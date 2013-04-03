Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приставы оставили Находкинский рыбпорт без средств передвижения
В Приморье судебные приставы в рамках исполнительного производства арестовали пять легковых автомашин, принадлежащих ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП).
Долг порта одной из коммерческих структур составляет 85 млн рублей. Ранее в целях обеспечения исполнения требований решения суда приставы арестовали складские и причальные сооружения порта.
УФССП России по Приморскому краю отмечает, что "в период проведения исполнительных действий должник всеми возможными способами препятствовал исполнению судебного решения: руководитель организации ни разу так и не явился на прием к судебному приставу-исполнителю, направляя вместо себя либо своих заместителей, либо юристов, либо предъявлял документы о нахождении в командировке".
Кроме того, отмечается в сообщении, как только судебный пристав накладывал арест на банковские счета должника-организации, все финансовые операции руководство НМРП сразу же переводило в другие банки, открывая новые расчетные счета.
"Все действия судебного пристава-исполнителя, как по возбуждению исполнительного производства, так и по аресту имущества, были обжалованы должником в суде, однако безрезультатно. Судебными инстанциями в удовлетворении многочисленных жалоб должнику было отказано", - указывает УФССП.
Отмечается также, что после проведения всех необходимых действий по оценке арестованного имущества последнее будет передано на реализацию.
ОАО "Находкинский морской рыбный порт" - стивидорная компания на территории порта Находка. Дальневосточной транспортной группе принадлежит 88,93% акций АО.
ДВТГ - одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, осуществляет весь спектр услуг, связанный с транспортировкой и экспедированием внутренних, транзитных и экспортно-импортных грузов по территории России, странам СНГ и дальнего зарубежья. В группу входят, в частности, ООО "Востоктранскомпани", ООО "Юрганз", ООО "Дальнефтетранс", ООО "Востоктрансфрахт", ООО "Дальлестранс".
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
Новости раздела
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
- Отмашка на экспорт
- В Приморье фермерам подложат свинью
- Над пропастью без ржи
- Цифровые технологии облегчат жизнь слабовидящим в Приморье
- "Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки
- Когда подешевеет красная рыба?
- "У нас теперь прямая связь с главой нашего региона"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
Конфисковать всё!! у ворюг. . . . Сделать нормальный Рыбный Порт!! Все порты вернуть ГОСУДАРСТВУ -- ворюг на кол. . .