Губернатор Приморского края может опереться на бизнес

После завершения строек саммита АТЭС Приморье ожидает новая жизнь, без миллиардных бюджетных вливаний. И в этом плане особая нагрузка ляжет на местный бизнес, который обязан подстраховать регион.

О том, какие проблемы сегодня волнуют одного из крупнейших налогоплательщиков края, «ЗР» рассказал председатель правления и основной владелец ОАО «Синергия» Александр МЕЧЕТИН.

- Александр Анатольевич, не секрет, что в России бизнес и власть зачастую неотделимы друг от друга. Чего «Синергия», чей бизнес начинался в Приморье и сегодня представлен сразу несколькими крупными проектами, ждет от смены губернатора Приморья?

- Не скрою, мы с оптимизмом смотрим на те изменения, которые происходят на сегодняшний день в крае. Надеемся, что региональная власть станет ближе к бизнесу. На мой взгляд, эффективность работы власти может измеряться, в том числе, и через определенные количественные показатели. Насколько известно, в последнее время пытаются ввести некие KPI (англ. Key Performance Indicators - ключевые показатели эффективности) для губернаторского корпуса, что, на мой взгляд, было бы верным ходом. Глава региона - это не просто политик, но и в определенном смысле управляющий. Хозяйственник, решающий в первую очередь экономические проблемы. Политические проблемы приходится решать один цикл, а экономические - ежедневно. На кого может опереться губернатор? В первую очередь, не побоюсь этого сказать, на самую здоровую часть общества - предпринимательский корпус. На бизнес, который тащит на себе временами непосильный груз - и налоговый, и социальный.

Из тех задач, которые, на мой взгляд, лежат на поверхности, это, безусловно, уменьшение административных барьеров, решение инфраструктурных проблем для бизнеса, развитие и поддержка предпринимательства, открытые и понятные правила доступа к земле и т.д.

Я думаю, что руководство региона уже сегодня готовит почву к тому дню, когда закончится поток федеральных средств, а этот день уже не за горами. По большому счету, заместить выбывающие деньги могут частный капитал и инвестиции. Нужно учитывать возможный всплеск безработицы в крае, а значит, всячески содействовать развитию бизнеса, который мог бы стать новым работодателем для тех людей, которые высвободятся. Фундамент для будущей стабильности закладывается уже сейчас.

- А если конкретнее глянуть на эти вещи через призму бизнеса «Синергии»?

- Считаю, что алкогольная часть нашего бизнеса (речь идет о входящем в холдинг ОАО «Уссурийский бальзам») могла бы стать весомым подспорьем в решении задач наполнения местного бюджета. На сегодняшний день налицо существенный рост акцизных сборов, удельных и в общей массе, которые мы выплачиваем. В 2012 году «Синергия» планирует заплатить более 15 млрд рублей налогов со своих предприятий по всей стране, в том числе «Уссурийский бальзам» перечислит свыше 1,5 млрд рублей. Я думаю, что с учетом грамотно выстроенной региональной политики, направленной на поддержку местного производителя, эта сумма в ближайшие два-три года могла бы удвоиться, так как акцизы будут расти и дальше.

Очевидно, что рост платежей напрямую связан с производственными показателями. На сегодняшний день каждый легальный производитель платит порядка 50 рублей акцизных платежей с каждой бутылки водки, с 1 июля этот показатель вырастет до 60 рублей. В итоге, 0,5 литра водки будут стоить по сравнению с 2011 годом дороже в среднем на 30 рублей. Плюс мы платим НДС. В пересчете на один декалитр (дал) эта сумма превышает 1 тыс. рублей. Значительнаячасть платежей при этом остается в региональном бюджете.

Конечно, цены будут расти и для конечного потребителя. По сравнению с 2011 годом, из-за повышения акцизов пол-литра водки будут стоить дороже в среднем на 30 рублей. По нашему прогнозу, бутылка водки в России в среднем будет стоить около 150 рублей, а если мы говорим о цене, которая будет достигнута при планируемом повышении акциза к 2014 году до 250 рублей за 0,5 литра.

