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Леопарды, медведи и олени освоили экодук в Приморье

03 Апреля 2018, 11:00 | Приморье

Ровно два года назад на «Земле леопарда» был открыт первый в России экологический тоннель. Сооружение установлено на автодороге «Раздольное - Хасан», пересекающей территорию национального парка.

Экодук был создан для безопасности животных: участок трассы, проходившей по Нарвинскому перевалу, был перенесен в тоннель. Это позволило освободить возвышенность для прохода диких зверей и, в первую очередь, для дальневосточного леопарда. Тот факт, что тоннель создан не зря, стал очевиден в первый же год его работы. Этот важнейший объект учтен и в государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

«На месте, где раньше проходила дорога, были замечены косули, олени, медведи, и она - самая редкая крупная кошка мира. Это значит, что исконный участок обитания диких кошек был возвращен его пятнистым хозяевам без ущерба для передвижения людей», - отметили сотрудники нацпарка.

Сейчас над тоннелем периодически фиксируются следы редких кошек, проходящих из одного участка «Земли леопарда» в другой, не пересекая дорогу.

Напомним, Президент РФ Владимир ПУТИН в 2012 году подписал постановление по созданию в Приморском крае национального парка «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности - защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. В 2016 году в Хасанском районе под Нарвинским перевалом был открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель.

На фото: Экодук создан в Хасанском районе для безопасности животных: участок трассы, проходившей по Нарвинскому перевалу, был перенесен в тоннель.

Фото Евгения СИДОРОВА.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тоннель  среда обитания  нацпарк  экология  земля леопарда 






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