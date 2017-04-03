www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.96 р. 100 JPY: 50.02 р.
EUR: 59.81 р. 10 CNY: 81.2 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

В Приморье в розничной сети "Ростелекома" можно получить заказы из OZON.ru

03 Апреля 2017, 16:20 | Приморье

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничать с крупнейшим российским онлайн-ритейлером OZON.ru. Товары из интернет-магазина можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в четырех городах Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Все салоны «Ростелекома», где доступна услуга получения заказов, расположены в удобных для получателей местах: в центральных и жилых районах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.

«Мы рады новому сотрудничеству с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России OZON.ru. Уверен, что новый сервис будет востребован среди наших клиентов», – отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству с розничной сетью «Ростелекома» мы сможем доставлять заказы OZON.ru еще удобнее и в более сжатые сроки для наших покупателей. Теперь улучшенная доставка будет доступна для 21 города», — комментирует генеральный директор OZON Доставка Зоя Ли.

В 2017 году «Ростелеком – Розничные системы» планирует расширять географию пунктов выдачи товаров из интернет-магазина OZON.ru.
 

Пункты выдачи заказов OZON в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком»:

Владивосток, Черемуховая, 9;

Артем, Амурская,40;

Уссурийск, Советская, 103;

Находка, Ленинская, 1.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru