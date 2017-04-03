В Приморье в розничной сети "Ростелекома" можно получить заказы из OZON.ru

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничать с крупнейшим российским онлайн-ритейлером OZON.ru. Товары из интернет-магазина можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в четырех городах Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Все салоны «Ростелекома», где доступна услуга получения заказов, расположены в удобных для получателей местах: в центральных и жилых районах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.

«Мы рады новому сотрудничеству с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России OZON.ru. Уверен, что новый сервис будет востребован среди наших клиентов», – отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству с розничной сетью «Ростелекома» мы сможем доставлять заказы OZON.ru еще удобнее и в более сжатые сроки для наших покупателей. Теперь улучшенная доставка будет доступна для 21 города», — комментирует генеральный директор OZON Доставка Зоя Ли.

В 2017 году «Ростелеком – Розничные системы» планирует расширять географию пунктов выдачи товаров из интернет-магазина OZON.ru.



Пункты выдачи заказов OZON в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком»:

Владивосток, Черемуховая, 9;

Артем, Амурская,40;

Уссурийск, Советская, 103;

Находка, Ленинская, 1.



Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».