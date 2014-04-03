Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объекты приморского предприятия захватили рейдеры-москвичи
Следователи полиции Москвы завершили расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы, которые с конца 90-х занимались рейдерскими захватами.
Перед судом предстанет группа рейдеров, захвативших объекты ОАО "НПО "Гелиймаш" и других компаний общей стоимостью 450 млн рублей.
В октябре 2011 года в отношении данной группы лиц было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Поводом для возбуждения дела послужило заявление гендиректора ОАО "НПО "Гелиймаш" по факту противоправной деятельности неизвестных, которые незаконно организовали смену руководителей нескольких организаций, являющихся акционерами данного НПО. Основанием для возбуждения дела послужили сведения, полученные в ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции и УФСБ России по Москве и Московской области.
"В период с сентября 2011 по май 2012 года председатель совета директоров инвестиционной компании "Магма" совместно с соучастниками совершили ряд преступлений корыстно-насильственного характера в отношении ОАО "НПО "Гелиймаш" и ряда других организаций, а также отдельных сотрудников данных компаний, причинив вред их здоровью и материальный ущерб в особо крупном размере",- сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Участники организованной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей указанных обществ. После этого, пользуясь полномочиями генеральных директоров, они похитили ряд активов "Гелиймаша" и других компаний, а также осуществили силовые захваты одного торгового помещения и строящейся гелиевой станции в городе Находке Приморского края, принадлежащих НПО.
Похищенные денежные средства члены группы легализовали, совершив ряд взаимосвязанных финансовых операций, и приобрели впоследствии объекты недвижимости, принадлежащие "Гелиймашу".
С целью лишения возможности потерпевших восстановить через судебные органы генеральных директоров их компаний, члены группы регулярно с сентября 2011 года по ноябрь 2013 года подавали в ФНС России подложные документы по смене одних "подставных" руководителей на других.
В результате совместных действий следователей, оперативников столичной полиции и ГУЭБиПК МВД России, а также представителей УФСБ России по Москве и Московской области, злоумышленники, похитив более 55% акций ОАО "НПО "Гелиймаш", в итоге так и не смогли получить корпоративный контроль над группой компаний и вследствие чего произвести в свою пользу отчуждение имущества.
В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение статьям (пособничество в мошенничестве), (самоуправство) и (покушение на самоуправство с применением насилия), а также статье (легализация похищенного).
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- "Много работы у нас забирают в пользу Москвы и Санкт-Петербурга"
- Турдом какой-то
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Более 11 тыс. человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде