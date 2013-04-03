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Приставы оставили Находкинский рыбпорт без средств передвижения

03 Апреля 2013, 14:24 | Приморье

В Приморье судебные приставы в рамках исполнительного производства арестовали пять легковых автомашин, принадлежащих ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП).

Долг порта одной из коммерческих структур составляет 85 млн рублей. Ранее в целях обеспечения исполнения требований решения суда приставы арестовали складские и причальные сооружения порта.

УФССП России по Приморскому краю отмечает, что "в период проведения исполнительных действий должник всеми возможными способами препятствовал исполнению судебного решения: руководитель организации ни разу так и не явился на прием к судебному приставу-исполнителю, направляя вместо себя либо своих заместителей, либо юристов, либо предъявлял документы о нахождении в командировке".

Кроме того, отмечается в сообщении, как только судебный пристав накладывал арест на банковские счета должника-организации, все финансовые операции руководство НМРП сразу же переводило в другие банки, открывая новые расчетные счета.

"Все действия судебного пристава-исполнителя, как по возбуждению исполнительного производства, так и по аресту имущества, были обжалованы должником в суде, однако безрезультатно. Судебными инстанциями в удовлетворении многочисленных жалоб должнику было отказано", - указывает УФССП.

Отмечается также, что после проведения всех необходимых действий по оценке арестованного имущества последнее будет передано на реализацию.

ОАО "Находкинский морской рыбный порт" - стивидорная компания на территории порта Находка. Дальневосточной транспортной группе принадлежит 88,93% акций АО.

ДВТГ - одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, осуществляет весь спектр услуг, связанный с транспортировкой и экспедированием внутренних, транзитных и экспортно-импортных грузов по территории России, странам СНГ и дальнего зарубежья. В группу входят, в частности, ООО "Востоктранскомпани", ООО "Юрганз", ООО "Дальнефтетранс", ООО "Востоктрансфрахт", ООО "Дальлестранс".

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: суд  НМРП  приставы 



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Комментарии

  • Псевдоним17:12, 03.04.2013#

    Конфисковать всё!! у ворюг. . . . Сделать нормальный Рыбный Порт!! Все порты вернуть ГОСУДАРСТВУ -- ворюг на кол. . .

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