«Уссурийский бальзам» остается брендом Приморья

Наверняка, в любом магазине Приморья и других дальневосточных регионов найдется полка с ассортиментной линейкой «Уссурийского бальзама». Бутылка с изображением тигра стала обязательным презентом для гостей из-за Урала и из-за рубежа. Как-то журналисты одного регионального журнала провели опрос дальневосточников: что является «фишкой» той или иной территории Дальнего Востока. У Приморья наряду с морским отдыхом конкурировали «птичье молоко» и «Уссурийский бальзам». Своеобразные бренды края.

Когда-то заниматься алкогольным бизнесом было очень выгодно. Но год от года ужесточаются требования как к рынку алкоголя, так и к его производству. И теперь успех производителей напрямую зависит от менеджмента компании и качества самой продукции. Чтобы там ни говорили, пить россияне стали меньше и пить стали разборчивее. Тут маркетологи «Уссурийского бальзама» точнее любого эксперта от Минздрава.

В настоящее время ОАО «Уссурийский бальзам» является крупнейшим производителем алкогольной продукции на Дальнем Востоке. Основными рынками сбыта продукции являются Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Магаданская, Сахалинская и Иркутская области, Якутия и Чукотка.

Прошлый год можно считать успешным для ОАО «Уссурийский бальзам», которое входит во всероссийскую группу компаний «Синергия», но производство со всеми налогами остается на территории Приморья. Выручка предприятия в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом сразу на 66% - до 202 млрд 749,979 млн рублей. Чистая прибыль выросла на 12,9% - до 40,346 млн рублей. А значит, краевой бюджет получает от предприятия стабильный доход.

Компания не просто входит в список крупнейших налогоплательщиков Приморья. Налоговые платежи ОАО «Уссурийский бальзам» в 2011 году составили 1,263 млрд рублей, из которых в краевой бюджет было перечислено 947 млн рублей в виде акцизов и прочих налогов. Налоговые отчисления от предприятия в 2012 прогнозируются на уровне 1,52 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

Досье "ЗР"

Годовой объем выпуска алкогольной продукции ОАО «Уссурийский бальзам» по итогам 2011 года составил 1,172 млн дал (рост к 2010 году на 5,9%%), общий объем продаж - 1,296 млн дал, в том числе 1,179 млн дал (рост на 11,2%) собственного производства. «Уссурийский бальзам» выпускает более 90% от всей алкогольной продукции, производимой в Приморском крае. «Уссурийский бальзам» одним из первых пищевых предприятий на Дальнем Востоке получил сертификат по международному стандарту качества ISO 9001.

Государственный контроль

Доля «Уссурийского бальзама» на краевом рынке ликеро-водочной продукции по результатам 2011 года оценивается в 41%. Могла бы быть больше, если бы Приморье избавилось от нелегального оборота фальсифицированного алкоголя. Поэтому предприятие только за ужесточение государственного регулирования алкогольного рынка. И влияние государства на рынок возросло. Начиная с 2008 года, производство и дистрибуция требуют лицензирования, увеличивается налогообложение, контролируется розница. Основная задача государства - защитить рынок от «серого» алкоголя, который, не уплачивая налогов и акциза, может позволить себе демпинг. Сегодня с каждой бутылки водки объемом 0,5 литра, которая появляется на полке магазина, 60 рублей должно уходить в казну. А через 2-3 года легальная бутылка водки может стоить в рознице не менее 250 рублей.

Но не вызовет ли это всплеск «серого» оборота алкоголя? Ведь в Приморье то и дело правоохранители накрывают подпольные цеха по розливу разведенного спирта чуть ли не в подвалах жилых домов. Однако еще хуже обстоят дела с так называемым контрафактным алкоголем, который имеет с виду легальные акцизные марки, однако по факту является настоящей пиратской продукцией, за которую не уплачены ни налоги, ни акцизы. По оценкам экспертов, доля такого контрафакта достигает в Приморском крае 30%, и тут без вмешательства нового губернатора и других властных структур не обойтись.

