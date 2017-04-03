Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на Hh.Ru в Приморском крае и составил рейтинг самых дорогих предложений на сегодняшний день, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Так, самой дорогой вакансией стало предложение на должность директора по продажам. Работодатель предлагает заработную плату в размере до 240 000 тысяч рублей, форма оплаты: оклад+ квартальная премия, график работы: 5-ти дневная рабочая неделя. Также в Приморье ищут директора региональных продаж в производственно-торговую компанию с зарплатой от 200 000 рублей с переездом в город Москва. При этом, средняя зарплата по краю, в марте составила 42 500 рублей.
«На сегодняшний день одними из самых дорогих вакансий в Приморье, стали предложения с переездом в другие города и даже страны, - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – не удивительно, ведь Дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 40% соискателей Приморья готовы рассматривать предложения о работе в других регионах».
Директор региональных продаж (производственно-торговая компания) - от 200 000 руб.
Генеральный директор- от 200 000 руб.
Директор по продажам - до 240 000 руб.
Директор представительства (логистика и ВЭД) в г.Владивосток - от 150 000 до 250 000 руб.
Директор коммерческого департамента- от 150 000 руб.
Разработчик C#, ASP.NET MVC - от 2 800 до 3 200 USD
Коммерческий директор - от 140 000 руб.
Semi Permanent Makeup master/Специалист по перманентному макияжу - от 120 000 до 200 000 руб.
Инженер по качеству / Заместитель Генерального представителя компании в Китае - от 140 000 до 163 000 руб.
Территориальный менеджер - от 100 000 до 200 000 руб.
Новости тематики
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье
- АНКОР и Randstad огласят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности работодателя
- В Москве назовут имена победителей международной премии Randstad Award
- В Приморье откроют центр подготовки персонала для ВЭФ
- Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- "Требуется испытатель диванов. Дорого!"
- Почему российские работодатели не доверяют фрилансерам?
- Во Владивостоке остаются "троечники"
- "Зазвездившиеся" сотрудники ставят в тупик приморских работодателей
- В Приморье работодатель не выплативший компенсацию работнику предстанет перед судом
Новости раздела
- В Приморье компания выплачивала зарплату, но не правильно
- В Приморье в розничной сети "Ростелекома" можно получить заказы из OZON.ru
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье
- Резидент свободного порта Владивосток создает зону таможенного контроля
- Китайцы построят в Приморье новый город
- Для гостей Дальневосточного МедиаСаммита-2017 подготовили пакеты участников
- "Ростелеком" в Приморской крае продолжает развивать облачные сервисы
- На владивостокскую компанию возложили штраф в размере 50 тыс. рублей
- В Приморье директора и его компанию оштрафовали на 80 тыс. рублей
- В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
Хедхантер сам эти вакансии и выдумал, они часто так делают. Слишком много там вакансий висит годами, в реале такого быть не может.