- Насколько серьезно это отразится на производителях?

- Я уже отмечал, что на сегодняшний день успех или неуспех производителя напрямую зависит от государственного регулирования. В последние годы государство достаточно эффективно взялось проводить мероприятия по снижению теневого оборота. Сейчас очень важно продолжить эти усилия, в том числе продолжить административное давление на нелегалов, в частности, необходимо ввести более жесткую уголовную ответственность за подделку акцизной марки. Административной ответственности за продажу такой марки должны подвергаться и ритейлеры, чтобы они задумывались, какую продукцию продают.

На фоне роста акцизов производители вынуждены переносить повышение цены на конечного потребителя. Поэтому, если у покупателя не будет возможности приобретать нелегальный продукт, цена в 250 рублей не будет казаться ему столь фантастической. Если же рядом с этой бутылкой будет стоять бутылка за 100 рублей, это приведет к катастрофическим последствиям для добросовестных игроков рынка, для собираемости налогов и бюджета в целом.

- Сколько, по данным «Синергии», составляет доля теневого рынка алкоголя в России?

- Наиболее точно можно использовать две цифры. Так или иначе, продажи крепкой алкогольной продукции через розницу достигают 140-150 млн дал. Официально производители отчитываются о порядка 90 млн дал, при этом с части этих объемов налоги также не платятся. Как следствие, в «тени» находится треть рынка. В Приморье, по нашей оценке, этот показатель достигает 30-40%.

Когда мы говорим о нелегальной продукции, подразумеваем не самогон или разведенную техническую жидкость. Речь идет о продукции без уплаты акцизных сборов. Это даже не контрафакт. Подобная продукция продается под собственными именами и, как правило, стоит близко к минимальной цене - от 100 рублей на полке торговой точки. Но себестоимость легального производства уже близка к этой цифре, а с учетом логистики и дистрибьюторской маржи даже превышает. Только налоговая часть составляет 50 рублей. Поэтому в Приморье бутылка водки, произведенная где-то на Кавказе или в Подмосковье, никак не может стоить 100 рублей.

При этом есть очень хорошие примеры в различных регионах, когда благодаря умной региональной политике объемы такой продукции в разы меньше, чем у соседей.

- Насколько верно утверждение, что в Хабаровском крае власти более лояльны к местным производителям?

- В каждом регионе есть свои особенности. В последние годы в Хабаровском крае власти уделяли внимание анализу ситуации на потребительском рынке, пытались помочь местным производителям. Как следствие, ситуация на рынке алкоголя в Хабаровском крае выглядит стабильнее. Но, безусловно, есть над чем работать. Существуют абсолютно понятные пути, и они одинаковые для Приморья, Кемеровской области, или Хабаровского края. Если мы говорим о региональной экономической политике, то она должна быть направлена в пользу легальных производителей. При этом речь идет не о конкретных игроках, а о создании благоприятной среды для продаж именно легальной продукции. Результат будет заметен сразу - рост акцизных отчислений, создание дополнительных рабочих мест и, что немаловажно, безопасность продукции.

- Если не секрет, а менеджеры «Синергии» имеют «нужные» телефоны в администрациях регионов?

- Мы не стремимся решать вопросы путем «телефонного права». Но в любом случае мы стараемся выстраивать диалог с местной властью, в том числе и с новой командой в Приморье. Надеемся, что будем услышаны.

- Я правильно сделал вывод, что в ближайшее время вы не намерены расставаться с активами на Дальнем Востоке?

- На самом деле, крепкий региональный бизнес это конкурентное преимущество «Синергии». Бизнес-модель группы представляет собой сочетание нескольких факторов. Мы очень многое ставим на развитие брендов, нашей главной ценности. При этом наши основные бренды мы разливаем и на региональных заводах. Тот же «Уссурийский бальзам» кроме своей классической линейки крепкого алкоголя и настоек производит практически весь спектр алкогольной продукции группы, за исключением «Белуги». В то же время региональная лояльность по-прежнему очень сильна, что позволяет нам поддерживать высокие доли на рынках, где расположены заводы. Со стороны потребителя есть определенное доверие и уважение к производителю, имеющему вековые традиции. Это крепкая часть нашего бизнеса, и мы планируем ее развивать.