Так что в «Уссурийском бальзаме» беспокоятся не зря и… еще большее внимание уделяют качеству алкогольной продукции, тем более той, которая уж точно не может быть подделана - с природными наполнителями.

Постепенно меняются и потребительские предпочтения россиян: как показывают многочисленные исследования, спрос смещается в сторону качественного, дорогого алкоголя, а премиальные марки становятся все более востребованными. Эту тенденцию улавливают и производители, акцентируя усилия на премиальных сегментах. Выход на рынок дорогого, качественного алкоголя побуждает производителей вкладываться в продвижение собственных брендов - покупатель хочет знать, за что он платит деньги. Но современные маркетинговые технологии в сегодняшних условиях могут себе позволить лишь компании федерального уровня. Именно они сегодня создают моду на алкогольном рынке и диктуют стандарты качества.

Лидеры рынка

На российском рынке компаний, которые по праву можно назвать федеральными, - единицы. Это «Русский алкоголь», который в прошлом году был продан польской инвестиционной компании, группа компаний «Синергия» - наглядный пример того, как небольшая дальневосточная компания, динамично развиваясь, не только достигла федерального уровня, но и стала лидером отрасли, и компания с государственным капиталом «Росспиртпром».

Игроков федерального уровня объединяет целый ряд общих признаков. Это ориентированность на бренды, а не торговые марки; наличие собственных производственных площадок по России; централизованное управление маркетингом и брендингом; федеральный стандарт качества, распространяющийся на все предприятия холдинга; организованная дистрибуторская сеть. Вложение в бренды позволяет федеральным игрокам обеспечивать присутствие на полках торговых сетей, а наличие региональных заводов, выпускающих федеральные бренды по единой для всего холдинга технологии, значительно сокращает логистические издержки.

Эффект синергии от интеграции

Все большее влияние в последние годы федеральные игроки оказывают на региональные и локальные рынки. Небольшим региональным заводам все сложнее встроить свою продукцию в товаропроводящий поток - их вход в крупные торговые сети зачастую осложнен отсутствием серьезной маркетинговой политики, дефицит оборотных средств не позволяет серьезно вкладываться в продвижение брендов, все сложнее конкурировать с федеральными игроками и по качеству продукции. Именно поэтому локальных одиночных заводов в регионах России с каждым годом становится все меньше. Перспектива большинства таких предприятий - работа на прилавок небольших магазинов.

Так как локальным производителям сегодня практически бессмысленно конкурировать с крупными игроками национального масштаба, лучшие из них интегрируются в крупные федеральные холдинги. Эта тенденция, характерная для всей России, проявляется и на Дальнем Востоке - «Уссурийский бальзам» был одним из первенцев в системе холдинга «Синергия». В свое время на заводе в Уссурийске были проведены мероприятия по стандартизации качества, что позволило включиться в производство федеральных брендов «Синергии» - ведь качество федеральных брендов одинаково высокое по всей стране.

«Розлито в Приморье»

Маркетологи «Уссурийского бальзама» не упускают возможность пропагандировать традиции Приморья. В третьем квартале 2011 года «Уссурийский бальзам» представил на рынке новую продукцию - водка «Мост Восточный». Вдохновением для создания этой водки послужило строительство моста через бухту Золотой Рог, который, несомненно, станет главной достопримечательностью края. В состав водки входит ламинария, а также один из самых изысканных деликатесов - экстракт морского гребешка.

В настоящее время стратегия развития общества направлена на сохранение и усиление позиций на рынке алкогольной продукции. Для решения этой задачи компания продолжает дальнейшее развитие своей сбытовой сети с увеличением географии региональных отгрузок на Дальнем Востоке и Сибири, а также наращивание объемов продаж продукции в Москву. В настоящее время развивается направление по приобретению завозной продукции у производителей из западных регионов России, что также приведет к увеличению объема продаж продукции.

В соответствии с долгосрочной стратегией развития, помимо проведения мероприятий по рестайлингу (обновление дизайна бутылки, этикетки) и вывода на рынок новых торговых марок и видов продукции, планируется увеличить долю рынка за счет расширения географии продаж и рекламной поддержки новых торговых марок на федеральном уровне.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».