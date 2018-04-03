Удар ниже бампера

С начала апреля вступили в действие повышенные ставки утилизационного сбора, которые забьют еще один гвоздь в гроб приморского авторынка

1 апреля вступили в силу повышенные ставки утилизационного сбора на автомобильную технику, который платят производители и импортеры автомобилей. Сильнее всего нововведение ударит по рынку праворульных автомобилей возрастом 5-7 лет с относительно доступной ценой до 1 млн рублей. По предварительным расчетам, если ранее сборы (поборы – по версии приморцев) государства при ввозе такого авто составляли 250-350 тыс. рублей в зависимости от модели, то сейчас при растаможке придется отдать 400-500 тыс. рублей. Местные автодилеры прогнозируют, что с рынка уйдет целый ряд популярных в Приморье моделей.

Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году этот подход был распространен на дорожно-строительную технику: бульдозеры, тракторы и комбайны. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

В 2016 году правительство РФ уже индексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Индексация объяснялась желанием защитить российский автопром (читай – «АвтоВАЗ») от снижения ввозных пошлин на автомобили, которое Россия обязана провести по условиям членства в ВТО. В сентябре 2017 года пошлины на легковые автомобили снизились с 23 до 20%, через год они дойдут до 17%, а в 2019 году – до 15%.

Тонкости расчета

Постановление правительства от 19 марта 2018 года устанавливает новые ставки утилизационного сбора для автомобилей, заявленная средняя индексация составляет 15%. Кроме того, постановление распространяет утильсбор на полуприцепы.

Базовые ставки для расчета утильсбора при этом не меняются, оставаясь на уровне 20 тыс. рублей для легковых автомобилей и 150 тыс. рублей для грузовиков и автобусов. Постановление меняет коэффициенты расчета утильсбора, которые устанавливаются, в частности, в зависимости от объема двигателя автомобиля, его возраста и полной массы.

Так, для новых легковых автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 литров (самый популярный сегмент) коэффициент вырос с 2,21 до 4,2 (таким образом, утильсбор повысится с 44,2 тыс. рублей до 84 тыс. рублей).

При этом коэффициенты для легковых машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования, сохранен на прежнем уровне. Помимо этого, постановление вводит отдельную категорию транспортных средств, произведенных на шасси 2017 года выпуска. Коэффициенты для таких автомобилей заморожены на прежнем уровне до конца 2018 года.

Дополнительные доходы от индексации утилизационного сбора, которые начнут поступать с 2018 года, могут составить около 5 млрд рублей в год, оценивал ранее министр транспорта Максим СОКОЛОВ.

По факту утилизационный сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра вырос на 17,86%, до 33 тыс. рублей, от 1 до 2 литров - на 90%, до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 литров - на 49,3%, до 126 тыс. рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и более литров утильсбор остается неизменным: 114,6 тыс. рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тыс. рублей для машин с мотором более 3,5 литров. Утилизационный сбор для электромобилей увеличился на 14,79%, до 32,6 тыс. рублей.

Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн сбор вырос на 14,46%, до 14,25 тыс. рублей; от 2,5 до 3,5 тонн - на 51,5%, до 30 тыс. рублей; от 3,5 до 5 тонн - на 15%, до 28,5 тыс. рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составил 31,35 тыс. рублей (рост на 14,84%); от 8 до 12 тонн - 38,1 тыс. рублей (+14,9%); от 12 до 20 тонн - 41,85 тыс. рублей (+14,8%); от 20 до 50 тонн - 82,5 тыс. рублей (+14,8%).

Популярные марки останутся в Японии

Эксперты портала drom.ru сделали расчеты, насколько станет дороже привезти бывший в употреблении автомобиль из Японии.

«Прежде всего надо отметить, что тарифы утильсбора не изменились для транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Это значит, что новые ставки не затронули б/у авто в возрасте 3-5 лет, которые в настоящее время составляют основную часть импорта подержанных авто в Россию. Таким образом, стоимость подержанных иномарок, ввозимых на «физиков», по-прежнему в первую очередь определяется размером таможенных пошлин, а утилизационный сбор фиксирован для них на отметке 5,2 тыс. рублей», - говорится в обзоре портала

По итогу выходит, что Honda Fit, Nissan Note, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz, Nissan Leaf, Toyota Probox, Toyota Aqua, Toyota Ractis, Toyota Passo и прочие популярные модели можно будет растаможить за те же деньги, что и раньше. Равно как и более престижные модели с объемом ДВС более 2 литров вроде Toyota Harrier, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, Toyota Crown, Toyota Alphard, Toyota Vellfire, Mitsubishi Delica D:5, Suzuki Escudo, которые всегда было выгодно оформлять на физлицо.

Куда все печальнее с ввозом б/у авто на юридических лиц - все автомобили возрастом от трех лет с объемом ДВС 1-3 литра при растаможке станут дороже на 150 тыс. рублей, что для «малышей» очень чувствительно.

«Важно отметить: растаможка автомобиля на юрлицо — это всего лишь способ сэкономить на таможенных платежах. По факту все автомобили, ввозимые на компании, в конечном итоге попадают к обычным гражданам, то есть физлицам. Стало дороже для «юриков» = стало дороже и для «физиков», - отмечает drom.ru.

Наиболее сильно повышение ставок «утиля» (на 150 тыс. рублей) повлияло на категорию автомобилей возрастом 5-7 лет с относительно доступной ценой до 1 млн рублей. Если ранее сборы государства при ввозе такого авто составляли 250-350 тыс. рублей в зависимости от модели, то сейчас при растаможке придется отдать 400-500 тыс. рублей.

Эксперты приводят несколько примеров автомобилей, с массовым ввозом которых приморский авторынок фактически прощается.

Это прежде всего популярные кроссоверы Nissan X-Trail, Nissan Dualis, Subaru Forester, Subaru XV, Mitsubishi Outlander PHEV, Mitsubishi RVR; микроавтобусы (7-8 мест) Nissan Serena (лидер спроса), Honda Stepwgn, Toyota Noah, Toyota Voxy, Mazda Biante, Mitsubishi Delica D:5 (2-литровая); минивэны (5-7 мест) Toyota Prius Alpha (лидер спроса), Toyota Wish, Toyota Isis, Nissan Lafesta, Honda Stream, Mazda Premacy.

Отдельной категорией можно выделить Toyota Prius в 30-м кузове: эти гибриды 2011-2012 года выпуска можно было привезти за 650-700 тыс. рублей, а сейчас минимум на покупку будет стартовать от 800 тыс. рублей.

Поздно бить в колокол

В защиту интересов приморцев, как это ни странно, выступили местные парламентарии. Депутаты Законодательного собрания Приморского края обратились в правительство РФ с предложением перенести сроки введения повышенных ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на 1 сентября.

«В целях защиты интересов жителей Приморского края депутаты обратились с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующее постановление правительства от 19 марта N300 и перенести сроки введения изменений размеров утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года на 1 сентября 2018 года», - сообщила пресс-служба ЗС ПК.

Отмечается, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, поэтому повышение ставок также приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае.

По мнению депутатов, значительное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в сжатые сроки не позволили жителям региона оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к изменениям.

Олег КЛИМЕНКО.