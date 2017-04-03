Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на Hh.Ru в Приморском крае и составил рейтинг самых дорогих предложений на сегодняшний день, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, самой дорогой вакансией стало предложение на должность директора по продажам. Работодатель предлагает заработную плату в размере до 240 000 тысяч рублей, форма оплаты: оклад+ квартальная премия, график работы: 5-ти дневная рабочая неделя. Также в Приморье ищут директора региональных продаж в производственно-торговую компанию с зарплатой от 200 000 рублей с переездом в город Москва. При этом, средняя зарплата по краю, в марте составила 42 500 рублей.

«На сегодняшний день одними из самых дорогих вакансий в Приморье, стали предложения с переездом в другие города и даже страны, - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – не удивительно, ведь Дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 40% соискателей Приморья готовы рассматривать предложения о работе в других регионах».

Директор региональных продаж (производственно-торговая компания) - от 200 000 руб.

Генеральный директор- от 200 000 руб.

Директор по продажам - до 240 000 руб.

Директор представительства (логистика и ВЭД) в г.Владивосток - от 150 000 до 250 000 руб.

Директор коммерческого департамента- от 150 000 руб.

Разработчик C#, ASP.NET MVC - от 2 800 до 3 200 USD

Коммерческий директор - от 140 000 руб.

Semi Permanent Makeup master/Специалист по перманентному макияжу - от 120 000 до 200 000 руб.

Инженер по качеству / Заместитель Генерального представителя компании в Китае - от 140 000 до 163 000 руб.

Территориальный менеджер - от 100 000 до 200 000 руб.