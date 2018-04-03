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Кирпич для благого дела
Строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке ведется на средства прихожан и благотворителей
С приходом весны активизировались работы на строительстве Спасо-Преображенского собора в центре Владивостока. Впрочем, после двухлетнего затишья стройка вновь ожила еще в сентябре 2016 года. А сегодня прогуливающиеся по центральной площади владивостокцы и гости города могут видеть бригады строителей, ведущих кирпичную кладку уже на верхних ярусах здания.
Накануне Праздника Светлой Пасхи, который в этом году отмечается 8 апреля, корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» посетил строительную площадку.
Досье "Золотого Рога"
Здание Спасо-Преображенского кафедрального собора сооружается на берегу бухты Золотой Рог по адресу: Корабельная набережная, 1. Площадь участка 0,7 га. Новый собор сможет вместить одну тысячу восемьсот человек. Высота сооружения - 67 метров. Проект выполнен ОАО «ДНИИМФ», главный архитектор Александр КОТЛЯРОВ, архитектор Владимир ЧИРТИК.
Как рассказал в эксклюзивном интервью газете «Золотой Рог» протоиерей Игорь ТАЛЬКО, сегодня выполнено более 70 процентов строительных работ, строители вышли на основные высоты главного здания и перешли к возведению барабанов, на которые будут установлены купола. Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО «АТР-Строй».
На Руси испокон веков строительство храмов велось всем миром, на пожертвование прихожан. Наш Спасо-Преображенский собор в этом смысле не исключение, главный источник финансирования - частные пожертвования.
- Основную часть затрат, обеспечивающих ход строительных работ, несет на себе ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» («ТИГР»), возглавляет которую Сергей Михайлович ДАРЬКИН. Кроме того, регулярно поступают пожертвования от прихожан, жителей Владивостока, этих средств хватает, чтобы оплатить расходы за потребленную электрическую энергию, охрану строящегося храма, иные расходы стройки. Что же касается основных затрат на организацию строительных работ, то эту ношу на себя взял Сергей Михайлович, - рассказал отец Игорь.
И сегодня, накануне праздника Светлой Пасхи, поучаствовать в возведении строящегося собора может каждый. Для этого в иконной лавке любого храма Владивостока можно внести пожертвования на строительство и приобрести свидетельство на «именной кирпич». Впрочем, отец Игорь убежден, что благотворительность не связана с какими-либо праздниками, а на вопрос о том, будут ли имена жертвователей обозначены, когда собор достроят, ответил так:
- Честно сказать, мы над этим еще не думали... В Евангелие есть такие слова, где Господь говорит о том, что когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Если кто-то делает это для своего имиджа, то, думаю, что лучше вообще воздержаться... Благотворительность должна исходить из сердца, из понимания того, что дело, в котором ты хочешь помочь, необходимо окружающим тебя людям, городу, Отечеству. Во Владивостоке строительство кафедрального собора идет очень трудно, ведь его задумывали еще в начале XX века, но так и не построили - сначала не хватало средств, собранных прихожанами, потом началась русско-
японская война, революция, гражданская война...
Но и в современный период только на решение земельного вопроса ушло больше 10 лет. Хотя в это время на нашей земле с успехом реализуются проекты по строительству всевозможных развлекательных центров и казино. Ведь мы знаем, что развлечение имеет свойство все делать поверхностным, лишать подлинного внутреннего смысла ту сферу жизни человека, которой оно касается. Оно превращает все в легкую насмешливую шутку, святые, интимные стороны человеческой жизни - в посмешище. В то время как Церковь является носительницей и охранительницей духовных святынь народа. А ведь наличие в народе святынь является объединяющим фактором народной жизни. Народ, лишенный святынь, как показывает история, исчезает. Этот факт стоит, наверное, обдумать, чтобы понять, какие мы с нравственной точки зрения...
И все-таки строительство собора продолжается, хотя не всегда такими темпами, как хотелось бы его организаторам и многим православным жителям Владивостока. Его поддерживает врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. В планах на 2018 год - год 80-летия Приморского края - завершение к сентябрю кладочных работ и переход к следующей, очень ответственной стадии, которая внесет новый акцент в архитектурный облик центральной части Владивостока.
Как только строители закончат кладку барабанов, можно будет возводить крышу и устанавливать купола. Они заказаны на заводе в городе Волгодонске, и первая партия уже готова и отправлена во Владивосток, сообщили во Владивостокской епархии РПЦ. Поставлена задача до конца 2018 года установить также окна и двери, чтобы в дальнейшем по мере возможности и получения финансирования проводить внутренние отделочные работы. Пока же под сводами храма установлены строительные леса, а там, где появится главный купол, - голубеет небо.
- Надеемся, что купола храма установят уже осенью. Еще один храм будет украшен куполами, как свеча, свидетельствуя жителям и гостям города Владивостока о Боге - источнике жизни, - сказал отец Игорь.
С приходом весны активизировались работы на строительстве Спасо-Преображенского собора в центре Владивостока. Сегодня прогуливающиеся по центральной площади владивостокцы и гости города могут видеть бригады строителей, ведущих кирпичную кладку уже на верхних ярусах здания. Накануне Праздника Светлой Пасхи корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» посетил строительную площадку.
На верхнем фото: Сегодня строители ведут кирпичную кладку уже на верхних ярусах собора, а осенью будут установлены купола.
Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ, Ирины БАРАННИК.
Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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