Геологический потенциал края далеко не исчерпан

При геологоразведочных работах могут быть найдены новые объекты как традиционных для Приморья полезных ископаемых, так и неизвестные здесь доселе виды минерального сырья

Взглянув на карту Приморского края, понимаешь, что территория осваивалась во многом вслед за геологическими открытиями прошлого века. Там, где прошли геологи, появились новые поселки и города, строились дороги и аэродромы, прокладывались линии электропередачи, развивалась социальная сфера. На сегодняшний день, по данным Приморнедра, на территории Приморского края разведано более 330 месторождений твердых полезных ископаемых, потенциальная стоимость разведанных запасов оценивается в сотни миллиардов рублей.

В канун Дня геолога в год 80-летия Приморского края интересно не только вспомнить, как это было, но и заглянуть в сегодняшний день геологов и изыскателей. Возможно, на подходе новые геологические открытия, которые дополнят карту минерально-сырьевых ресурсов региона.

Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» руководитель отдела по недропользованию по Приморскому краю Федерального агентства по недропользованию (Приморнедра) Михаил ПОПОВ, несмотря на то, что территория Приморья составляет один процент территории России, по разнообразию минеральных ресурсов край входит в лидирующую пятерку среди всех субъектов России, опережая многие горнордобывающие регионы. Госбалансом запасов по Приморскому краю учтено 56 видов полезных ископаемых

От геологов - к недропользователям

- Именно здесь сосредоточены весь российский вольфрам, весь бор, почти весь плавиковый шпат (хотя сейчас производство законсервировано), много свинца и цинка. Минерально-сырьевая база Приморья очень разнообразная. И многие районы края, особенно северные, активно осваивались в первую очередь, когда открывали месторождения, - рассказывает Михаил Алексеевич. - Люди, которые находили эти месторождения, становились лауреатами Ленинской премии, Заслуженными геологами, вписывались в историю как первооткрыватели. Некоторые имена и сегодня присутствуют на геологической карте нашего края. Например, был такой геолог-самоучка, как тогда говорили, рудознатец, внесший большой вклад в разведку месторождений Ольгинского, Кавалеровского и Дальнегорского районов, Федор Андреевич СИЛИН, его имя носит Силинское оловорудное месторождение. А именем руководителя геологической экспедиции, которая разведывала полиметаллические месторождения в Дальнегорском районе, Романа Васильевича КОРОЛЯ, назвали один из рудников в структуре ОАО «ГМК-Дальполиметалл» - «Королевский».

Наверное, так бы и осталось Кавалерово таежным селом, если бы в конце 30-х - начале 40-х годов в его окрестностях геологи не открыли несколько месторождений олова. Вслед за изыскателями пришли разведчики и горняки, появились новые предприятия по разведке, добыче и переработке оловянной руды, началось строительство жилья и социальных объектов. До 90-х годов прошлого столетия Кавалеровский район был одним из самых крупных производителей оловянного концентрата в Советском Союзе. В настоящее время добыча олова по конъюнктурным соображениям прекращена, поскольку в мире есть месторождения более высокого качества, но приморские месторождения находятся в резерве и, по мнению экспертов, со временем будут востребованы.

Дальнегорская (тогда Тетюхинская) экспедиция была организована в 1952 году для ведения геологоразведочных работ в Дальнегорском горнопромышленном районе, известном своими крупными полиметаллическими месторождениями и уникальным месторождением бора. Там сегодня добывают свинец, цинк, серебро, висмут, кадмий, индий, бор.

Перечень этот можно продолжать: поселок Восток-2 (рядом уникальное месторождение вольфрама), Ярославка (месторождение флюорита и редких металлов), поселок Лучегорск (Лучегорский угольный разрез) и другие населенные пункты были сформированы вблизи различных месторождений.

- Если другие регионы ДФО добывают в основном благородные металлы, нефть и газ, то наши традиционные полезные ископаемые - что называется, хлеб промышленности. Приморье вносит весомый вклад в российский минерально-сырьевой комплекс в целом. Так, на долгие годы мы будем основным поставщиком вольфрама. По редким металлам тоже находимся в числе лидирующих регионов России, например, 50% запасов российского германия находится на территории Приморья, - говорит Михаил Попов. - Мы полностью себя обеспечиваем бурым углем. По каменному углю - тоже хорошие запасы, но в свое время, в результате так называемой программы реструктуризации угольной промышленности, практически все каменноугольные шахты в Приморье были закрыты. Постепенно интерес к ним возвращается, и, думаю, в недалеком будущем, шахтная добыча возродится.

Золото будет

В числе ближайших перспектив Приморья с точки зрения воспроизводства и диверсификации минерально-сырьевых запасов эксперты Приморнедра называют перспективы по рудному золоту. Пока рудное золото и серебро в регионе добывается из комплексных месторождений, в виде попутных компонентов. Но уже на стадии открытия находятся несколько месторождений благородных металлов: «Салют», «Глухое», «Малиновское». Это особенно актуально в связи с тем, что в последние годы интерес к рудным месторождениям драгоценных металлов существенно возрос, что связано, с одной стороны, с отработкой более доступных месторождений, а с другой - с появлением новых технологий извлечения, позволяющих брать «трудное» золото.

