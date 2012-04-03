СХПК «Хорольский» нашел драйвер роста

Продолжаем рассказывать о номинантах полуфинала VIII Бизнес-Премии края. Среди них СХПК «Хорольский». Кооператив объединяет земли трех сел: поселка Хороль и сел Ленинское и Ново-Бельмановка. Для сельской местности, где каждое рабочее место имеет особое значение, это значит, что предприятие дает рабочие места в каждом из них. В общей сложности в штате хозяйства сегодня числятся 120 человек. Средняя зарплата в прошлом году заметно выросла - с 12,3 тыс. рублей, до 14, 2 тыс., по некоторым специальностям, например механизатор, она доходит до 20 тыс. рублей в месяц.

Эти показатели стали частью результата последних лет, который позволил предприятию стать в ряд с лидерами по темпам роста, что обеспечило попадание в ТОП-25 приморской краевой бизнес-премии. Если в 2010 году было получено 2,5 млн рублей чистой прибыли, то в прошлом году – более 6 млн рублей.

Как большинство сельскохозяйственных производственных кооперативов, это хозяйство производит продукты как растениеводства, так и животноводства. Но большая доля в общем объеме приходится на растениеводство. Земля, на которой работают растениеводы, не является собственностью предприятия и, несмотря на это, кооператив находит возможности ежегодно поднимать залежные земли, увеличивая площади посевов. Только за два последних года было поднято 350 гектаров. В обработке сегодня уже 4200 га земли.

Урожай в прошлом году хозяйство в целом собрало на 40% больше, чем в 2010 году. Только зерновых намолотили более 3 тыс. тонн. Но основной культурой, в большей степени определяющей финансовый результат предприятия, является соя. Площади, отведенные под эту культуру, растут ежегодно, как и сам урожай сои. Уже много лет кооператив является поставщиком сырья для Уссурийского масложиркомбината. Новинкой прошлого года стало возвращение после многолетнего перерыва к посевам гречихи. «Мы довольны урожаем гречихи, - говорит председатель кооператива Сергей ДЯН, - 11 ц/га для первого года - неплохой результат».

Как известно, в Приморье остались единичные хозяйства, демонстрирующие рост поголовья крупного рогатого скота и, прежде всего, молочного стада. Только в прошлом году кооператив пополнил дойное стадо на 15 голов, что привело вместе с ростом продуктивности коров к увеличению производства молока на 14%. Сегодня в хозяйстве получают молоко от 245 коров, в планах предприятия увеличить стадо к 2015 году до 300 голов.

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».