Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья просит собрать налоги территории

Кто реально кормит приморцев и содержит властные вертикали? Вопрос не праздный. Спроси любого приморца - он уверен, что это Приморье кормит федеральный центр. Чиновник, владеющий бюджетной цифирью, твердо заявит: край дотационный. А москвичи и вовсе считают дальневосточников нахлебниками.

Кстати, этот вопрос всякий раз возникал за круглым столом Клуба крупнейших налогоплательщиков, которые пытались выяснить, каков он, реальный расклад собираемых на территории налогов и дотаций из федерального бюджета. Однако эта информация до сих пор остается за семью печатями налогового ведомства.

10 лет назад именно глава налогового управления края Тамара БУТОВА стояла у истоков создания самого клуба, увидев в нем партнера по улучшению собираемости налогов в крае. Однако у ее преемников клуб не мог добиться даже списка крупнейших налогоплательщиков края. «Почему, - громко недоумевал на собрании директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр ЛАТКИН, - в Южной Корее на территории каждого муниципалитета можно найти, кто и сколько платит в бюджет, а у нас - тайна. Дайте цифры - и мы вам проанализируем, сколько вы будете собирать налогов завтра, через год…».

С приходом нового руководителя Управления ФНС по Приморскому краю Галины КОЛЕСНИКОВОЙ появилась надежда, что налоговики станут более открытыми. Во всяком случае, Галина Васильевна откликнулась на приглашение президента клуба Андрея БРИКА посетить очередное собрание клуба 27 марта и познакомила руководителей крупнейших предприятий Приморья с реальным вкладом налогоплательщиков клуба в налоговые доходы краевого бюджета. Вот тут влиятельных граждан, а бывшие руководители крупнейших предприятий, как правило, сохраняют членство в клубе, ждал удар. Доля крупнейших предприятий края, согласно данным инспекции крупнейших налогоплательщиков, сократилась до 9,2%.

«Менее 10%? - не поверил Михаил РОБКАНОВ, чье имя навечно связано с Владивостокским морским торговым портом. - Еще несколько лет назад участники нашей организации давали 60% собираемых в крае налогов! А вы можете дать информацию, кто сколько платит налогов?». Тут выяснилось, что закрытость налоговиков не в их зловредности, а в законодательстве.

Лишь у открытых АО финансовые показатели публичны, а у остальных, простите, коммерческая тайна. Не потому ли госкорпорации так полюбили правовой статус ООО? Чуть ли не все их «дочки» сегодня ушли под управляющие компании в этом статусе. Хуже того, из нынешних 86 крупнейших предприятий Приморья только 41 зарегистрировано в налоговой инспекции на территории Приморского края, а 45 - в московских инспекциях. ДВМП, например, теперь отчитывается по налогам в Москве. А налоги ААК «Прогресс», похоже, перекочевали по адресу «Вертолетов России».

Говорят, налоговикам проще контролировать крупные компании, если они стоят на учете в специализированных инспекциях ФНС. Предприятия «Роснефти» чуть ли не правительство «расписывает» по регионам, где кому стать налоговым донором территории. А почти все филиалы и подразделения «Газпром нефти» пополняют теперь бюджет Санкт-Петербурга. И что получит наш регион от того, что у нас будут строиться заводы этих корпораций? Рабочие места и НДФЛ, утешают нас. Но социальное обустройство территории, техническая и дорожная инфраструктура недешево обойдутся краевому и муниципальному бюджетам. ТОФ, пограничники, таможенники - это люди и семьи, которым надо создавать социальные условия за счет края. Между тем, таможенные платежи с территории уходят прямиком в федеральный бюджет.

«Нам компенсируют недополученные налоги дотациями из федерального центра», - попытался быть объективным председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. Он, кстати, недавно принят в постоянные члены клуба и ожидает от него поддержки и участия в выработке экономической стратегии края. Но трудно спорить, что принцип бюджетной обеспеченности на жителя, которым руководствуются в Минфине при распределении субсидий, - это уравниловка. Больше собрал доходов - меньше получишь.

Так что никакой высшей математики не хватит, чтобы алгебру запутанных отношений «территория - федеральный центр» привести к простой арифметике «налоговые платежи равняются доходам бюджета территории». И дальневосточники рискуют остаться вечными реципиентами федерального бюджета. Да еще на фоне неравенства в ведении бизнеса. Транспортные расходы, энерготарифы, рабочая сила, наконец, - все дороже из-за высокой стоимости жизни на Дальнем Востоке.

Но, кажется, у дальневосточного бизнеса появился шанс уравнять условия с коллегами в центральной России. Эта новость из уст исполнительного директора координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ДФО Сергея СМОЛЕНЦЕВА порадовала собравшихся.

Год назад именно генеральный директор Переяславского молочного завода (Хабаровский край) Смоленцев организовал местных аудиторов, чтобы по итогам одного квартала 2011 года цифрами доказать премьеру страны, что повышение социальных взносов до 34% увеличило нагрузку на местных предпринимателей в 2,5 раза. И с этими хабаровскими цифрами президент РСПП Александр ШОХИН пошел в правительство. Снизили, однако. Сегодня дальневосточники убедили руководство РСПП, что пора лоббировать интересы дальневосточного бизнеса, который собственно и держит на своих плечах территорию и людей.

Произошедшее в Приморском крае объединение двух организаций - не юридическое, а единой исполнительной дирекцией - несомненно усилит вес той и другой в политике края. Так, на встрече с «хозактивом» новый глава Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ одобрил предложение Клуба налогоплательщиков создать экономический совет при губернаторе. Собрание 27 марта проголосовало за единый список из 22 кандидатур от двух организаций для включения в этот совет. Ресурс крупнейших предприятий позволит объединить усилия и в других добрых делах во имя имиджа края.

Так, выбор места для проведения совместного собрания членов Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья с Конгрессом промышленников и предпринимателей «Приморье» на борту парусного фрегата «Надежда» был символичен. Учебное судно пригласило сильных Приморья в свою кают-компанию в знак благодарности. 20 лет назад член клуба, а тогда начальник Дальневосточного пароходства Виктор МИСЬКОВ смог убедить Москву, что спущенный с польской верфи парусник должен отправиться во Владивосток для подготовки курсантов ДВВИМУ. А прошлой осенью члены клуба Владимир КОРЧАНОВ, Михаил РОБКАНОВ, Вячеслав ПЕРЦЕВ, Дмитрий ЯРОВОЙ и другие помогли финансировать тихоокеанский поход учебно-парусного судна.

Об этом напомнил капитан «Надежды» Сергей ВОРОБЬЕВ, приветствуя высоких гостей на борту. Он сообщил, что у приморского бизнеса есть шанс поучаствовать в международной выставке ЭКСПО-2012, которая начнется в мае в южнокорейском городе Есу. Принято решение, что фрегат Морского университета им. Невельского станет плавучим продолжением российской экспозиции на ЭКСПО.

Выходит, власти не обязательно нагибать бизнес, чтобы «скинуться» на благое дело.

Елена БАРКОВА, «Золотой Рог».