Меньше предприятие - больше конкуренция

Малому и среднему бизнесу упрощают участие в закупочных процедурах

Крупные инвестпроекты, начатые в Приморском крае, должны стимулировать развитие средних и малых предприятий. Одним из таких стимулов является участие субъектов МСП в закупках товаров, работ и услуг для нужд крупных компаний, поэтому сегодня в Приморье создаются условия для того, чтобы участие в закупках было привлекательным и интересным для небольших организаций.

Благодаря проведенному 30 марта в администрации края обучающему семинару на тему «Участие субъектов МСП в закупках отдельными видами юридических лиц по федеральному закону №223-ФЗ» представители малых и средних предприятий смогли узнать о возможностях и о мерах поддержки участников закупочных процедур, а также пообщаться с сотрудниками крупнейших федеральных компаний-заказчиков.

Инвестпроекты «обрастут» субъектами МСП

Отметим, что семинар стал очередным образовательным мероприятием, организованным в рамках сотрудничества администрации Приморского края с федеральной Корпорацией малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»). Директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна ТЕРЛЕЦКАЯ подчеркнула важность подобных образовательных и консультационных мероприятий, проводимых совместно с Корпорацией.

- Мы чувствуем востребованность таких мероприятий, получаем «обратную связь». Вопрос доступности и прозрачности закупок крупнейших заказчиков очень актуален для нашего региона. Уверена, что в ходе этого семинара участники почерпнут для себя необходимую информацию, - сказала Анна ТЕРЛЕЦКАЯ.





Вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, приветствуя участников мероприятия, напомнил, что на недавней встрече врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО с представителями приморского бизнеса речь шла в том числе о планах по «переформатированию» краевого Центра развития предпринимательства. В частности, планируется сделать акцент на стимулировании развития МСП вокруг «больших» компаний, начинающих проекты в регионе.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье является одним из самых реальных путей закрепления населения, создания таких условий, когда никому не нужно было бы отсюда уезжать. Это «классика жанра» - вокруг крупных предприятий образуются большие кластеры, где сконцентрирован малый и средний бизнес, обеспечивающий высокую степень локализации производства «большой» компании. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для этого, - подчеркнул Константин Богданенко.

Как отметил заместитель главы региона, у предпринимателей края должна быть самая полная информация о том, что именно и в какой период времени понадобится крупным инвесторам. Также Константин Богданенко сообщил, что Центр развития экспорта Приморского края помимо своих «обязательных» функций вскоре возьмет на себя дополнительные задачи, связанные с созданием в Приморье канала транзита грузов в страны Юго-Восточной Азии. Добавим, что государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает ряд мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары, работы и услуги, предназначенные для внутреннего рынка и экспорта.

«Бумажные» заявки – в прошлом

Как было отмечено в ходе семинара, закупка товаров или услуг у малых и средних предприятий, как правило, позволяет не только сэкономить деньги заказчика, но и снизить долю закупок у единственного поставщика. Представителей МСП Приморского края ознакомили с действующими программами поддержки и кредитными продуктами для участников государственных и корпоративных закупок, а также рассказали о нюансах участия в закупочных процедурах. Кроме того, у участников была возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших федеральных компаний, отвечающих за проведение закупочных процедур.





Так, начальник Хабаровского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО «Российские железные дороги» Сергей КОРНЕЙЧУК рассказал, что за последние три года компания в 44 раза расширила номенклатуру закупок товаров, работ и услуг, закупаемых у субъектов МСП. По количеству лотов, доступных для малых и средних предприятий, РЖД лидирует в масштабах страны. По словам Сергея Корнейчука, на сегодняшний день 99% торгов по размещенным компанией заявками на закупки товаров, работ и услуг переведено в электронный вид. Сокращено количество документов, которые потенциальные поставщики должны предоставить при подаче заявки.

- Мы забыли про конверты с бумагами. Теперь подать заявку на участие в торгах вы можете, не выходя из дома – при наличии компьютера и электронного ключа, - отметил представитель РЖД, призвав представителей приморского бизнеса активнее участвовать в закупочных процедурах дальневосточного филиала РЖД.





Директор центра контроллинга, методологии и операционной поддержки закупок корпоративного центра ПАО «Ростелеком» Алексей ПОНОМАРЕВ рассказал, что политика компании в сфере закупок ориентирована на то, чтобы привлекать к ним как можно больше участников.

- Мы считаем, что получим рыночную цену, если в закупке участвует четыре и более компаний. Наша задача – повышать долю таких торгов. По России доля таких закупок составляет 66-67%, по Дальнему Востоку она выше, - отметил Алексей Пономарев.

Федеральный закон №223-ФЗ регламентирует весь механизм проведения закупок отдельными видами юридических лиц. Действие закона распространяется на государственные корпорации и государственные компании; субъекты естественных монополий; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере ЖКХ; государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия; автономные учреждения; хозяйственные общества с госучастием в уставном капитале свыше 50%.

На фото: Благодаря проведенному в администрации края обучающему семинару представители малых и средних предприятий смогли узнать о возможностях и о мерах поддержки участников закупочных процедур, а также пообщаться с сотрудниками крупнейших федеральных компаний-заказчиков.

Фото автора.

Артем СТРОГИН.