Спецоператоры связи запускают тест-драйв

Специализированные операторы связи, доставляющие отчетность приморских организаций и предпринимателей в налоговую службу по телекоммуникационным каналам связи, предлагают пользоваться этим сервисом бесплатно в течение 3 месяцев.

«Контур-экстерн» принимает подобные заявки в течение года, ЗАО «Сервер-центр» - до 20 апреля. Информация плательщиков окажется под защитой крупнейших операторов связи на Дальнем Востоке. Далее налогоплательщикам останется решать: отправляться в налоговую с отчетами на бумаге либо стать постоянным абонентами компании.

В ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока также напомнили, что сервис по сдаче отчетности через Интернет для налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует и на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), для этого лишь надо приобрести ключи электронной подписи у любого из действующих на территории Приморья спецоператоров связи.

«Золотой Рог».