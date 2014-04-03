Во Владивостоке приглашения в Сколково получили шесть инновационных проектов

2 апреля во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоялась встреча экспертов Russian Startup Tour с молодыми авторами инновационных проектов и технологическими предпринимателями Приморского края. В приморской программе Russian Startup Tour приняли участие более 450 человек. Для оценки экспертами венчурного рынка было заявлено более 200 проектов, 20 из них были отобраны для публичных презентаций.

Открывая Russian Startup Tour во Владивостоке, вице-губернатор Приморского края Ирина Василькова сказала: «Здорово, что Владивосток попал в число 27 городов, в которых проходит Russian Startup Tour 2014. Наш регион определен руководством страны как территория опережающего развития, и любой реализуемый инновационный проект интересен и важен для края. Уверена, что наша молодежь должна быть нацелена на инновационный прорыв, что сегодняшняя встреча будет плодотворна и даст новый импульс инновационному развитию Приморского края».

Эксперты Russian Startup Tour подробно рассказали предпринимателям Приморья о сервисах и возможностях, которыми сегодня располагают участники российской системы поддержки инноваций на всех стадиях проектов – от начальной, предпосевной, стадии до выхода на технологической компании на международные рынки.

В течение дня предприниматели участвовали в презентациях региональных стартапов, где эксперты жюри не только отбирали лучшие проекты, но и давали ценные советы и рекомендации по их дальнейшей доработке и продвижению. Участники работали с лучшими российскими экспертами на мастер-классах «Бизнес как финансовая система» (Селютина Элина, Вице-Президент по планированию, отчетности и оценке эффективности, Фонд «Сколково»), «Источники финансирования для стартапов» (Булатов Кирилл, Вице-Президент, Руководитель грантовой и экспертной службы, Фонд «Сколково»), «Оценка бизнес-модели» (Баранник Олег, Директор по маркетинговому продвижению Startbase), «Инженерное мышление 2.0» (Дементьев Иван, Руководитель Департамента специальных проектов АСИ), «Успешный опыт создания и развития в регионах частных и государственных технопарков, а также стартап-сообществ» (Ибрагимов Рамиль, Директор по развитию международного венчурного фонда Runa Capital, экс-лидер ИТ-парков Казани и Набережных Челнов, автор и лидер экспедиции StartUpСабантуй); участвовали в стратегической сессии «Молодой инноватор – траектория прорыва», и, конечно, общались в кулуарах с экспертами Russian Startup Tour.

Управляющий по инвестициям Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК) Михаил Харузин оценил инновационные проекты Приморья: «Интересно было увидеть презентацию проекта «Теребра», который участвовал в питч-сессиях на прошлогодней встрече Russian Startup Tour, и сравнить то, что было тогда, с нынешним состоянием проекта. За это время стартап развился, получил первые контракты и произвел первые работы, причем, что характерно, в другом направлении, чем планировалось изначально. Сегодня это полноценная инжиниринговая компания по производству размельчителей корма для крупного рогатого скота. Также хотел бы отметить один из проектов, который мы сегодня наградили сертификатом на участие в национальном конкурсе-акселераторе GenS. Стартап «Литопласт» производит заживляющие средства на основе уникальных местных природных ресурсов. Это тренд – ФПИ РВК уже вложился в два подобных стартапа. Проект из Владивостока мы будем в дальнейшем курировать и, возможно, подключим к нашим проектам».

По итогам публичных презентаций инновационных проектов, представленных приморскими предпринимателями, лучшими были признаны 6 проектов:

Приглашения к участию в международной конференции Startup Village в Иннограде Сколково (2-3 июня) и возможность внеконкурсного выступления перед инвесторами, минуя предварительный отбор, получили проекты:

«Литопласт» (Кирилл Голохваст) – уникальный способ измельчения минерального нерудного сырья и технология полупроницаемых мембран для получения перевязочного средства для применения в раненой и ожоговой хирургии;

– уникальный способ измельчения минерального нерудного сырья и технология полупроницаемых мембран для получения перевязочного средства для применения в раненой и ожоговой хирургии; Разработка имплантационного нанонейропротеза – искусственной нервной вставки (Артур Маргасов);

Новые антифрикционные материалы подшипников скольжения (Руслан Садыков) – новые технологии производства вкладышей и новых антифрикационных материалов для повышения надежности двигателя внутреннего сгорания.

Сертификаты от Российской венчурной компании (РВК) на участие в финальном отборе национального конкурса-акселератора Generation S получили проекты по номинациям:

«Чистые технологии» – «ХимАвто-С» (Андрей Зорин) – катализаторы для автомобилей с новыми каталическими покрытиями без использования благородных металлов;

– катализаторы для автомобилей с новыми каталическими покрытиями без использования благородных металлов; «Биотехнологии и медицина» – Разработка имплантационного нанонейропротеза – искусственной нервной вставки (Артур Маргасов).

Сертификаты о прохождении первого этапа отбора в международную группу «100 инноваторов» Молодежной программы Форума «Открытые инновации» получили проекты:

Быстрый метод распознавания канцерогенных свойств (Алексей Пивцаев) – метод по исследованию электронной структуры вещества и выявления наличия в нем канцерогенных свойств с минимальными временными и финансовыми затратами;

– метод по исследованию электронной структуры вещества и выявления наличия в нем канцерогенных свойств с минимальными временными и финансовыми затратами; Использование наноструктурированных препаратов в онкохирургии (Алина Полковникова) – местное введение металлосодержащих наноструктурированных препаратов при лучевой терапии, усиливающих действие излучения в очаге опухоли, не имея системного эффекта.

Russian Startup Tour - самый масштабный совместный проект российских институтов развития в регионах. Организаторы Russian Startup Tour: Фонд «Сколково», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. За три месяца ведущие эксперты проведут встречи с технологическими предпринимателями в 27 российских городах с целью найти новые перспективные стартапы, помочь молодым разработчикам сформировать эффективные стратегии реализации их проектов, положить начало формированию предпринимательских сообществ и созданию успешных стартап-команд.

Партнеры Russian Startup Tour: Зворыкинский проект (Росмолодежь); Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; Сколковский институт науки и технологий (Сколтех); Центр интеллектуальной собственности «Сколково»; Агентство стратегических инициатив (АСИ); Ассоциация инновационных регионов России (АИРР); Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»; ведущий бизнес-акселератор Финляндии StartupSauna; Фонд «Открытые инновации»; программа для проведения онлайн-опросов SurveyMonkey. При поддержке: Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Завершится 5 этап Russian Startup Tour в Хабаровске 3 апреля.

Russian Startup Tour в Интернет:

Сайт: http://rst.startupvillage.ru/

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