Досье "ЗР"

ОАО «Синергия» производит ликеро-водочные изделия на семи заводах («Традиции качества», «Алвиз», «РООМ», «УралАлко», Мариинский ЛВЗ, «Уссурийский бальзам», Хабаровский ЛВЗ). Основные водочные бренды группы - Beluga, «Мягков» и «Беленькая».

- Стоит ли ожидать, что Beluga станет официальным алкогольным напитком предстоящего саммита АТЭС?

- Скажем так, мы работаем над этим.

- В феврале Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление аграрной «дочке» «Синергии» - ОАО «Пента Агрогруп» - долгосрочного кредита на 1 млрд рублей для модернизации производственных мощностей в дальневосточном регионе. На что пойдут эти средства?

- Мы еще окончательно не решили. У нас есть программа дальнейшего развития молочных заводов в Комсомольске-на-Амуре и Уссурийске, которые в совокупности занимают первое место в регионе по объемам производства. Доли Уссурийского молокозавода в Приморье и ДАКГОМЗа в Хабаровском крае мы оцениваем примерно в 30%. Нам нужно удерживать этот показатель, а еще лучше увеличивать.

- Докупать больше нечего?

- На самом деле, мы сфокусированы на существующем бизнесе. Мы, это важно, понимаем, что и как в нем предстоит сделать. Это касается как алкоголя, доля которого на российском рынке достигает 15%, так и продуктов питания. Нам на самом деле сегодня не до диверсификации. Конкурентная борьба в ближайшие годы будет только усиливаться, поэтому будем развивать завоеванные позиции.

- Кстати, как ваши региональные предприятия определяют программу развития - через офис «Синергии» в Москве?

- У нас централизованные бюджеты по группе. Основные параметры - объемы производимой продукции, маркетинговые бюджеты и капитальные вложения - принимаются на год вперед. Мы четко знаем, какое количество персонала нам потребуется в перспективе. По факту инициатива лежит на управленцах на местах, которые формируют все бюджеты и предоставляют их на защиту. Дальше это все обсуждается, защищается и затем уже компания год живет в рамках утвержденного бюджета.

- Проблема с управленческими кадрами стоит остро?

- Кадры это основа основ, с этим не поспоришь. Мы работаем в том бизнесе, который не связан с ресурсами. Это не нефтянка, где задача скорее дорваться до трубы и дальше, в основном, защищать свое место под солнцем. Там бизнеса как такового нет, больше полуполитизированная активность. У нас же всю добавленную стоимость создают люди. В «Синергии» бизнес основан на создании брендов, производстве качественной продукции и дистрибуции. Все это лежит на конкретных людях, начиная от директора завода и заканчивая рабочим в цеху.

Что касается управленцев, то мы делаем ставку на «выращивание» таковых внутри коллектива. Мы понимаем, что такой специалист более лоялен и эффективен. Кстати, большая часть топ-менеджмента группы - это выходцы из Приморья, проработавшие в «Синергии» уже десять лет. То же самое, если говорить об управлении на местах в Приморском крае.

- В последнее время стало модным говорить об оттоке бизнеса из Приморья. Вы это замечаете?

- Конечно. И замедлить эти процессы - наверное, мечта каждого губернатора. На мой взгляд, ситуация связана не только с положением дел в крае, но с отношением «провинция-столица». Каждый бизнесмен, как ни крути, остается обычным человеком, а в каждом из нас заложено стремление к лучшему. Люди мигрируют, пытаясь найти более комфортную среду. И зачастую не останавливаются в Москве, мы видим стремление уехать за океан или в Лондон. Скорее, это проблема скрытых социальных затрат на жизнь в том или ином регионе мира. Границ по факту нет.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».