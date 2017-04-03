Китайцы построят в Приморье новый город

Крупная китайская корпорация China Merchants Group намерена реализовать в Приморье инвестиционный проект по созданию на территории одного из портов развитого современного города, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Рабочую встречу с заместителем генерального директора корпорации Ху Цзяньхуа провел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Как стало известно в ходе переговоров, особый интерес компании к региону привлекли новые регуляторные механизмы, появившиеся в Приморье и позволившие создать выгодные условия для инвесторов. Уже участвующая в развитии порта Зарубино, China Merchants Group теперь планирует реализовать в крае крупный инвестиционный проект, направленный на развитие одного из приморских портов по особой, созданной компанией, модели: «порт – индустриальный парк – город».

«Модель была разработана корпорацией специально для развивающихся территорий и впервые апробирована на Шеньчжэне: маленькую деревню мы превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста», – отметил Ху Цзяньхуа.

Предполагается, что все три этапа – развитие портового терминала, индустриального парка и города – будут осуществляться одновременно. Сейчас корпорация занимается проработкой вопросов, связанных с арендой земли, созданием необходимой инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет.

По мнению губернатора края, сотрудничество с China Merchants Group – это перспективное направление развития Приморья.

«Мы заинтересованы в приходе в наш регион таких инвесторов и, в свою очередь, готовы оказать корпорации всестороннее содействие, в том числе в части создания инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства или в поиске российской компании, заинтересованной в совместной реализации проекта в целом», – отметил глава региона.

Также Владимир Миклушевский пригласил инвесторов к участию в строительстве международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», соединяющих порты Находка, Восточный и Зарубино с китайской границей.

«Для северо-восточных провинций Китая, Цзилинь и Хэйлунцзян, не имеющих выхода к морю, коридоры могут стать удобным логистическим центром как для внутренних транзитных перевозок в южные провинции и обратно, так и для экспорта и импорта грузов в другие государства. Дороги имеют стратегическое значение для обеих стран», – подчеркнул Губернатор.

Справочно: корпорация China Merchants Group – ведущий государственный конгломерат КНР, базирующийся в Гонконге. Основанная в 1872 году, корпорация является пионером в национальной промышленности и торговле Китая, ей принадлежит заслуга создания первого торгового флота, первого китайского банка, первой китайской страховой компании и другие.