чем измеряется социальная ответственность бизнеса, партнеры и организаторы Бизнес-Премии обменялись в минувший вторник, 27 марта.
Круглый стол на тему «Как совместить приоритеты бизнеса и развитие территории» состоялся в редакции деловой газеты «Золотой Рог» с участие партнёров и спонсоров Бизнес-Премии. Как следует из названия, тема разговора была гораздо шире, чем обсуждение тех или иных социальных проектов. По мнению исполнительного директора Бизнес-Премии, руководителя Издательской компании «Золотой Рог» Елены БАРКОВОЙ, 14 лет назад само создание Премии было призвано мотивировать бизнес Приморья быть более ответственным перед жителями региона. В то время предпринимателям было необходимо избавиться от сложившегося в 90-е имиджа «капиталистов», «лавочников», «контрабандистов». И эта задача в общем и целом была решена. Но полтора десятилетия спустя понимание термина «социально ответственный бизнес» по-прежнему сложно привести к единому знаменателю.
- По бюллетеням, которые поступают в редакцию, я вижу, что даже экспертам сложно ответить на этот вопрос, - отметила Елена Баркова.
Помощь в сложное время
С одной стороны, формально назвать социально ответственным можно любое предприятие, которое вовремя и в полном объеме платит сотрудникам высокую «белую» зарплату, своевременно осуществляет текущие платежи по налогам и взносам. Кстати, к участию в Бизнес-Премии не допускаются компании, которые не зарегистрированы в Приморском крае и не платят налоги в нашем регионе.
В этом году список номинантов Бизнес-Премии традиционно формировался на основании данных Приморскстата. Но, как подчеркнула руководитель территориального органа статистики Наталья БАУКОВА, официальные данные позволяют получить показатели выручки, рентабельности или убыточности предприятий, по которым достаточно сложно сделать вывод о социальной ответственности бизнеса.
- Коммерческие организации, деятельность которых напрямую не связана с оказанием услуг населению, можно было бы оценивать с точки зрения дополнительной социальной нагрузки, которую они принимают на себя. Но об этом сами организации могут говорить, а могут и не говорить, - отметила Наталья Баукова.
- Мы в РСПП называем социально ответственным тот бизнес, который помимо извлечения прибыли добровольно берет на себя тот или иной социальный проект. Это может быть помощь детям, уборка территории, забота о своих – и не только – ветеранах, продажа продуктов с существенными скидками. Очень важно, когда в максимально сложных условиях бизнес тратит деньги на социально значимые направления, - подчеркнул президент «Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Приморского филиала Российского союза промышленников и предпринимателей Роман ТИТКОВ. – Из представленных в полуфинале Бизнес-Премии 25 компаний вполне можно выбрать такие предприятия, хотя многие компании вообще не «рекламируют» свою помощь, например, детским домам. Уверен, что по итогам голосования эксперты смогут определить наиболее достойных в этой номинации. Мы все живем в Приморье и видим, кто какие проекты ведет.
«Входной билет» вместо «социального оброка»
С приходом крупных инвесторов в Приморском крае начали возводиться новые объекты. И нередко это приводит к столкновению интересов населения региона с инвесторами. Когда появляются новые рабочие места – людям это, безусловно, интересно и нужно. Однако если при старте нового проекта люди лишаются привычных мест отдыха, это вызовет недовольство.
Есть и другой аспект проблемы. В попытках соблюсти баланс интересов, о котором сказано выше, социальная нагрузка в добровольно-принудительном порядке «навешивается» на бизнес, который приходит работать в Приморье.
- Важно, чтобы социальная ответственность не превращалась в «оброк», не вела к повышению себестоимости товара, что в конечном итоге вредит территории, - отметила Елена Баркова. - Федеральные структуры, которые начинают крупные проекты на территории Приморья и вносят большой вклад в социальное развитие, необходимо поощрять.
В то же время, многие компании, реализующие проекты в Приморье или намеревающиеся приступить к реализации планов в ближайшее время, сами ставят вопрос о своем участии в решении важных для территории вопросов.
- Мы работаем в Шкотовском районе. Нам просто подсказали, в чем нуждается район – например, те же спортивные комплексы возле школ. Мы сделали. Мы собрали заявки от людей, желающих работать на нашем проекте – собираемся брать местных жителей. Но это не «входной билет» на территорию, а стремление показать, что в новом для себя регионе мы готовы работать так же, как и в Кузбассе, - отметил генеральный директор ООО «Морской порт «Суходол» Павел КОЛБАСЮК.
Еще одним примером реального участия бизнеса в жизни Приморья стала недавно завершившаяся реконструкция Владивостокского цирка, финансовое участие в которой принял «Газпром». По мнению участников дискуссии, открытие обновленного цирка само по себе стало важным социальным мероприятием. Отметили участники «круглого стола» и проект «Ростелекома» по обеспечению интернетом небольших населенных пунктов, который хоть и предполагает государственные инвестиции, но имеет явно выраженную социальную направленность – не получение прибыли, а включение небольших сел в единое информационное пространство страны.
Рассказать о лучших
По мнению главы приморского отделения РСПП Романа Титкова, повысить значимость социальных проектов поможет упоминание победителей в этой номинации в официальных сообщениях органов власти, где рассказывается об «историях успеха» приморского бизнеса. Кроме того, организаторы и партнеры Бизнес-Премии отметили важность номинации «Почетный менеджер Приморского края», которая в 2018 году будет присуждена уже во второй раз.
- Мы должны помнить тех управленцев, которые провели Приморский край через все трудности, в том числе – тех, кто находится на заслуженном отдыхе и тех, кто уже ушел из жизни. Это не просто история. Это традиции, на основе которых строится будущее, - подчеркнул Роман Титков.
Напомним, что на этой неделе станут известны имена финалистов Бизнес-Премии и стартует голосование за победителей. А 18 апреля будут окончательно определены лидеры приморского бизнеса по итогам 2017 года. Итоги подведут на основании мнения членов Экспертного совета во главе с первым вице-губернатором Приморского края Александром КОСТЕНКО, а также по результатам открытого голосования на сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru
Досье "Золотого Рога": Краевая Бизнес-Премия проводится по четырем номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» по итогам минувшего года. 14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Приморский филиал «Теlе2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «Эккер», АПГ «Армада».
На верхнем фото: Участники круглого стола, организованного Издательской компанией «Золотой Рог», представили свое видение бизнес-процессов, происходящих в регионе.
Фото Екатерины ПАНЬШИНОЙ.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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