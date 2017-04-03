В Приморье компания выплачивала зарплату, но не правильно

Работникам компании выплачивали зарплату раз в месяц, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края

В Находке прокуратурой принят комплекс мер реагирования в связи с выявленными нарушениями трудовых прав работников местной компании.

Установлено, что в нарушение требований ч.ч. 6, 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата работникам этого общества выплачивалась один раз в месяц. Кроме этого, оплата отпускных двум работникам произведена с нарушением установленного срока, денежная компенсация за задержку не начислена и не выплачена.

По фактам выявленных нарушений в отношении директора общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме этого, директору компании внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, на Положение об оплате труда работников общества принесен протест.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, локальный нормативный акт приведен в соответствие с действующим законодательством.

Иван КРЫШАН.