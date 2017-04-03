Резидент свободного порта Владивосток создает зону таможенного контроля

Совещание по созданию первой зоны таможенного контроля на участке резидента свободного порта Владивосток прошло в Дальневосточном таможенном управлении. В рамках рабочей встречи рассмотрены вопросы создания зоны таможенного контроля (ЗТК) на участке резидента свободного порта Владивосток компании «о. Русский» в городе Находка Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятие состоялось под руководством начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина и при участии других представителей ДВТУ, представителей компании «о. Русский», Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной и представителей Корпорации развития Дальнего Востока.

«Процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) является уникальной преференцией для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке (ТОР и СПВ). Сегодня два резидента территорий опережающего развития – Судостроительный комплекс «Звезда» в ТОР «Большой Камень» и Маслоэкстракционный завод «Амурский» в ТОР «Белогорск» успешно применяют таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Среди резидентов СПВ компания «о.Русский» является первой, которая создает ЗТК для реализации инвестиционного проекта. Задача Корпорации обеспечить сопровождение инвестиционных проектов резидента и реализацию финансовых и административных условий для бизнеса, действуя по принципу «одного окна», - отмечает и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Ирина Александрова.

В ходе встречи обсудили проблемные вопросы обустройства и оборудования участка резидента, влияющие на принятие решения о создании зоны таможенного контроля.

«Компания «о. Русский» - первый резидент, кто оформляет зону таможенного контроля в рамках особого правового режима свободного порта Владивосток. Мы сторонники конструктивной работы и уже сделали важные выводы из данного процесса. Вопросы, рассматриваемые на данном совещании и возникающие в процессе оборудования ЗТК для резидента, помогут всем сторонам выработать практику правоприменения для использования данной преференции. Пока разрабатываются регламенты и вносятся необходимые замечания и поправки, со своей стороны мы максимально оперативно готовы реагировать на поступающие заявления резидентов», - говорит начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Как отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, «сегодня первый резидент СПВ обустраивает зону таможенного контроля. Для всех сторон - это первый опыт. Сейчас важно по итогам прохождения данной процедуры разработать поправки в действующий порядок, которые облегчат всем дальнейшие процессы».

Компания «о. Русский» получила статус резидента в марте 2016 года и планирует реализацию инвестиционного проекта по развитию морского туризма на территории свободного порта Владивосток. Общая сумма капиталовложений по проекту составляет 417,8 млн рублей.

«Мы являемся «первопроходцами» в вопросе создания зоны таможенного контроля для резидентов свободного порта Владивосток. Нюансов, в том числе, организационных много. Важно взаимодействие всех участников процесса и у нас выстраивается конструктивный диалог», - отметила руководитель инвестиционных проектов ООО «о. Русский» Анастасия Васюк.

По итогам встречи стороны договорились об оперативной доработке проблемных вопросов обустройства и оборудования зоны таможенного контроля на участке резидента.