Находкинская БАМР дешевеет на глазах

Слухи о том, что совладельцы ОАО «НБАМР» готовы расстаться с активом появились несколько лет назад. По данным РИА «Дейта», представители российского рыбного бизнеса всерьез обсуждали возможность покупки БАМР группой компаний «Русское море» « в кулуарах недавнего III Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства.

Участники рынка считают, что подобные выпады могут быть использованы как инструмент давления на владельцев ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), которая попала в сферу интересов группы «Русское море».

Досье "ЗР"

Группа «Русское море» - один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов рыбной продукции, основана в 1997 году. В сентябре 2011 года фонд Геннадия Тимченко (совладелец международного нефтетрейдера Gunvor и газовой компании «Новатэк», гражданин Финляндии) Volga Resources стал владельцем 30% акций компании через СП с существующим акционером - RS Group, подконтрольной председателю совета директоров «Русского моря» Максиму ВОРОБЬЕВУ.

«Все дело в цене актива. Пока Сергей ДАРЬКИН (его брат Олег возглавляет НБАМР. - Прим. «ЗР».) сохранял пост губернатора, совладельцы НБАМР хотели выручить за компанию $350-400 млн. Сейчас ситуация изменилась. Речь идет о предложении «Русского моря» в районе $150-200 млн. Многие считают, что выпад Росрыболовства идет из той же серии - дать понять несговорчивым продавцам, что они могут в одночасье остаться без квот», - говорит источник «ЗР».

Досье "ЗР"

Находкинская база активного морского рыболовства - крупнейшее рыбодобывающее предприятие Дальнего Востока. Рыбодобывающий флот насчитывает 17 судов. Основные объекты промысла: минтай, сельдь, кальмар, лемонема. Уставный капитал АО составляет 119 млн 819 тыс. 070 рублей. Он разделен на 1 млн 996 тыс. 985 обыкновенных и 665 тыс. 661 привилегированную акции номиналом 45 рублей. 70,48% (80,04% обыкновенных) акций принадлежат ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), еще 10,11% (1,637% обыкновенных) акций принадлежало «дочке» НБАМР ООО «Инвестиционная компания «СМАРТ» (Владивосток). По 50% акций «Дальинвестгрупп» принадлежало зарегистрированным в Москве на физлиц ООО «Приоринвест» и ООО «Альтгрупп».

По данным «ЗР», выручка НБАМР в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом на 16%, до 5 млрд 445,323 млн рублей. Чистая прибыль и вовсе выросла на 63%, до 2 млрд 137,109 млн рублей. В предвкушении продажи акционеры компании не скупились на дивиденды. Например, по итогам первого полугодия 2011 года БАМР направила на выплату дивидендов 301 млн 498,033 тыс. рублей, что составляет 27% от чистой прибыли. Можно быть уверенным, что очередные промежуточные дивиденды могут быть еще более щедрыми. Вопрос только в том, кто будет их получать – нынешние собственники или новые владельцы.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».