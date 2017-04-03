www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.96 р. 100 JPY: 50.02 р.
EUR: 59.81 р. 10 CNY: 81.2 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Китайцы построят в Приморье новый город

03 Апреля 2017, 11:43 | Приморье

Крупная китайская корпорация China Merchants Group намерена реализовать в Приморье инвестиционный проект по созданию на территории одного из портов развитого современного города, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Рабочую встречу с заместителем генерального директора корпорации Ху Цзяньхуа провел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Как стало известно в ходе переговоров, особый интерес компании к региону привлекли новые регуляторные механизмы, появившиеся в Приморье и позволившие создать выгодные условия для инвесторов. Уже участвующая в развитии порта Зарубино, China Merchants Group теперь планирует реализовать в крае крупный инвестиционный проект, направленный на развитие одного из приморских портов по особой, созданной компанией, модели: «порт – индустриальный парк – город».

«Модель была разработана корпорацией специально для развивающихся территорий и впервые апробирована на Шеньчжэне: маленькую деревню мы превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста», – отметил Ху Цзяньхуа.

Предполагается, что все три этапа – развитие портового терминала, индустриального парка и города – будут осуществляться одновременно. Сейчас корпорация занимается проработкой вопросов, связанных с арендой земли, созданием необходимой инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет.

По мнению губернатора края, сотрудничество с China Merchants Group – это перспективное направление развития Приморья.

«Мы заинтересованы в приходе в наш регион таких инвесторов и, в свою очередь, готовы оказать корпорации всестороннее содействие, в том числе в части создания инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства или в поиске российской компании, заинтересованной в совместной реализации проекта в целом», – отметил глава региона.

Также Владимир Миклушевский пригласил инвесторов к участию в строительстве международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», соединяющих порты Находка, Восточный и Зарубино с китайской границей.

«Для северо-восточных провинций Китая, Цзилинь и Хэйлунцзян, не имеющих выхода к морю, коридоры могут стать удобным логистическим центром как для внутренних транзитных перевозок в южные провинции и обратно, так и для экспорта и импорта грузов в другие государства. Дороги имеют стратегическое значение для обеих стран», – подчеркнул Губернатор.

Справочно: корпорация China Merchants Group – ведущий государственный конгломерат КНР, базирующийся в Гонконге. Основанная в 1872 году, корпорация является пионером в национальной промышленности и торговле Китая, ей принадлежит заслуга создания первого торгового флота, первого китайского банка, первой китайской страховой компании и другие. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Славянка  Посьет  территория  индустриальный парк  парк  Генплан  строительство  Хасанский район  зарубино  китай  планирование  аренда  город  порт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru