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В Приморье успешно завершилось испытание гигантского плавучего крана
В пос. Славянк прошло успешное испытание рейдового перегрузочного комплекса (РПК) «ТОР», построенного в 2014 году по заказу группы компаний "Транзит-ДВ" на верфи голландской судостроительной компании Damen в городе Наньтун (Китай), сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе Группы компаний «Транзит-ДВ».
В ходе испытаний «ТОР» провел погрузку-разгрузку стандартного 20-футового контейнера на палубу сухогруза «Золотая Колыма». Оба судна во время испытания были пришвартованы к мертвому якорю на рейде бухты Славянки.
РПК «ТОР» представляет собой плавучий кран дедвейтом 1,7 тысячи тонн, имеющий возможность поднимать контейнеры весом до 50 тонн на высоту до 36 метров. Технические характеристики позволяют обслуживать самые крупные контейнеровозы длиной до 400 м. Производительность РПК составляет 1 контейнер в минуту. Он работает под российским флагом, как и весь флот группы компаний "Транзит-ДВ".
Таким образом, успешно решена технологическая задача по проведению погрузочно-разгрузочных работ на рейде Славянки для дальнейшей реализации проекта по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса. Реализация проекта позволит переваливать через Славянку миллионы тонн коммерческих грузов, производимых в Северо-Восточном Китае и предназначенных грузополучателям по всему миру.
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