- Есть все основания полагать, что Приморье войдет в число регионов с серьезной золотодобычей, примерно на уровне двух - трех тонн золота в год, - убежден руководитель Приморнедра, - Сейчас объем золотодобычи в крае измеряется несколькими сотнями килограммов.

В числе заметных событий последних лет - открытие приморскими геологами первого в крае Соболиного медно-порфирового месторождения в Чугуевском районе, с прогнозными ресурсами условной меди порядка 2 млн тонн. Помимо меди здесь можно будет добывать молибден, золото и редкие металлы. Спрос на медь в мире имеет устойчивый рост, поэтому эксперты убеждены, что эти месторождения будут востребованы, и со временем пойдут в разработку.

- Понятно, геологи работают, как говорится, на перспективу. Ну а степень востребованности любого минерального сырья, поскольку мы находимся в глобальном мировом рынке, зависит от рыночной конъюнктуры, которая подвержена значительной динамике. Большое значение могут иметь научные и технологические открытия, позволяющие существенно расширить сферу применения того или иного вида полезных ископаемых. И есть множество примеров, когда спрос на минеральное сырье возрастал именно потому, что появлялись новые отрасли его использования, - размышляет Михаил Попов. - Несмотря на то, что в Приморье с 50-х годов прошлого века проводятся интенсивные геологические исследования, говорить, что потенциал края исчерпан, конечно, преждевременно. Думаю, что при геологоразведочных работах могут быть найдены новые объекты как традиционных для нас полезных ископаемых, так и неизвестные здесь доселе виды минерального сырья. И конечно, в перспективе надо думать о том, чтобы в ДФО, где основой продукцией горнодобывающих предприятий являются концентраты различных металлов, степень переработки полезных ископаемых возрастала, вплоть до развития собственной металлургии.

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Находки алмазов в Приморье были, в Красноармейском районе. И даже одна компания получала несколько лицензий на поисковые работы, но они не привели к положительным результатам, то есть к открытию промышленного месторождения. В основном были найдены технические алмазы, невысокого качества, а не ювелирные, и в незначительных количествах. Другое дело, сапфиры - они у нас точно есть. Достоверно установлено наличие сапфиров ювелирного качества в Красноармейском районе, где они совместно с золотом находятся в аллювиальных россыпях. Впрочем, добыча камнецветного сырья - это локальный сектор горнодобывающей промышленности края.

Для экономики региона большее значение на сегодняшний момент играет крупнейшее по запасам в России месторождение вольфрама - «Скрытое». Сейчас дорабатываются два вольфрамовых месторождения, которые эксплуатируют Приморский ГОК и Лермонтовская компания.

Так что закономерность по-прежнему действует: вслед за геологоразведчиками и изыскателями придут недропользователи с современными технологиями и вахтовыми поселками.

КСТАТИ

«Есть здесь нефть или нет, заявлять однозначно – нельзя»

«Золотой Рог» попросил Михаила Алексеевича прокомментировать вопросы, довольно бурно обсуждавшиеся в последнее время в информационном пространстве: есть ли перспективы найти на территории Приморского края нефть?

- Специализированных геологоразведочных работ по поиску нефти на территории Приморского края практически не выполнено, поэтому заявлять о том, есть здесь нефть или нет, однозначно - нельзя. Можно говорить о том, что есть предпосылки того, что могут быть открыты промышленные месторождения нефти. В 60-е годы была пробурена одна скважина глубиной около 3 км, нефти она не дала, но, тем не менее, дала ту информацию, которая позволяет предположить наличие нефти на территории края. Есть даже официальная оценка: прогнозные ресурсы нефти самой низкой категории в объеме 50 млн тонн. Но специалисты понимают, что прогнозная оценка - это еще не разведанные запасы.

Прогнозные ресурсы и запасы - категории разные. Запасы - достоверно установленные, экономически просчитанные, а ресурсы базируются на поисковых признаках, которые дают основания предполагать наличие полезного ископаемого. Однозначная оценка нефтегазоносности территории Приморского края может быть дана только после проведения полного комплекса специализированных геофизических и геологоразведочных работ. Одно можно утверждать точно - даже в случае выявления небольших по запасам месторождений углеводородов они могут быть востребованы, так как для их разработки имеется соответствующая инфраструктура.

На фото: Руководитель отдела по недропользованию по Приморскому краю Федерального агентства по недропользованию (Приморнедра) Михаил Попов: «На территории Дальнереченского, Кавалеровского, Дальнегорского и Тернейского районов разведан целый ряд месторождений, которые могут стать базовой основой для формирования нового горнопромышленного кластера».

Фото Ирины БАРАННИК.

Ирина БАРАННИК.