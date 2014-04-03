Объекты приморского предприятия захватили рейдеры-москвичи

Следователи полиции Москвы завершили расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы, которые с конца 90-х занимались рейдерскими захватами.

Перед судом предстанет группа рейдеров, захвативших объекты ОАО "НПО "Гелиймаш" и других компаний общей стоимостью 450 млн рублей.

В октябре 2011 года в отношении данной группы лиц было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Поводом для возбуждения дела послужило заявление гендиректора ОАО "НПО "Гелиймаш" по факту противоправной деятельности неизвестных, которые незаконно организовали смену руководителей нескольких организаций, являющихся акционерами данного НПО. Основанием для возбуждения дела послужили сведения, полученные в ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции и УФСБ России по Москве и Московской области.

"В период с сентября 2011 по май 2012 года председатель совета директоров инвестиционной компании "Магма" совместно с соучастниками совершили ряд преступлений корыстно-насильственного характера в отношении ОАО "НПО "Гелиймаш" и ряда других организаций, а также отдельных сотрудников данных компаний, причинив вред их здоровью и материальный ущерб в особо крупном размере",- сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Участники организованной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей указанных обществ. После этого, пользуясь полномочиями генеральных директоров, они похитили ряд активов "Гелиймаша" и других компаний, а также осуществили силовые захваты одного торгового помещения и строящейся гелиевой станции в городе Находке Приморского края, принадлежащих НПО.

Похищенные денежные средства члены группы легализовали, совершив ряд взаимосвязанных финансовых операций, и приобрели впоследствии объекты недвижимости, принадлежащие "Гелиймашу".

С целью лишения возможности потерпевших восстановить через судебные органы генеральных директоров их компаний, члены группы регулярно с сентября 2011 года по ноябрь 2013 года подавали в ФНС России подложные документы по смене одних "подставных" руководителей на других.

В результате совместных действий следователей, оперативников столичной полиции и ГУЭБиПК МВД России, а также представителей УФСБ России по Москве и Московской области, злоумышленники, похитив более 55% акций ОАО "НПО "Гелиймаш", в итоге так и не смогли получить корпоративный контроль над группой компаний и вследствие чего произвести в свою пользу отчуждение имущества.

В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение статьям (пособничество в мошенничестве), (самоуправство) и (покушение на самоуправство с применением насилия), а также статье (легализация похищенного).

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.